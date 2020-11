Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus főorvos szerint ugyanakkor a szlovákok országos tesztelése nem helyes út.","shortLead":"Az infektológus főorvos szerint ugyanakkor a szlovákok országos tesztelése nem helyes út.","id":"20201104_szlavik_janos_vakcina_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbb93d5-d4f8-48c9-9754-78596b5f93f8","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_szlavik_janos_vakcina_teszteles","timestamp":"2020. november. 04. 15:11","title":"Szlávik: A vakcina már itt van az ajtóban, és komoly sikertörténet lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hétvégi karantén ötlete már október elején is felvetődött.","shortLead":"A hétvégi karantén ötlete már október elején is felvetődött.","id":"20201104_ukrajna_boltzar_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20524472-384c-4ccf-8335-706eaad057c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_ukrajna_boltzar_koronavirus","timestamp":"2020. november. 04. 14:05","title":"Ukrajnában belengették a hétvégi boltzárat a járvány terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b23336-2f62-4d93-9234-4fed675247b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lassított felvételeiről ismert youtuber is szemléltette, miért akkora gond, ha vírusos időszakban szabad utat hagyva tüsszentünk vagy köhögünk.","shortLead":"Egy lassított felvételeiről ismert youtuber is szemléltette, miért akkora gond, ha vírusos időszakban szabad utat...","id":"20201103_arcmaszk_tusszentes_koronavirus_lassitott_felvetes_anthony_fauci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59b23336-2f62-4d93-9234-4fed675247b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5b83b5-43e1-45c9-8722-35a27f498e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_arcmaszk_tusszentes_koronavirus_lassitott_felvetes_anthony_fauci","timestamp":"2020. november. 03. 09:03","title":"Ha még mindig nem hiszi el, hogy az arcmaszk hatékony, csak nézze meg ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint az egész jogrendszert aláássa a testület határozata.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint az egész jogrendszert aláássa a testület határozata.","id":"20201103_Trump_zavargasok_lehetnek_az_alkotmanybirosag_dontese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4584111d-2319-4408-892b-448748f01fc9","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Trump_zavargasok_lehetnek_az_alkotmanybirosag_dontese_miatt","timestamp":"2020. november. 03. 08:25","title":"Trump: Zavargások lehetnek a legfelső bíróság döntése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d94c8e-abab-4838-9b4a-db607df0a78b","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"vilag","description":"Katonák, rendőrök lepték el keddre virradóra a bécsi belvárost, az előbbiek a kiemelt objektumokat, mindenekelőtt a követségeket védik, „átengedve“ a rendfenntartókat a terrortámadás utáni nyomozásnak, a lakosság védelmének. Helyszíni beszámoló. ","shortLead":"Katonák, rendőrök lepték el keddre virradóra a bécsi belvárost, az előbbiek a kiemelt objektumokat, mindenekelőtt...","id":"20201103_Becsi_terrortamadas_dobbent_csend_fogadta_a_tamadast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61d94c8e-abab-4838-9b4a-db607df0a78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c53cc0-8676-4627-b0c4-396dd2610340","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Becsi_terrortamadas_dobbent_csend_fogadta_a_tamadast","timestamp":"2020. november. 03. 10:40","title":"Bécsből jelentjük: döbbent csend volt a lövöldözések után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bár az olasz csapatnak idén nagyon jól indult a szezon, a középpályára elkelne egy technikás játékos. Az olasz sportújságírók szerint Szoboszlai lehet a megoldás.","shortLead":"Bár az olasz csapatnak idén nagyon jól indult a szezon, a középpályára elkelne egy technikás játékos. Az olasz...","id":"20201103_szoboszlai_dominik_leigazolas_milan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4219aa58-9945-4e37-9e71-28324f0800ae","keywords":null,"link":"/sport/20201103_szoboszlai_dominik_leigazolas_milan","timestamp":"2020. november. 03. 13:14","title":"Szoboszlai leigazolásának harmadszor is nekiugorhat a Milan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23261c1-bdfc-4e40-9901-c57f73210e79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Megáll az idő rendezője tizenhét éve nem rendezett filmet. A Hét kis véletlen bemutatója a zaklatási ügy miatt régóta várat magára.","shortLead":"A Megáll az idő rendezője tizenhét éve nem rendezett filmet. A Hét kis véletlen bemutatója a zaklatási ügy miatt régóta...","id":"20201104_gothar_peter_uj_filmje_het_kis_veletlen_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c23261c1-bdfc-4e40-9901-c57f73210e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bc1b89-0543-4774-92c6-5d6845548887","keywords":null,"link":"/elet/20201104_gothar_peter_uj_filmje_het_kis_veletlen_elozetes","timestamp":"2020. november. 04. 10:46","title":"Megjelent Gothár Péter új filmjének előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fc927b-f71a-41e6-865d-7bb9cdce43c1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Azt is beleírták egy szerda délután megjelent kormányhatározatba, hogy a kormány szerint mennyi pénze van a fővárosnak – noha a főpolgármester sokszor elmondta, hogy ezek a pénzek nem szabadon felhasználhatóak. ","shortLead":"Azt is beleírták egy szerda délután megjelent kormányhatározatba, hogy a kormány szerint mennyi pénze van a fővárosnak...","id":"20201104_Budapesti_kozlekedes_a_kormany_kioktatva_tamogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0fc927b-f71a-41e6-865d-7bb9cdce43c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca90ddd9-c54b-4036-84c0-68c892415400","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Budapesti_kozlekedes_a_kormany_kioktatva_tamogat","timestamp":"2020. november. 04. 13:49","title":"Budapesti közlekedés: a kormány kioktatva támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]