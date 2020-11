Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külső telephely bevonásával tudnak csak méltóképpen gondoskodni a halottak elhelyezéséről a Markusovszky Kórház orvosigazgatója szerint.","shortLead":"Külső telephely bevonásával tudnak csak méltóképpen gondoskodni a halottak elhelyezéséről a Markusovszky Kórház...","id":"20201124_szombathelyi_korhaz_tele_a_halottashaz_kulso_telephely_bevonasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248c3bff-e480-4d9e-882f-80e95deac380","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szombathelyi_korhaz_tele_a_halottashaz_kulso_telephely_bevonasa","timestamp":"2020. november. 24. 10:45","title":"Megtelt a halottasház a szombathelyi kórházban, már külső telephelyre viszik az elhunytakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság részvényeinek szárnyalásához a szakértők szerint az is hozzátesz, hogy rengeteg tartalékkal rendelkezik.","shortLead":"A légitársaság részvényeinek szárnyalásához a szakértők szerint az is hozzátesz, hogy rengeteg tartalékkal rendelkezik.","id":"20201124_vakcina_reszveny_wizz_air","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24710ae-68b1-4ebc-978a-201d19725f4e","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_vakcina_reszveny_wizz_air","timestamp":"2020. november. 24. 16:39","title":"A vakcinahírek a járvány előtti szintre emelték a Wizz Air részvények árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cd33e4-d2cd-4128-b49a-4ed4345be877","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnököt füles gulyásnak nevezték a ZDF-en, de kapott ennél erősebb kritikát is.","shortLead":"A miniszterelnököt füles gulyásnak nevezték a ZDF-en, de kapott ennél erősebb kritikát is.","id":"20201122_orban_viktor_zdf_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47cd33e4-d2cd-4128-b49a-4ed4345be877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034a2662-e819-4c0f-97cf-f5c28257ec7a","keywords":null,"link":"/elet/20201122_orban_viktor_zdf_nemetorszag","timestamp":"2020. november. 22. 20:58","title":"Külön adásrészt szántak Orbán kinevetésére a német köztévén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik vádlott a járványra hivatkozva maradt távol a tárgyalástól, most azt vizsgálják, meddig tarthat a gyógykezelése. ","shortLead":"Az egyik vádlott a járványra hivatkozva maradt távol a tárgyalástól, most azt vizsgálják, meddig tarthat...","id":"20201123_nicolas_sarkozy_volt_francia_elnok_korrupcios_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fef1089-9598-403d-88a6-8f554f38a7e8","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_nicolas_sarkozy_volt_francia_elnok_korrupcios_per","timestamp":"2020. november. 23. 20:28","title":"Máris felfüggesztették Nicolas Sarkozy korrupciós perét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök édesapját az állami megbízásokról kérdezte volna a tényfeltáró portál, de arról ő nem akart beszélni.","shortLead":"A miniszterelnök édesapját az állami megbízásokról kérdezte volna a tényfeltáró portál, de arról ő nem akart beszélni.","id":"20201124_orban_gyozo_direkt36_banyaszat_allami_megbizas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c3716d-543b-4a68-953d-186ad7365160","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_orban_gyozo_direkt36_banyaszat_allami_megbizas","timestamp":"2020. november. 24. 08:35","title":"Orbán apja a Direkt36-nak: Drága, ne próbálkozzon, mert fogy a türelmem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A törvénycsomagról a magyar kormány és az Európai Bizottság képviselői is előadták saját álláspontjukat. A tét annak megállapítása, kimondják-e a magyar kötelezettségszegést. ","shortLead":"A törvénycsomagról a magyar kormány és az Európai Bizottság képviselői is előadták saját álláspontjukat. A tét annak...","id":"20201123_Az_Europai_Birosag_elott_a_Stop_Soros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcbe924-e966-4c2f-9ed8-aea558dbb36e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Az_Europai_Birosag_elott_a_Stop_Soros","timestamp":"2020. november. 23. 18:41","title":"Az Európai Bíróság előtt a Stop Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa, az óbudai országgyűlési választókerület képviselője benyújtotta a Pest megyei választókerületek átalakítási javaslatát, ami a kormány kötelessége lett volna. Majd kiderül, mire megy ezzel.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa, az óbudai országgyűlési választókerület képviselője benyújtotta a Pest megyei választókerületek...","id":"20201124_szabo_timea_parbeszed_valasztokeruletek_javaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b101370-c424-4c90-8759-3f8fb5437380","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szabo_timea_parbeszed_valasztokeruletek_javaslat","timestamp":"2020. november. 24. 14:35","title":"Szabó Tímea elvégezte a kormány munkáját, kérdés, mit lépnek erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus elleni védekezés egyik módja az elszigetelődés (annak, aki ezt megteheti). Az önként vállalat bezártság rossz hatással lehet a vérnyomásra – mutat rá egy új kutatás.","shortLead":"A koronavírus elleni védekezés egyik módja az elszigetelődés (annak, aki ezt megteheti). Az önként vállalat bezártság...","id":"20201122_bezartsag_karanten_magas_vernyomas_emelkedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c045b82-9786-4664-8426-6fc875a60093","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_bezartsag_karanten_magas_vernyomas_emelkedese","timestamp":"2020. november. 22. 19:33","title":"Kutatóorvosok figyelmeztetnek: most, hogy bezárkózunk otthonra, elindul felfele a vérnyomásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]