Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Levette napirendről a békési Weinckheim-kastély ügyét a gazdasági bizottság, így egyelőre nem lesz szavazás sem erről a parlamentben. A fordulatról a térség jobbikos képviselője a közösségi oldalon jelentett.","shortLead":"Levette napirendről a békési Weinckheim-kastély ügyét a gazdasági bizottság, így egyelőre nem lesz szavazás sem erről...","id":"20201124_Egyelore_megsem_felugyelheti_Lazar_Janos_a_szabadkigyosi_kastelyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7560b4-7c50-4e57-b53f-ceac7e0702a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_Egyelore_megsem_felugyelheti_Lazar_Janos_a_szabadkigyosi_kastelyt","timestamp":"2020. november. 24. 13:33","title":"Egyelőre mégsem felügyelheti Lázár János a szabadkígyósi kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f345f7-ff8a-4fdd-8c58-8586bde43f6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi tettét támadásnak minősíthetik, nem viselt maszkot.","shortLead":"A férfi tettét támadásnak minősíthetik, nem viselt maszkot.","id":"20201123_Trump_tamogatoja_szandekosan_lehelt_ra_ket_nore_most_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8f345f7-ff8a-4fdd-8c58-8586bde43f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651b7d4c-cd6b-43bc-9a5d-31aae3723d61","keywords":null,"link":"/elet/20201123_Trump_tamogatoja_szandekosan_lehelt_ra_ket_nore_most_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2020. november. 23. 11:31","title":"Trump támogatója szándékosan lehelt rá két nőre, most vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58eed254-551a-4bd3-837f-25c9c34890d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnökválasztás után megindult a hatalom átadásának hivatalos eljárása az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az elnökválasztás után megindult a hatalom átadásának hivatalos eljárása az Egyesült Államokban.","id":"20201124_biden_trump_hatalomatadas_meginditasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58eed254-551a-4bd3-837f-25c9c34890d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb86642-b098-4478-b162-576764674b00","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_biden_trump_hatalomatadas_meginditasa","timestamp":"2020. november. 24. 06:47","title":"Trump is jóváhagyta, Biden átveheti az elnökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő a terjeszkedésre. ","shortLead":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő...","id":"20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0450a51-eebf-497d-8b96-7e35b0311c8c","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","timestamp":"2020. november. 23. 15:12","title":"A járvány alatt sem állt le Európa meghódításával Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582ab2fc-b3fc-4e94-8a59-801ce502b496","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan élvezi a munkáját. ","shortLead":"Láthatóan élvezi a munkáját. ","id":"20201124_Tom_Cruise_egy_sarga_Fiat_500","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=582ab2fc-b3fc-4e94-8a59-801ce502b496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf12c99-e227-42fb-8f59-80e3b7c85698","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_Tom_Cruise_egy_sarga_Fiat_500","timestamp":"2020. november. 24. 16:49","title":"Mi mással menekülhetne Rómában Tom Cruise, mint egy sárga Fiat 500-assal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Salamon-szigetek miniszterelnöke szerint a Facebook miatt ma már néhány perc alatt lerombolható bárki jó hírneve, és ez baj.","shortLead":"A Salamon-szigetek miniszterelnöke szerint a Facebook miatt ma már néhány perc alatt lerombolható bárki jó hírneve, és...","id":"20201123_facebook_betiltasa_salamon_szigetek_cenzura_korrupcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf506fe-8ffd-4251-9e87-b1f57c8f6b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_facebook_betiltasa_salamon_szigetek_cenzura_korrupcio","timestamp":"2020. november. 23. 19:03","title":"Betiltja a Facebookot Salamon-szigetek kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd29b3a-833a-4b3b-b5c4-90844d9129b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pörög a pénznyomda, vannak olyan állampapír-sorozatok, amelyeknek már közel a felét a jegybank vásárolta fel.","shortLead":"Pörög a pénznyomda, vannak olyan állampapír-sorozatok, amelyeknek már közel a felét a jegybank vásárolta fel.","id":"20201124_A_jegybank_mar_tobb_mint_800_milliard_forintot_tolt_bele_az_allamadossagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdd29b3a-833a-4b3b-b5c4-90844d9129b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c5308-aa9a-4053-bc9f-043ff571137d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_A_jegybank_mar_tobb_mint_800_milliard_forintot_tolt_bele_az_allamadossagba","timestamp":"2020. november. 24. 15:14","title":"A jegybank már több mint 800 milliárd forintot tolt bele az államadósságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság részvényeinek szárnyalásához a szakértők szerint az is hozzátesz, hogy rengeteg tartalékkal rendelkezik.","shortLead":"A légitársaság részvényeinek szárnyalásához a szakértők szerint az is hozzátesz, hogy rengeteg tartalékkal rendelkezik.","id":"20201124_vakcina_reszveny_wizz_air","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24710ae-68b1-4ebc-978a-201d19725f4e","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_vakcina_reszveny_wizz_air","timestamp":"2020. november. 24. 16:39","title":"A vakcinahírek a járvány előtti szintre emelték a Wizz Air részvények árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]