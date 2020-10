Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd3c7459-beae-44f3-b141-5bea34778622","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alföldi Róbert biztos kézzel nyúl Beaumarchais klasszikusához, rendezte már korábban, és kétszer játszotta is Figarót.","shortLead":"Alföldi Róbert biztos kézzel nyúl Beaumarchais klasszikusához, rendezte már korábban, és kétszer játszotta is Figarót.","id":"202044_szinhaz__fergeteges_beaumarchais_figaro_hazassaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd3c7459-beae-44f3-b141-5bea34778622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af43bd7-430e-4e99-84f6-b1672a96e909","keywords":null,"link":"/360/202044_szinhaz__fergeteges_beaumarchais_figaro_hazassaga","timestamp":"2020. október. 30. 12:00","title":"A járvány különös fénytörést ad a „forradalom szálláscsinálójának” tartott darabnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60e2249-ac2d-4dee-a154-a606c843e5b3","c_author":"Lindner András","category":"360","description":"Új népbetegségnek és világméretű problémának mondják a tíz év körüli gyermekek egyre szélesebb körben felbukkanó fogproblémáját.","shortLead":"Új népbetegségnek és világméretű problémának mondják a tíz év körüli gyermekek egyre szélesebb körben felbukkanó...","id":"202044__fogbetegseg__rejtett_gyengeseg__szetmorzsolodnak__gyerekfogas_kerdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f60e2249-ac2d-4dee-a154-a606c843e5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0343ee-819f-4951-95f8-e92fd1c4e999","keywords":null,"link":"/360/202044__fogbetegseg__rejtett_gyengeseg__szetmorzsolodnak__gyerekfogas_kerdes","timestamp":"2020. október. 31. 08:30","title":"Új népbetegség: szétmorzsolódnak a gyerekek metszőfogai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 9 ezer új fertőzöttet azonosítottak az országban.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 9 ezer új fertőzöttet azonosítottak az országban.","id":"20201029_Jovo_tavaszig_meghosszabbitottak_a_szuksegallapotot_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3b58e5-ffe2-41d6-81a6-7d3f3faa9ea0","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Jovo_tavaszig_meghosszabbitottak_a_szuksegallapotot_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. október. 29. 21:37","title":"Jövő tavaszig meghosszabbították a szükségállapotot Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs és végre szemrevaló külsejű Mirai jelentősen olcsóbb lett az elődjénél.","shortLead":"A második generációs és végre szemrevaló külsejű Mirai jelentősen olcsóbb lett az elődjénél.","id":"20201030_bearaztak_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af8dc18-a572-4e2e-9618-dc59c68182bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_bearaztak_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autojat","timestamp":"2020. október. 30. 06:41","title":"Beárazták a Toyota percek alatt feltölthető villanymotoros autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német vállalat válságba került a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"A német vállalat válságba került a koronavírus-járvány miatt.","id":"20201030_Felfuggeszti_miskolci_beruhazasat_a_Lufthansa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f681eb17-3e13-40de-a592-6821bd017bf4","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Felfuggeszti_miskolci_beruhazasat_a_Lufthansa","timestamp":"2020. október. 30. 20:19","title":"Felfüggeszti miskolci beruházását a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több olyan ember és cég neve is felbukkan a Bp2017 Kft. szerződéslistáján, akik az állami cég volt vezetője körüli céghálóban is ott voltak.","shortLead":"Több olyan ember és cég neve is felbukkan a Bp2017 Kft. szerződéslistáján, akik az állami cég volt vezetője körüli...","id":"20201031_vizes_vb_balogh_sandor_szerzodesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7109dea3-5739-4913-8a34-42b14c9ba195","keywords":null,"link":"/kkv/20201031_vizes_vb_balogh_sandor_szerzodesek","timestamp":"2020. október. 31. 14:48","title":"G7: A vizes vb-t szervező cég volt gazdasági igazgatója saját ismerőseivel kötött milliós szerződéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Három ügyben is kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarországgal szemben. Az egyik ügy a menekültügyi eljárással kapcsolatos, néhány hónap alatt kiderült, hogy az új szabályozás sem felel meg Brüsszel szerint az EU-s jognak.","shortLead":"Három ügyben is kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarországgal szemben. Az egyik ügy...","id":"20201030_Brusszel_szerint_az_uj_menekultugyi_szabalyozas_is_unios_jogba_utkozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd5897b-bccf-4399-980c-ba919323f420","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Brusszel_szerint_az_uj_menekultugyi_szabalyozas_is_unios_jogba_utkozik","timestamp":"2020. október. 30. 15:46","title":"Brüsszel szerint az új menekültügyi szabályozás is uniós jogba ütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5e7da8-c676-4a5c-96f8-2ce02dbe496c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök a V4-csúcson és az Európai Tanács ülésén vett részt.\r

","shortLead":"A magyar miniszterelnök a V4-csúcson és az Európai Tanács ülésén vett részt.\r

","id":"20201029_Orban_Viktor_videokonferencia_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c5e7da8-c676-4a5c-96f8-2ce02dbe496c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abc7c22-46c3-4d05-91fa-c000e4bded3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Orban_Viktor_videokonferencia_jarvany","timestamp":"2020. október. 29. 20:20","title":"Orbán Viktor videokonferencián egyeztetett a járvány kezeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]