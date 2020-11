Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat magyar EP-képviselő írt válaszcikket a Die Zeitnak, ahol megjelent egy publicisztika arról, hogy az EU-nak engednie kellene a jogállamisági kritériumok kérdésében.","shortLead":"Hat magyar EP-képviselő írt válaszcikket a Die Zeitnak, ahol megjelent egy publicisztika arról, hogy az EU-nak engednie...","id":"20201124_orban_jogallamisag_feltetelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a4457f-06f6-4aa9-9597-f6f903cdef18","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_orban_jogallamisag_feltetelek","timestamp":"2020. november. 24. 11:24","title":"Magyar EP-képviselők: Az Európai Unió végét jelentheti, ha engednek Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05547bc-d8be-4288-9b3d-d084e31ecadd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kollégája mártírnak nevezte a doktort, aki rosszulléte ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy megműtse a betegét.\r

","shortLead":"Kollégája mártírnak nevezte a doktort, aki rosszulléte ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy megműtse a betegét.\r

","id":"20201123_mutet_operacio_szivroham_ekg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e05547bc-d8be-4288-9b3d-d084e31ecadd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95be128d-9316-42d7-9d9b-252ce6f12a07","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_mutet_operacio_szivroham_ekg","timestamp":"2020. november. 23. 17:34","title":"Az élete árán is megcsinálta a műtétet egy szaúdi orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ada7479-c3da-4aa3-bc50-bf7a5ac1690f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy rézhálóval és akkumulátorral szerelt arcmaszkot terveztek, ami megvédené a felhasználóját és a környezetében lévőket is.","shortLead":"Az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy rézhálóval és akkumulátorral szerelt arcmaszkot terveztek...","id":"2020124_massachusettsi_muszaki_egyetem_koronavirus_jarvany_hevitheto_arcmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ada7479-c3da-4aa3-bc50-bf7a5ac1690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26415fd-8339-4577-9f23-b713e26f6553","keywords":null,"link":"/tudomany/2020124_massachusettsi_muszaki_egyetem_koronavirus_jarvany_hevitheto_arcmaszk","timestamp":"2020. november. 24. 08:03","title":"Az újfajta arcmaszk szanaszét süti a beáramló koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"November 24-én átlépte a négyezret a Covid magyarországi áldozatainak száma. Szakemberek most azt figyelik, hozhat-e rendkívüli helyzetet a járvány második hulláma az összes – tehát nem csak a koronavírus okozta – halálozás szempontjából.","shortLead":"November 24-én átlépte a négyezret a Covid magyarországi áldozatainak száma. Szakemberek most azt figyelik, hozhat-e...","id":"20201125_Rosszat_igero_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea25e70c-0b94-4559-9743-d6ffb5e19bcc","keywords":null,"link":"/360/20201125_Rosszat_igero_statisztika","timestamp":"2020. november. 25. 07:00","title":"Elfajulóban lehet a járvány, mutatják a KSH többhetes átfutással közölt halálozási adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bizottság folyamatosan bírálja el a kérelmeket, így növekedhet az összeg.","shortLead":"A bizottság folyamatosan bírálja el a kérelmeket, így növekedhet az összeg.","id":"20201124_szolidaritasi_alap_europai_unio_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265c24d7-a7c5-4bdd-8b21-e35690c35dec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_szolidaritasi_alap_europai_unio_koronavirus","timestamp":"2020. november. 24. 12:19","title":"Csaknem tízmilliárdos előleg jöhet az EU-ból a járvány költségeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tud olyan szakdolgozóról, aki csak több hónappal később kapta meg a koronavírus-fertőzés miatt járó táppénzt.","shortLead":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tud olyan szakdolgozóról, aki csak több hónappal később kapta meg...","id":"20201123_Koronavirus_pluszpenz_tappenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2faaa8c-2529-4b4b-b8f3-9c0ae2db0f51","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Koronavirus_pluszpenz_tappenz","timestamp":"2020. november. 23. 11:18","title":"Több tízezer forint különbség is lehet a koronavírusos betegeket ellátó ápolók pluszpénze között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három városban egészségtelen, tizenegyben kifogásolt a levegő minősége.","shortLead":"Három városban egészségtelen, tizenegyben kifogásolt a levegő minősége.","id":"20201123_legszennyezettseg_levegominoseg_nnk_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d58b187-c1f6-407e-93ad-03e867cbd5f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201123_legszennyezettseg_levegominoseg_nnk_meteorologia","timestamp":"2020. november. 23. 15:23","title":"Több városban egészségtelen a levegő, Budapesten romlani fog a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A második hullámban most először csökkent az aktív fertőzöttek száma az olasz egészségügyi minisztérium hétfő esti adatai szerint.","shortLead":"A második hullámban most először csökkent az aktív fertőzöttek száma az olasz egészségügyi minisztérium hétfő esti...","id":"20201123_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe1bdfc-c316-44b5-b843-a715bbafe11a","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_olaszorszag","timestamp":"2020. november. 23. 21:26","title":"Több mint 50 ezer áldozata van már a járványnak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]