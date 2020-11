Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e1dc34e-8fe1-4f70-b9ff-827bc0ab269b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re nyert Magyarország Izland ellen Budapesten, így 2016 után a következő Eb-n is ott lesz!","shortLead":"Egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re nyert Magyarország Izland ellen Budapesten, így 2016 után a következő Eb-n is ott...","id":"20201112_Magyarorszag__Izland__ELO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e1dc34e-8fe1-4f70-b9ff-827bc0ab269b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbb0196-66b5-4120-ac90-556a66c8a726","keywords":null,"link":"/sport/20201112_Magyarorszag__Izland__ELO","timestamp":"2020. november. 12. 20:36","title":"Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar labdarúgó-válogatott!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f2dac2-e5c2-4e54-80ce-0828fcd142db","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó legfrissebb modellje egy 80-as évek végi versenyautónak állít emléket. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó legfrissebb modellje egy 80-as évek végi versenyautónak állít emléket. ","id":"20201112_oldalso_kipufogos_extrem_sportkombit_keszitett_az_audi_itt_az_rs6_gto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30f2dac2-e5c2-4e54-80ce-0828fcd142db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df9b3ca-8435-4a49-81a8-aaab69fbeaca","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_oldalso_kipufogos_extrem_sportkombit_keszitett_az_audi_itt_az_rs6_gto","timestamp":"2020. november. 12. 07:59","title":"Oldalsó kipufogós extrém sportkombit készített az Audi, itt az RS6 GTO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df04a48f-0a1d-4c98-b214-dfc90e98c992","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabados Ágnes üzlete Libertine Könyvesbolt néven nyílik.","shortLead":"Szabados Ágnes üzlete Libertine Könyvesbolt néven nyílik.","id":"20201112_Konyvkiadot_alapitott_es_konyvesboltot_nyit_az_RTL_hiradosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df04a48f-0a1d-4c98-b214-dfc90e98c992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef51282c-f4db-4938-94b7-5fb22ac0513f","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_Konyvkiadot_alapitott_es_konyvesboltot_nyit_az_RTL_hiradosa","timestamp":"2020. november. 12. 16:02","title":"Könyvkiadót alapított és könyvesboltot nyit az RTL híradósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rengeteg pénz jut a tokaji turizmusnak, de a Tokaj-Zemplén térség útjaira is sok tízmilliárdot költhetnek el.","shortLead":"Rengeteg pénz jut a tokaji turizmusnak, de a Tokaj-Zemplén térség útjaira is sok tízmilliárdot költhetnek el.","id":"20201112_elarasztja_kozpenzzel_koncz_zsofia_korzetet_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31769d4e-c3b8-4a3c-9582-e82c3bf9d460","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_elarasztja_kozpenzzel_koncz_zsofia_korzetet_a_kormany","timestamp":"2020. november. 12. 16:45","title":"150 milliárdnyi közpénzzel árasztja el a kormány Tokajt és környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katasztrófavédelem elnézést kért az esetért, kivizsgálják, mi történhetett.","shortLead":"A katasztrófavédelem elnézést kért az esetért, kivizsgálják, mi történhetett.","id":"20201111_tiszaujvaros_tragarsag_molari_proba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1daadd9a-a741-4da3-9a20-7e2351e76368","keywords":null,"link":"/elet/20201111_tiszaujvaros_tragarsag_molari_proba","timestamp":"2020. november. 11. 17:25","title":"Hatvanöt helyen szólt a trágárság Tiszaújvárosban a lakossági riasztórendszerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"856ff55a-58f6-4c54-b6ef-29f5ca221daf","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Idén jórészt elmaradtak a globális műpiac első félévi teljesítményét összegző jelentések, aminek érthető okai vannak: egyfelől a forgalmi adatok a pandémia okozta leállás miatt olyan szerények, hogy a szakma nem akarja magát és a potenciális vásárlókat még inkább letargiába sodorni; másfelől a korábbi s majdan a jövőbeli évekkel való összehasonlításból amúgy sem lehetne messzemenő következtetéseket levonni, hiszen az idei drámai visszaesés oka rendkívül specifikus, és semmi módon nem függ össze a műtárgypiac belső fejlődésével. ","shortLead":"Idén jórészt elmaradtak a globális műpiac első félévi teljesítményét összegző jelentések, aminek érthető okai vannak...","id":"20201112_A_koronavirus_a_mupiacot_is_letarolta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=856ff55a-58f6-4c54-b6ef-29f5ca221daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29add8c4-38e9-4567-8455-16ed28d17cbf","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201112_A_koronavirus_a_mupiacot_is_letarolta","timestamp":"2020. november. 12. 12:30","title":"A koronavírus a műpiacot is letarolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kísérleti stádiumban lévő CoronaVac tesztelését azt követően függesztették fel, hogy meghalt egy önkéntes. De az esetnek állítólag nincs köze az oltóanyaghoz.","shortLead":"A kísérleti stádiumban lévő CoronaVac tesztelését azt követően függesztették fel, hogy meghalt egy önkéntes. De...","id":"20201111_brazilia_kinai_vakcina_coronavac_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81678538-cea1-439f-aa01-3ab146d10144","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_brazilia_kinai_vakcina_coronavac_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 11. 19:06","title":"Brazília folytatja a kínai koronavírus-vakcina tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A címben szereplő kérdést a New York Times teszi fel és mindjárt meg is válaszolja: lehet, hogy a demagóg politikusok elvesztették a bajnokukat, de nem változtak azok a gazdasági, társadalmi és politikai gondok, amelyeknek a hatalmukat köszönhetik.","shortLead":"A címben szereplő kérdést a New York Times teszi fel és mindjárt meg is válaszolja: lehet, hogy a demagóg politikusok...","id":"20201112_New_York_Times_A_magyar_ellenzeknek_is_remenyt_ad_Biden_gyozelme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c2db2c-bb47-4742-90d3-d2776379abe4","keywords":null,"link":"/360/20201112_New_York_Times_A_magyar_ellenzeknek_is_remenyt_ad_Biden_gyozelme","timestamp":"2020. november. 12. 07:33","title":"New York Times: A magyar ellenzéknek is reményt ad Biden győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]