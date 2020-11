Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy vizsgálják felül a májusban elfogadott törvényt. ","shortLead":"A bíróság azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy vizsgálják felül a májusban elfogadott törvényt. ","id":"20201124_Alaptorvenyellenes_nemvaltoztatas_Miskolci_Torvenyszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6faba576-8f1a-47b8-90b5-6881e1a49f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Alaptorvenyellenes_nemvaltoztatas_Miskolci_Torvenyszek","timestamp":"2020. november. 24. 16:53","title":"Alaptörvény-ellenes a nemváltoztatás ellehetetlenítése a Miskolci Törvényszék szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahol kissé feloszlik a köd, ott is tartósan borult marad az idő.","shortLead":"Ahol kissé feloszlik a köd, ott is tartósan borult marad az idő.","id":"20201124_idojaras_elorejelzes_kod_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a43076-0cd7-4b44-926e-61adf65821c4","keywords":null,"link":"/elet/20201124_idojaras_elorejelzes_kod_figyelmeztetes","timestamp":"2020. november. 24. 19:14","title":"Figyelmeztetést adtak ki az egész országra sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e973d2f6-663f-417e-9a0b-d58e03555c69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteget beszélt a járvány statisztikai adatairól Müller Cecília országos tiszti főorvos aznap, mikor a kormány felülvizsgálja a jelenlegi szigorításokat. ","shortLead":"Rengeteget beszélt a járvány statisztikai adatairól Müller Cecília országos tiszti főorvos aznap, mikor a kormány...","id":"20201125_Koronavirus_A_4049_eves_korosztaly_a_leginkabb_erintett_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e973d2f6-663f-417e-9a0b-d58e03555c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9846cdc-e373-4833-bb83-99c95adace66","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Koronavirus_A_4049_eves_korosztaly_a_leginkabb_erintett_Magyarorszagon","timestamp":"2020. november. 25. 14:04","title":"Müller: A 40-49 éves korosztályt érinti leginkább a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c904ef93-a59d-4361-a419-ceca81eb2efe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mit jelent a két lábon járás, és hogyan lépkedtek az ember 6-7 millió évvel ezelőtt élt ősei? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresik a választ a francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ (CNRS) tudósai. A munka eredménye napjainkban is hasznosítható lehet.","shortLead":"Mit jelent a két lábon járás, és hogyan lépkedtek az ember 6-7 millió évvel ezelőtt élt ősei? Egyebek mellett ezekre...","id":"202047_az_osember_jarasa_robottal_uthetik_anyomukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c904ef93-a59d-4361-a419-ceca81eb2efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d421bae5-fe7b-4245-9272-f8ab542ba048","keywords":null,"link":"/360/202047_az_osember_jarasa_robottal_uthetik_anyomukat","timestamp":"2020. november. 24. 14:00","title":"Robottal ütjük a nyomukat: hogyan is jártak az ősemberek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582ab2fc-b3fc-4e94-8a59-801ce502b496","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan élvezi a munkáját. ","shortLead":"Láthatóan élvezi a munkáját. ","id":"20201124_Tom_Cruise_egy_sarga_Fiat_500","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=582ab2fc-b3fc-4e94-8a59-801ce502b496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf12c99-e227-42fb-8f59-80e3b7c85698","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_Tom_Cruise_egy_sarga_Fiat_500","timestamp":"2020. november. 24. 16:49","title":"Mi mással menekülhetne Rómában Tom Cruise, mint egy sárga Fiat 500-assal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535778ba-fe0e-488d-9fde-7eac86ec7e9c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az Oscar-díjas színész hosszú ideje határozott politikai véleményt képvisel, és a szerepei mellett az aktivizmust is nagyon komolyan veszi. Erről most Orbán Viktor is meggyőződhetett. ","shortLead":"Az Oscar-díjas színész hosszú ideje határozott politikai véleményt képvisel, és a szerepei mellett az aktivizmust is...","id":"20201124_George_Clooney_nem_Orban_Viktor_kedveert_ment_bele_a_politikaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=535778ba-fe0e-488d-9fde-7eac86ec7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78be9007-8f01-4fd3-bc5b-29d88280ac64","keywords":null,"link":"/elet/20201124_George_Clooney_nem_Orban_Viktor_kedveert_ment_bele_a_politikaba","timestamp":"2020. november. 24. 17:00","title":"George Clooney nem Orbán Viktor kedvéért ment bele a politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6274c2-9f54-459b-80b6-079a666c9ecd","c_author":"","category":"elet","description":"Egy kávé mellett csevegnének a magyar jogállamiság valós helyzetéről.","shortLead":"Egy kávé mellett csevegnének a magyar jogállamiság valós helyzetéről.","id":"20201124_Varga_Judit_talalt_egy_urugyet_hogy_meghivja_George_Clooneyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd6274c2-9f54-459b-80b6-079a666c9ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6e247a-d89a-46fc-a9fe-c10b99c97808","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Varga_Judit_talalt_egy_urugyet_hogy_meghivja_George_Clooneyt","timestamp":"2020. november. 24. 19:26","title":"Varga Judit talált egy ürügyet, hogy meghívja George Clooney-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Christoph Freund szerint a magyar válogatott „nagy klubhoz kerül”.\r

","shortLead":"Christoph Freund szerint a magyar válogatott „nagy klubhoz kerül”.\r

","id":"20201124_szoboszlai_dominik_foci_rb_salzburg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1b8cd5-e544-4f3d-a192-3b79cd6916b4","keywords":null,"link":"/sport/20201124_szoboszlai_dominik_foci_rb_salzburg","timestamp":"2020. november. 24. 20:23","title":"Már a sportigazgató mondja: Szoboszlai rövidesen távozhat Salzburgból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]