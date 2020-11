A házhozszállítás áfájának 27-ről öt százalékra csökkentése olyan lépés, ami valódi könnyítést jelenthet az e szolgáltatást (is) nyújtó éttermeknek - derült ki a hvg.hu gyors körkérdéséből. Más kérdés, hogy közben az is kibukott: azért a bértámogatáson is lenne még mit csiszolni.

A sokak által vártnál később, de november közepén a magyar kormány is úgy döntött, korlátozások bevezetésével próbálja megfékezni a koronavírus-járvány második hullámát. A döntés pillanatában napi ötezer új fertőzöttet azonosítottak, és jobbára 50 és 100 között járt a vírus következtében 24 órán belül elhunytak száma. Az első lépés részleges lezárást jelent, de kérdés, hogy ez mennyire hatékony. Kövesse híreinket!

Minden kétséget kizáróan mozgalmas hete volt a vendéglátószektornak: a hétfőn délelőtt Orbán Viktor Facebook-oldalán bejelentett változások őket is érintették, hiszen szerda 0 órától már csak az üzemi étkezdék maradhattak nyitva, az éttermek bezártak, innentől csak házhoz szállítás volt lehetséges. Ezen túl azt is bejelentette a miniszterelnök, hogy az éttermeknek és a szabadidős létesítményeknek a dolgozóik után erre a 30 napra nem kell járulékot fizetni. Az állam a munkavállalók bérének a felét megtéríti, ha nem bocsátanak el embereket, és ők megkapják a fizetésüket.

A szállodákon és kocsmákon aligha segít a kormány mentőöve, az éttermeken talán Felemásra sikerült a kormány szálloda- és vendéglátóiparra bejelentett első mentőcsomagja - véli Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, amely persze azért még látni szeretné a részletes szabályozást, illetve további kedvezményekért is harcolna. A kocsmák viszont nem optimisták, szerintük nulla bevétel mellett semmit sem ér a vendéglátósoknak adott az állami támogatás.

Ez után kedd este, a hatálybalépés előtt nem sokkal megjelentek a részletes szabályok, amit úgy kommentált lapunknak Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének vezetője, hogy bár a bértámogatás komoly segítség az éttermeknek, nem szabad elfelejteni, sokszor csak minimálbért kapnak a felszolgálók, a többi pénz a szervizdíjból jön be, ami most teljesen el fog maradni. „Nagyon nehéz mindenki igazát megtalálni” – fogalmazott.

A vendéglátóiparról megjegyezte azt is: mindenképpen szerették volna elérni, hogy az átmeneti időszakban a kiszállítás áfáját 27-ről 5 százalékra csökkentsék.

Úgy látszik, kérésük megértő fülekre talált, Orbán Viktor ugyanis szokás péntek reggeli rádióinterjújában bejelentette, hogy az elvitelre kért ételek áfáját a kérésnek megfelelően 5 százalékra csökkentik 27 százalékról.

„Bár a bértámogatás lehetőséget teremt a jelenlegi csapat megtartására, amivel a Vapiano tavasszal is közel száz kollégáját mentette meg, nem tökéletes. Sok más étteremhez, szállodához hasonlóan a csapatunk mintegy fele bérelt munkaerő, azaz munkaerő kölcsönző partnereken keresztül foglalkoztatott munkavállaló. Sajnos jelenleg a rendelet nem teszi lehetővé, hogy ezen kollégáknál is éljünk a támogatás lehetőségével, pedig ugyanazt az éttermi munkát végzik, mint az állandós kollégáink” – fogalmazott megkeresésünkre Sári Péter, a cég CEO-ja. Mint kifejtette, most igyekeznek valamennyi munkatársuknak feladatot találni erre a harminc napra, és a lezárás ideje alatt felújításokat végeznek, valamint a digitális vendégélmény applikációjukat fejlesztik.

