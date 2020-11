Egymilliárd-tizennyolcmillió forintért elkelt a balatonboglári Sellő kemping a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. árverésén – írja az Mfor.hu. A kemping eddig a tavaly óta ismét állami tulajdonban lévő Balatoni Hajózási Zrt.-é volt, a cég azonban ősszel bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt értékesíti több ingatlanát. A Sellő kikiáltási ára 1 milliárd 16 millió forint volt, vagyis a győztes mindössze 2 millió forintot tett rá erre.

Lehetett licitálni egyébként a balatonszemesi Hattyú kempingre is, ott a kikiáltási ár 1 milliárd forint volt, erre azonban nem érkezett ajánlat. Az Mfor szerint a két árverés érdekessége, hogy noha közel ugyanakkorák voltak a kikiáltási árak, de a boglári nagyobb is, és a fekvése is jobb.

A két kempingen kívül a Bahart egy szállodát is eladna: november 11-től egy hónapon át a siófoki Hotel Mólóra licitálhatnak az érdeklődők. A kikiáltási ár 1,56 milliárd forint volt.