[{"available":true,"c_guid":"96a2d960-019a-4cc2-b825-9052d260f7df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hivatal 1 milliárd 61 millió forint bírságot szabott ki a francia tulajdonú áruházláncra, amely egészen a Kúriáig vitte az ügyet, de vesztett.","shortLead":"A hivatal 1 milliárd 61 millió forint bírságot szabott ki a francia tulajdonú áruházláncra, amely egészen a Kúriáig...","id":"20201113_Pert_nyert_a_GVH_az_Auchannal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96a2d960-019a-4cc2-b825-9052d260f7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785700b6-e3bf-4457-9c51-21f0a2fcadc4","keywords":null,"link":"/kkv/20201113_Pert_nyert_a_GVH_az_Auchannal_szemben","timestamp":"2020. november. 13. 15:23","title":"Nyert a GVH, rekordösszegű bírságot kell fizetnie az Auchannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a88ef9-0e03-42a7-86dd-e016e208a3c5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrend és kijárási korlátozás lépett életbe a héten, mostantól a Kormányinfót is online tartja Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. ","shortLead":"Rendkívüli jogrend és kijárási korlátozás lépett életbe a héten, mostantól a Kormányinfót is online tartja Gulyás...","id":"20201112_elso_online_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3a88ef9-0e03-42a7-86dd-e016e208a3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d7a1dd-0b68-4db6-bd21-a80514992c11","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_elso_online_kormanyinfo","timestamp":"2020. november. 12. 10:42","title":"Kövesse velünk az első online kormányinfót - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zsarolóvírusok történetében először vizsgáltak egy támadást emberölésként, miután meghalt egy megtámadott kórház betege – közölte az ESET.","shortLead":"A zsarolóvírusok történetében először vizsgáltak egy támadást emberölésként, miután meghalt egy megtámadott kórház...","id":"20201113_kibertamadas_hackertamadas_zsarolovirus_korhaz_emberelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f1a316-c2af-4cc0-91ed-cb2b4e9e6655","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_kibertamadas_hackertamadas_zsarolovirus_korhaz_emberelet","timestamp":"2020. november. 13. 09:33","title":"Most először követelt emberéletet egy számítógépes támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df04a48f-0a1d-4c98-b214-dfc90e98c992","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabados Ágnes üzlete Libertine Könyvesbolt néven nyílik.","shortLead":"Szabados Ágnes üzlete Libertine Könyvesbolt néven nyílik.","id":"20201112_Konyvkiadot_alapitott_es_konyvesboltot_nyit_az_RTL_hiradosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df04a48f-0a1d-4c98-b214-dfc90e98c992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef51282c-f4db-4938-94b7-5fb22ac0513f","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_Konyvkiadot_alapitott_es_konyvesboltot_nyit_az_RTL_hiradosa","timestamp":"2020. november. 12. 16:02","title":"Könyvkiadót alapított és könyvesboltot nyit az RTL híradósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1dc34e-8fe1-4f70-b9ff-827bc0ab269b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re nyert Magyarország Izland ellen Budapesten, így 2016 után a következő Eb-n is ott lesz!","shortLead":"Egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re nyert Magyarország Izland ellen Budapesten, így 2016 után a következő Eb-n is ott...","id":"20201112_Magyarorszag__Izland__ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e1dc34e-8fe1-4f70-b9ff-827bc0ab269b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbb0196-66b5-4120-ac90-556a66c8a726","keywords":null,"link":"/sport/20201112_Magyarorszag__Izland__ELO","timestamp":"2020. november. 12. 20:36","title":"Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar labdarúgó-válogatott!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608a0bbb-8714-4eda-b485-23b15b1ddc88","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Információink szerint Palkovics László Orbán Viktor üzenetével érkezett az egri érsekhez, hogy vegye át a helyi egyetemet, ám ő nem akar az SZFE-hez hasonló balhét, csak akkor venné át a városban lévő intézményt, ha a tanárok és a hallgatók is belegyeznek. ","shortLead":"Információink szerint Palkovics László Orbán Viktor üzenetével érkezett az egri érsekhez, hogy vegye át a helyi...","id":"20201112_Az_egri_erseksegnek_adja_Orban_az_Eszterhazy_Karoly_Egyetemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=608a0bbb-8714-4eda-b485-23b15b1ddc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a50e335-4378-4dc8-b987-a2364a250b3d","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_Az_egri_erseksegnek_adja_Orban_az_Eszterhazy_Karoly_Egyetemet","timestamp":"2020. november. 12. 16:03","title":"Az egri érsekségnek adná a kormány az Eszterházy Károly Egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8120e0-5a38-40d4-ab50-2faabe675f18","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Shawn Achor amerikai pszichológus hét alapelvet mutat be rossz szokásaink leküzdésére, hatékonyságunk növelésére és képességeink kibontakoztatására.","shortLead":"Shawn Achor amerikai pszichológus hét alapelvet mutat be rossz szokásaink leküzdésére, hatékonyságunk növelésére és...","id":"20201112_Ha_boldogok_vagyunk_sikeresebbek_is_lehetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f8120e0-5a38-40d4-ab50-2faabe675f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e1950a-0649-436b-9a67-ed2cdd72f205","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201112_Ha_boldogok_vagyunk_sikeresebbek_is_lehetunk","timestamp":"2020. november. 12. 08:15","title":"Ha boldogok vagyunk, sikeresebbek is lehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest 1 százalékkal esett vissza szeptemberben az ipari termelés, majdnem pontosan visszatért a válság előtti állapotra. Főleg az autóipar fellendülése magyarázza a kilábalást.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest 1 százalékkal esett vissza szeptemberben az ipari termelés, majdnem pontosan visszatért...","id":"20201112_ipar_jarvany_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3a7400-d1b0-4c6d-9d55-701783b69455","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_ipar_jarvany_ksh","timestamp":"2020. november. 12. 09:38","title":"A járvány előtti szint 99,5 százalékára tért vissza a magyar ipar, amikor megérkezett a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]