© Fazekas István

Szerinte éppen ezért kulcsfontosságú lesz, hogy mit tartalmaznak majd a részletszabályok, és ugyanezt hangsúlyozta a Zing társtulajdonosa is. „Nem tudjuk, még nincs tisztázva, hogy pontosan mit jelent, mire vonatkozik a bértámogatás. Várjuk a pontosítást és a teljes jogi értelmezést, hogy kiutat mutasson az útvesztőkből” – mondta Susánszky Ádám. Azt is hangsúlyozta, hogy mivel a támogatásokat utólag fizetik ki, ezért ez azoknak jelent kiutat, akik legalább minimális tartalékkal rendelkeztek.

Visszafogottan fogalmazott Uri Gotlibovich, a Hummusbar társtulajdonosa is. Szerinte a héten bejelentett gazdaságvédelmi intézkedések természetesen segítséget jelentenek, de magát a problémát nem oldják meg. Ők maguk a bértámogatást azoknak a kollégáknak az átmeneti megsegítésére fogjuk fordítani, akik ebben az időszakban nem tudnak dolgozni.

A pénteken bejelentett áfacsökkentés azonban mindhárom megszólalónk szerint valódi segítség lehet. Susánszky szerint egy átlagos napon nagyjából 80 százalék helyszíni és 20 százalék házhozszállítással lehet számolni, ami most 100 százalék elvitel és házhozszállítássá alakul át, így az áfa csökkentése volt az „az egyetlen olyan lépés, amivel életben lehet tartani az iparágat jelent körülmények között”. Mint mondta, az elviteles ételek házhozszállításával termelt veszteségek mintegy 10 százalékot jelentettek eddig. Gotlibovich is úgy nyilatkozott, hogy „ez már lényegesen nagyobb segítség". Szerinte az 5 százalékos áfa azért kulcsfontosságú, mert a házhozszállítás 27 százalékos áfával és a szállítócég kifizetésével önmagában nem nyereséges, a “költségeket szinte lehetetlen ebből kitermelni”. Ezt Sári Péter, a Vapiano tulajdonosa is megerősítette.

Képünk illusztráció © MTI / Sóki Tamás

Arra a kérdésre, miszerint, ha egy hónap múlva jönnek a feloldások, az elég lehet-e a túléléshez, a Vapiano vezetője úgy vélte, a két támogatási formával “egészen biztosan túl tudunk jutni ezen a krízisen is”. Megemlítette azonban azt is, hogy bízik „a bérbeadók – eddig is tapasztalt – megértő támogatásában a bérleti díjak mérséklése ügyében”.

Valamivel óvatosabb volt Susánszky, aki szerint a feloldás egy dolog, de az emberek hajlandósága, hogy újra közösségbe járjanak. már egy másik kérdés. “Akkor lesz újra értelmezhető forgalomnövekedés, hogyha biztonságban érzik magukat az emberek” – mondta ezzel kapcsolatban.

A Hummusbar és a Zing Burger részéről is azt hangsúlyozták, hogy szerencsés helyzetben vannak, mert egy olyan iparágban dolgoznak, amelyben lehet házhoz szállítani, Gotlibovich szerint a döntő kérdés az lesz, hogy kit mekkora tartalékkal a háta mögött ért a válság, hiszen leginkább ezen múlik, ki maradhat talpon. Sári ehhez azt tette hozzá, hogy amennyiben a bezárások tavaszig kitolódnak, akkor csak az osztrák mintájú támogatási forma segíthet: azaz a korábbi évek hasonló időszakának forgalmai alapján a kiesett forgalom 80 százalékát térítse meg az állam. “Értem ezalatt január-február hónapra az idei forgalom figyelembe vételét, márciusra azonban már a korábbi évet is vizsgálni kell, hisz az első hullám márciusi intézkedési, már 50 százalékos forgalomcsökkenést okoztak az idei évben” – fogalmazott a Vapiano vezérigazgatója.

(Kiemelt képen: A tulajdonos telefonál bezárt olasz éttermében Nyíregyházán 2020. november 11-én. Fotó: MTI / Balázs Attila)