[{"available":true,"c_guid":"d84f7e88-f991-4a7f-b087-aa8b57257174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy győri kézilabdázó, köztük Görbicz Anita is pozitív koronavírustesztet produkált, írja a Győri Audi ETO KC hivatalos honlapja.","shortLead":"Négy győri kézilabdázó, köztük Görbicz Anita is pozitív koronavírustesztet produkált, írja a Győri Audi ETO KC...","id":"20201115_Gorbicz_Anita_koronavirusos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d84f7e88-f991-4a7f-b087-aa8b57257174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbb9807-aac8-4325-ac2c-3c9303524135","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Gorbicz_Anita_koronavirusos","timestamp":"2020. november. 15. 20:04","title":"Görbicz Anita koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Akkor szerencsés a középiskola-választás, ha a gyerek olyan környezetben tanul majd, ahol az egyéni sajátosságai találkoznak az iskola követelményeivel – mondja a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézményének pszichológus igazgatója, Gebauer Ferenc, aki szerint csak évek múlva derül ki, hogy mennyire lesz eredményes az új szakképzési rendszer Ki az, akinek elitgimnáziumot érdemes választani és merre induljanak a nem túl jól tanulók?","shortLead":"Akkor szerencsés a középiskola-választás, ha a gyerek olyan környezetben tanul majd, ahol az egyéni sajátosságai...","id":"20201115_Feluton_sincsenek_a_felnottkor_kezdete_fele_de_maris_donteniuk_kell_a_gyerekeknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571990e7-d50a-4609-be19-5bd5338d7a77","keywords":null,"link":"/elet/20201115_Feluton_sincsenek_a_felnottkor_kezdete_fele_de_maris_donteniuk_kell_a_gyerekeknek","timestamp":"2020. november. 15. 17:00","title":"Félúton sincsenek a felnőttkor kezdete felé, de máris dönteniük kell a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd59b33-e6e7-4abd-8c1d-caa040c81eef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nevében és funkcióiban ugyan jól hangzik, azonban nem lett igazán népszerű a Samsung fordító szolgáltatása, az S Translator. És nem is lesz nagyon módunk megismerni, ugyanis a dél-koreai óriás december 1-jén nyugdíjba küldi.","shortLead":"Nevében és funkcióiban ugyan jól hangzik, azonban nem lett igazán népszerű a Samsung fordító szolgáltatása, az S...","id":"20201115_samsung_stranslator_alkalmazas_torlese_december_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fd59b33-e6e7-4abd-8c1d-caa040c81eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a498bb-c25a-454e-9b00-24c316a7d79c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_samsung_stranslator_alkalmazas_torlese_december_1","timestamp":"2020. november. 15. 15:03","title":"Végleg leállítja fordító alkalmazását a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934119a3-4dbb-4240-82fd-35d04e4bc495","c_author":"MTI","category":"tudomany.instant_tudomany","description":"Legalább 2300 éves Hermész-fejszobrot találtak Athén belvárosában a föld alatt csatornázási munkák közben - jelentette be vasárnap közleményben a görög kulturális minisztérium.","shortLead":"Legalább 2300 éves Hermész-fejszobrot találtak Athén belvárosában a föld alatt csatornázási munkák közben - jelentette...","id":"20201115_Jo_allapotu_Hermeszfejszobrot_talaltak_Athenban_csatornazasi_munka_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=934119a3-4dbb-4240-82fd-35d04e4bc495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5c44eb-3cb0-4d36-883a-ee1d4ebcd511","keywords":null,"link":"/instant_tudomany/20201115_Jo_allapotu_Hermeszfejszobrot_talaltak_Athenban_csatornazasi_munka_kozben","timestamp":"2020. november. 15. 