[{"available":true,"c_guid":"32dbb422-9920-4778-8b42-0169d8da84ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A moncsicsi-Jézus, az elfuserált Madonna és a felhúzott szemöldökű Szent György után már nem is csodálkozunk. \r

","shortLead":"A moncsicsi-Jézus, az elfuserált Madonna és a felhúzott szemöldökű Szent György után már nem is csodálkozunk. \r

","id":"20201112_spanyolorszag_felujitas_restauralas_torz_szobor_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32dbb422-9920-4778-8b42-0169d8da84ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a76950-07de-4851-80d3-5d494ce6ea4a","keywords":null,"link":"/elet/20201112_spanyolorszag_felujitas_restauralas_torz_szobor_donald_trump","timestamp":"2020. november. 12. 14:32","title":"Most egy szobrot sikerült felismerhetetlenné restaurálni Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy sor cég véli úgy, hogy a Google kereső tisztességtelen előnyhöz juttatja a cégcsoportjához tartozó szolgáltatásokat azzal, hogy kereséskor előre sorolja ezeket a találatok között.","shortLead":"Egy sor cég véli úgy, hogy a Google kereső tisztességtelen előnyhöz juttatja a cégcsoportjához tartozó szolgáltatásokat...","id":"20201112_google_trosztellenes_vizsgalat_165_ceg_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed8f4db-32e3-4a2a-8ab8-61da96da5629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_google_trosztellenes_vizsgalat_165_ceg_eu","timestamp":"2020. november. 12. 15:35","title":"165 cég kéri az uniót, hogy indítson trösztellenes vizsgálatot a Google ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41b8286-1104-4b61-8779-0952e14b523d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eve Online már többször bizonyította, hogy tudományos projektek lebonyolítására is alkalmas. Az online játszható népszerű sci-fi játékot most a koronavírus elleni küzdelemhez használják.","shortLead":"Az Eve Online már többször bizonyította, hogy tudományos projektek lebonyolítására is alkalmas. Az online játszható...","id":"20201112_eve_online_videojatek_covid_koronavirus_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b41b8286-1104-4b61-8779-0952e14b523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5459f6f-9c77-4cdd-9ed7-58c00785c77c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_eve_online_videojatek_covid_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. november. 12. 11:03","title":"Tízezrével kapcsolják be az Eve Online játékot, hogy segítsenek a koronavírus elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c313f6-0e97-4cea-83d6-7da4d9c1f585","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Kamera nélkül című kiállítás Szabó Dezső alkotói pályája 2015 óta tartó korszakának extenzív, a teljesség igényével fellépő bemutatása. E korszak képeinek együttes, összefoglaló jellegű prezentálása mindenképp szükségszerű döntés volt. Egyrészt mivel igen következetes munkásságán belül ez az ötéves pályaszakasz kisebb fordulatot jelent, másrészt mivel e periódus sorozatai sok tekintetben egyetlen gondolati ívre vannak felfűzve, és így komplex egységet alkotnak.","shortLead":"A Kamera nélkül című kiállítás Szabó Dezső alkotói pályája 2015 óta tartó korszakának extenzív, a teljesség igényével...","id":"20201113_Az_utott_resen_tovabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2c313f6-0e97-4cea-83d6-7da4d9c1f585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce062e63-a400-41f1-9f4c-befeff42a3ba","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201113_Az_utott_resen_tovabb","timestamp":"2020. november. 13. 10:01","title":"„Az ütött résen tovább”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f2dac2-e5c2-4e54-80ce-0828fcd142db","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó legfrissebb modellje egy 80-as évek végi versenyautónak állít emléket. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó legfrissebb modellje egy 80-as évek végi versenyautónak állít emléket. ","id":"20201112_oldalso_kipufogos_extrem_sportkombit_keszitett_az_audi_itt_az_rs6_gto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30f2dac2-e5c2-4e54-80ce-0828fcd142db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df9b3ca-8435-4a49-81a8-aaab69fbeaca","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_oldalso_kipufogos_extrem_sportkombit_keszitett_az_audi_itt_az_rs6_gto","timestamp":"2020. november. 12. 07:59","title":"Oldalsó kipufogós extrém sportkombit készített az Audi, itt az RS6 GTO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két hónapnyi tesztelés után az Instagramnál úgy döntöttek, minden felhasználónál átszabják az app kezdőképernyőjét.","shortLead":"Két hónapnyi tesztelés után az Instagramnál úgy döntöttek, minden felhasználónál átszabják az app kezdőképernyőjét.","id":"20201112_instagram_navigacios_sav_instagram_reels_shopping","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b5b88b-791c-4c4a-b62b-b84c4c716639","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_instagram_navigacios_sav_instagram_reels_shopping","timestamp":"2020. november. 12. 17:03","title":"Használja az Instagramot? Hamarosan önnél is megváltozik a kezdőképernyő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A NOB elnöke szerint még korai arról beszélni, kimehetünk-e szurkolni is a 2021-ben rendezett Tokió 2020-ra.","shortLead":"A NOB elnöke szerint még korai arról beszélni, kimehetünk-e szurkolni is a 2021-ben rendezett Tokió 2020-ra.","id":"20201112_Biztos_lesz_jovore_olimpia_de_lehet_hogy_nezok_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b653e19-2931-4e3c-9c62-4fe1b9d9c2e6","keywords":null,"link":"/sport/20201112_Biztos_lesz_jovore_olimpia_de_lehet_hogy_nezok_nelkul","timestamp":"2020. november. 12. 07:40","title":"Biztos lesz jövőre olimpia, de lehet, hogy nézők nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba317618-cb2f-4dae-a23d-a7ea77569f99","c_author":"HVG","category":"360","description":"Néhány év alatt nagyra nőtt a létesítése idején Tiborcz Istvánnal összefüggésbe hozott kft.","shortLead":"Néhány év alatt nagyra nőtt a létesítése idején Tiborcz Istvánnal összefüggésbe hozott kft.","id":"202046_plasma_expert_kulfoldre_csapoljak_verunket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba317618-cb2f-4dae-a23d-a7ea77569f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18c8d30-4b3e-4c24-81e8-7f8947d57513","keywords":null,"link":"/360/202046_plasma_expert_kulfoldre_csapoljak_verunket","timestamp":"2020. november. 13. 12:00","title":"Többmilliárdos üzlet külföldre vinni a magyar vérplazmát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]