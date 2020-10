Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ab5c55c-70ea-462b-b23d-288ed716bbf0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jövő héten már kampányolni fog az újraválasztásra készülő amerikai elnök.","shortLead":"Jövő héten már kampányolni fog az újraválasztásra készülő amerikai elnök.","id":"20201010_Megjelent_a_nyilvanossag_elott_Donald_Trump_es_megint_kinai_virust_emlegetett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ab5c55c-70ea-462b-b23d-288ed716bbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead14395-8bda-4f7b-ac99-8a9774e31003","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_Megjelent_a_nyilvanossag_elott_Donald_Trump_es_megint_kinai_virust_emlegetett","timestamp":"2020. október. 10. 21:48","title":"Megjelent a nyilvánosság előtt Donald Trump, és megint kínai vírust emlegetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4194d2b-4b1d-45fd-a9de-94a083d7a571","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20201010_Az_elet_napos_oldala__Eric_Idle_eletutja_6_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4194d2b-4b1d-45fd-a9de-94a083d7a571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462d5dc9-8008-4c99-ad2a-a95311ba2417","keywords":null,"link":"/360/20201010_Az_elet_napos_oldala__Eric_Idle_eletutja_6_resz","timestamp":"2020. október. 10. 19:00","title":"Az élet napos oldala – Eric Idle életútja, 6. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db32802d-ac8a-47d0-bdd8-847904fe4203","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyedi hirdetések, harapásnyomokkal.","shortLead":"Egyedi hirdetések, harapásnyomokkal.","id":"20201011_Megragott_reklamtablakkal_lepte_meg_Parizst_a_McDonalds","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db32802d-ac8a-47d0-bdd8-847904fe4203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e723cea-1a6c-4a44-a3d3-2900d0129451","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Megragott_reklamtablakkal_lepte_meg_Parizst_a_McDonalds","timestamp":"2020. október. 11. 15:05","title":"Megrágott reklámtáblákkal lepte meg Párizst a McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok eső és lehűlés várható a jövő héten. Egyre kevesebb helyen lesznek 20 Celsius-fokos maximumok, helyenként hajnalban már fagyra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Sok eső és lehűlés várható a jövő héten. Egyre kevesebb helyen lesznek 20 Celsius-fokos maximumok, helyenként hajnalban...","id":"20201011_Sok_eso_varhato_a_jovo_heten_ittott_hajnali_fagy_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b486fe7b-97ba-47df-b7a8-905efd822a71","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Sok_eso_varhato_a_jovo_heten_ittott_hajnali_fagy_is_lehet","timestamp":"2020. október. 11. 16:10","title":"Sok eső várható a jövő héten, itt-ott hajnali fagy is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bfe3e1a-8227-40a2-8e09-81f3e59750e1","c_author":"Windisch Judit - Hont András","category":"itthon","description":"A szavazatok hetven százalékának összeszámlálása után vette át Koncz Zsófia a vezetést a Borsod megye 6. számú választókörzetben rendezett időközi választáson, amelyet édesapja halála miatt kellett kiírni. 99 százalékos feldolgozottságnál Koncz már 50 százalék fölötti előnyben volt, és ezzel százalékosan még jobb eredményt ért el, mint édesapja a legutóbbi választáson. Bíró László ellenzéki jelölt öt százalékkal maradt el tőle. Egész nap a választókörzetet jártuk, a helyszínről jelentjük.","shortLead":"A szavazatok hetven százalékának összeszámlálása után vette át Koncz Zsófia a vezetést a Borsod megye 6. számú...","id":"20201011_szerencs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bfe3e1a-8227-40a2-8e09-81f3e59750e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01c841e-67ef-4a90-9758-2af47220ea41","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_szerencs","timestamp":"2020. október. 11. 20:02","title":"Szoros küzdelemben Koncz Zsófia győzött - Így szavaztak ma Szerencsen és Tiszaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533398ef-1a47-494d-b722-2f1c436110c6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Három kategóriában hirdették ki Magyarország legszebb szólóbirtokait, a helyezettek többsége a szekszárdi borvidékről került ki.","shortLead":"Három kategóriában hirdették ki Magyarország legszebb szólóbirtokait, a helyezettek többsége a szekszárdi borvidékről...","id":"20201011_Megvalasztottak_Magyarorszag_legszebb_szolobirtokait_Szekszard_tarolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=533398ef-1a47-494d-b722-2f1c436110c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9d2a00-073a-4176-92b9-a7aa871f2d17","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Megvalasztottak_Magyarorszag_legszebb_szolobirtokait_Szekszard_tarolt","timestamp":"2020. október. 11. 17:49","title":"Megválasztották Magyarország legszebb szőlőbirtokait, Szekszárd tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köznevelési államtitkár szerint az október 23-i hosszú hétvége elég is lesz a vírus kisöprésére az iskolákból.","shortLead":"A köznevelési államtitkár szerint az október 23-i hosszú hétvége elég is lesz a vírus kisöprésére az iskolákból.","id":"20201012_maruzsa_zoltan_oktatas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cf9fcc-8178-4060-934a-e855a2604a69","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_maruzsa_zoltan_oktatas_koronavirus","timestamp":"2020. október. 12. 13:24","title":"Maruzsa: Egyelőre nem kell máshogy védekezni az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A moziügyi biztos meghívását elfogadták.","shortLead":"A moziügyi biztos meghívását elfogadták.","id":"20201011_Kael_Csabaval_targyalnak_az_SZFE_oktatoi_es_hallgatoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e37703-a1be-4ccf-85b6-5bb1312e7060","keywords":null,"link":"/kultura/20201011_Kael_Csabaval_targyalnak_az_SZFE_oktatoi_es_hallgatoi","timestamp":"2020. október. 11. 14:27","title":"Káel Csabával tárgyalnak az SZFE oktatói és hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]