18:34","title":"Jó állapotú Hermész-fejszobrot találtak Athénban csatornázási munka közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdú-Biharból és Borsod-Abaúj-Zemplénből is több új koronavírusos esetet jelentettek, mint a fővárosból.","shortLead":"Hajdú-Biharból és Borsod-Abaúj-Zemplénből is több új koronavírusos esetet jelentettek, mint a fővárosból.","id":"20201116_koronavirus_fertozes_szabolcs_szatmar_bereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a8f3e6-14b5-4a56-a75a-eae737c8b532","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_koronavirus_fertozes_szabolcs_szatmar_bereg","timestamp":"2020. november. 16. 10:39","title":"Szabolcsban majdnem kétszer annyi új fertőzöttet azonosítottak, mint Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fe73b1-8724-46da-8544-db20d69fe53e","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Orbán Viktor ősszel már csak két rossz között választhatott, és próbálta minél rövidebbre fogni a gazdasági visszaesést, de végül majdnem ugyanoda jutott, mint a legtöbb európai ország: a gazdaság is belassul, és még sok halott is lesz – mondta Zsiday Viktor befektetési szakember. A jelenlegi válság mélyebb és drasztikusabb, mint amivel Orbánnak már dolga volt, a válságkezelés koncepciója viszont nem látszik. Zsiday szerint most és tavasszal is egy átütő mentőcsomagra lett volna szükség, de azt látja, Orbán gazdaságfilozófiája ezt nem igazán teszi lehetővé. Orbán azt tanulhatta Gyurcsány Ferenc sorsából, hogy eladósodni veszélyes, bukáshoz vezethet. ","shortLead":"Orbán Viktor ősszel már csak két rossz között választhatott, és próbálta minél rövidebbre fogni a gazdasági...","id":"20201116_Zsiday_Viktor_koronavirus_jarvany_gazdasag_valsag_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5fe73b1-8724-46da-8544-db20d69fe53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40904ec-7d34-4333-8b9c-cd3132b8d1ba","keywords":null,"link":"/360/20201116_Zsiday_Viktor_koronavirus_jarvany_gazdasag_valsag_orban","timestamp":"2020. november. 16. 06:30","title":"Zsiday Viktor: A kibekkelésen túl nem látom a válságkezelés pontos gazdasági koncepcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaea842-6ec9-4cb5-8c30-0dec9d6d77ab","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A Greta Thunbergről szóló dokumentumfilmben a klímaaktivistának egy olyan arcát ismerjük meg, amelyet eddig nem igazán láthattunk a világ vezető politikusaira ráförmedő, számonkérő imázs mögött. Végig követjük, hogyan lett egyetlen év leforgása alatt a svéd parlament előtt magányosan tüntető 15 éves lányból a legnagyobb klímamozgalom inspirálója, és hogy egy kamasz miként kerekedett felül súlyos szorongásain, hogy a célját elérje. Az Én vagyok Greta című film bátorságra tanít.","shortLead":"A Greta Thunbergről szóló dokumentumfilmben a klímaaktivistának egy olyan arcát ismerjük meg, amelyet eddig nem igazán...","id":"20201115_Mosolyog_tancol_es_azonnal_atlat_a_politikusokon_Greta_Thunberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfaea842-6ec9-4cb5-8c30-0dec9d6d77ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58fce53-959e-47b9-b2f0-4758a0cfbee9","keywords":null,"link":"/elet/20201115_Mosolyog_tancol_es_azonnal_atlat_a_politikusokon_Greta_Thunberg","timestamp":"2020. november. 15. 14:00","title":"Greta Thunberg mosolyog, táncol és azonnal átlát a politikusokon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt azt szeretné, hogy ne csak az ünnepi időszakban vezessenek be moratóriumot a közműcégek.","shortLead":"A párt azt szeretné, hogy ne csak az ünnepi időszakban vezessenek be moratóriumot a közműcégek.","id":"20201116_NKM_energiaszolgaltato_kikapcsolas_moratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fc561-1c5d-4f78-b63a-26dac8b4239c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_NKM_energiaszolgaltato_kikapcsolas_moratorium","timestamp":"2020. november. 16. 16:19","title":"Határozati javaslatot nyújtott be a DK, hogy az energiaszolgáltatók függesszék fel a kikapcsolásokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]