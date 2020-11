Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az államadósság minél nagyobb része van hazai kézben, annál jobb – mondta a pénzügyminiszter.","shortLead":"Az államadósság minél nagyobb része van hazai kézben, annál jobb – mondta a pénzügyminiszter.","id":"20201103_Varga_Mihaly_Mar_az_allamadossag_negyedet_a_magyar_emberek_finanszirozzak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8611cfb-4666-4cf2-a833-c1f730ac5eca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Varga_Mihaly_Mar_az_allamadossag_negyedet_a_magyar_emberek_finanszirozzak","timestamp":"2020. november. 03. 12:53","title":"Varga Mihály: Már az államadósság negyedét a magyar emberek finanszírozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3158877-81db-446a-95ac-e7e6f5ef014a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar településeknek már 80 százaléka érintett a koronavírus-járványban – hangzott el az operatív törzs sajtótájékoztatóján.","shortLead":"A magyar településeknek már 80 százaléka érintett a koronavírus-járványban – hangzott el az operatív törzs...","id":"20201103_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3158877-81db-446a-95ac-e7e6f5ef014a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ebdf7-fd31-4123-812b-9defa1d48e25","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 03. 12:19","title":"Operatív törzs: Nő a szennyvízben a koronavírus-örökítőanyag mennyisége, újabb ugrás jöhet a fertőzésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7795c602-6e85-45a7-85c1-bc5435f6c266","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Az amerikai elnökválasztás kampányfinisében, október közepén két filmmel is megajándékozta rajongóit Aaron Sorkin. Egyrészt megtette nekünk azt a szívességet, hogy elhozta 2020-ba Az elnök embereinek az egész bagázsát. Az igazán nagy dobása azonban A chicagói hetek tárgyalása, amely Oscar-gyanús forgatókönyv és alakítás olyan színészektől, mint Sacha Baron Cohen, Mark Rylance vagy Frank Langella – és amely közben megmutatja: sokat nem javult a világ 1968 óta.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztás kampányfinisében, október közepén két filmmel is megajándékozta rajongóit Aaron Sorkin...","id":"20201102_aaron_sorkin_az_elnok_emberei_a_chicagoi_hetek_targyalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7795c602-6e85-45a7-85c1-bc5435f6c266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac966c2f-aa0e-496d-8116-a91d7845027f","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_aaron_sorkin_az_elnok_emberei_a_chicagoi_hetek_targyalasa","timestamp":"2020. november. 02. 20:00","title":"Így repülünk egy ötvenéves történettel a mába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olvasóink közel háromnegyede úgy gondolja, hibázik a kormány és az operatív törzs, amikor az egyéni felelősségre helyezi a hangsúlyt a járvány elleni védekezésben. A hvg.hu újabb koronavírus-nagytesztjéből azt is megtudtuk, hogy az elsöprő többség szerint jó dolog a home office, és szinte senki nem érti, miért szabad meccsre járni. Abban már nincs ekkora egyetértés, hogy kellene-e szigorítani a maszkviselés szabályain.","shortLead":"Az olvasóink közel háromnegyede úgy gondolja, hibázik a kormány és az operatív törzs, amikor az egyéni felelősségre...","id":"20201103_koronavirus_jarvany_nagyteszt_kerdoiv_eredmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a89188e-d27c-4e93-bd56-abf540eca405","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_jarvany_nagyteszt_kerdoiv_eredmenyek","timestamp":"2020. november. 03. 11:35","title":"Szigorúbb államot, home office-t és sok iskolai tesztelést akarnak a hvg.hu olvasói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e4ddd7-a4a2-4e09-beeb-cd61cd0bc6a5","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Most körülbelül annyit lehet spórolni a villanyszámlán, amennyivel tovább működik a napelem 10 évnél. A tervezett állami támogatásokkal nagyobb lehet a megtakarítás, de három év múlva kedvezőtlen irányt vesz a hálózati elszámolás.","shortLead":"Most körülbelül annyit lehet spórolni a villanyszámlán, amennyivel tovább működik a napelem 10 évnél. A tervezett...","id":"202044__novekvo_szolarkapacitasok__aramtermeles__csaladtamogatas__haztaji_rezsivagas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53e4ddd7-a4a2-4e09-beeb-cd61cd0bc6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25080da0-d629-4096-b2c6-b3becbfe255b","keywords":null,"link":"/360/202044__novekvo_szolarkapacitasok__aramtermeles__csaladtamogatas__haztaji_rezsivagas","timestamp":"2020. november. 03. 14:00","title":"Derűre ború: ma megéri napelemet tenni a háztetőre, de 2024-től más világ jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63394f7e-b225-4201-8de2-0ace8a1a3841","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áron András Apey negyedik albuma november 23-án jelenik meg, a nyitódal kapott is egy klipet, amit már meg is nézhetnek a hvg.hu-n.\r

\r

","shortLead":"Áron András Apey negyedik albuma november 23-án jelenik meg, a nyitódal kapott is egy klipet, amit már meg is nézhetnek...","id":"20201102_weirdo_uj_dallal_jelentkezett_Apey","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63394f7e-b225-4201-8de2-0ace8a1a3841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd22ce38-302d-4a95-b08b-a5beacdec02f","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_weirdo_uj_dallal_jelentkezett_Apey","timestamp":"2020. november. 02. 19:00","title":"\"Ha egy pillanatra hangsor lehetnék, akkor így néznék ki belülről\" – új klippel jelentkezett Apey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03321109-35d6-4a1b-b6e3-869981807615","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az emberi természet különös rejtélye és csapdája is egyben, hogy az lesz – mintegy „melléktermékként” – boldogabb, aki rájön, hogy a másik ember jólléte sokszor fontosabb, mint a sajátja – hangsúlyozta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, Nagy Henriett pszichológus. Az október 28-án rendezett beszélgetés során a szakember kitért arra is, hogy mennyiben múlik a boldogság az öröklött tulajdonságokon, és pesszimistábbak-e (és ezért boldogtalanabbak) a magyarok.","shortLead":"Az emberi természet különös rejtélye és csapdája is egyben, hogy az lesz – mintegy „melléktermékként” – boldogabb, aki...","id":"20201102_Az_a_boldogabb_akinek_a_masik_boldogsaga_fontosabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03321109-35d6-4a1b-b6e3-869981807615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2ac33f-7e4e-4ebc-9772-cbd4d0e7fe85","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201102_Az_a_boldogabb_akinek_a_masik_boldogsaga_fontosabb","timestamp":"2020. november. 02. 17:20","title":"Az a boldogabb, akinek a másik boldogsága fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c317af10-1871-4293-8d8c-b0a135184419","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi intézkedések nem elegendőek a járvány terjedésének megállítására – mondta el a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"A jelenlegi intézkedések nem elegendőek a járvány terjedésének megállítására – mondta el a Miniszterelnökséget vezető...","id":"20201102_Gulyas_jarvany_szigor_kormanyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c317af10-1871-4293-8d8c-b0a135184419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbec6a1-d8b6-43f1-9681-851eaa200412","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_Gulyas_jarvany_szigor_kormanyules","timestamp":"2020. november. 02. 18:36","title":"Gulyás: Újabb járványügyi szigorítások jönnek a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]