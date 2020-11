Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Belátható közelségbe került a koronavírus elleni vakcina, ezzel egy időben viszont meg is kezdődött érte az élet-halál harc a világ országai között. Gulyás Gergely egyenesen a lélegeztetőgépek utáni versenyfutáshoz hasonlította a versenyt, amelyben az nyer, akinek több a pénze és nagyobb a lobbiereje. A Pfizer eközben bejelentette, hogy először az Egyesült Államokba szállít, az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem oltóanyagáról pedig tegnap derült ki, hogy újra kell vizsgálni. De mi lesz így a Magyarország által lekötött 12 millió adaggal? ","shortLead":"Belátható közelségbe került a koronavírus elleni vakcina, ezzel egy időben viszont meg is kezdődött érte az élet-halál...","id":"20201128_koronavirus_vakcina_verseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae57ec2-0878-4bc7-87a2-b5a6ef4cf2c4","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_koronavirus_vakcina_verseny","timestamp":"2020. november. 28. 17:00","title":"Verseny a koronavírus-vakcinákért: elkezdődött, amitől sokan féltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esther de Lange igazította ki a fideszes politikust.","shortLead":"Esther de Lange igazította ki a fideszes politikust.","id":"20201127_deutsch_tamas_neppart_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6aded1b-11df-4788-a19b-c74d98e21727","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_deutsch_tamas_neppart_europai_unio","timestamp":"2020. november. 27. 12:01","title":"Deutsch Tamásnak egy néppárti képviselő magyarázta el, mi a különbség a Gestapo és az EU között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezt jelzi az is, hogy a betegséget okozó vírust a vuhani húspiacon azonosították először.","shortLead":"Ezt jelzi az is, hogy a betegséget okozó vírust a vuhani húspiacon azonosították először.","id":"20201127_who_kina_koronavirus_vuhan_huspiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff66e0ab-4b45-4a07-8e78-48fe43464b7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_who_kina_koronavirus_vuhan_huspiac","timestamp":"2020. november. 27. 21:33","title":"A WHO továbbra is kitart mellette, hogy a koronavírus Kínából terjedt szét a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dee4296-dfcf-450a-9e97-3f06599ff157","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hungarocelldobozban tartott kígyót, és más, engedély nélkül tartott veszélyes állatot, valamint kábítószergyanús növényi palántát is találtak egy házban.","shortLead":"Hungarocelldobozban tartott kígyót, és más, engedély nélkül tartott veszélyes állatot, valamint kábítószergyanús...","id":"20201128_Aligatorteknost_es_krokodilt_talaltak_egy_dunaharaszti_csalad_hazaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dee4296-dfcf-450a-9e97-3f06599ff157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd47cc3-c71e-4100-83ae-a6fb04798830","keywords":null,"link":"/zhvg/20201128_Aligatorteknost_es_krokodilt_talaltak_egy_dunaharaszti_csalad_hazaban","timestamp":"2020. november. 28. 11:08","title":"Aligátorteknőst és krokodilt találtak egy dunaharaszti család házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1cbc14-620c-4a54-a046-06c39413bd08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még egy olyan évben is, mint 2020, születhetnek új karácsonyi slágerek. Ezen a napon Kerry Ellis és Brian May debütált új, csilingelős alkotással.","shortLead":"Még egy olyan évben is, mint 2020, születhetnek új karácsonyi slágerek. Ezen a napon Kerry Ellis és Brian May debütált...","id":"20201127_Indul_az_uj_karacsonyi_dalok_rohama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da1cbc14-620c-4a54-a046-06c39413bd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5f4d7d-5c80-44e4-bee4-8c9ed97e88ac","keywords":null,"link":"/kultura/20201127_Indul_az_uj_karacsonyi_dalok_rohama","timestamp":"2020. november. 27. 08:10","title":"Indul az új karácsonyi dalok rohama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton nyerte a Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését.","shortLead":"A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton nyerte a Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését.","id":"20201128_Hamilton_nyerte_a_bahreini_nagydij_idomerojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f381ea8d-f17b-4b56-82dc-26ffe6fd6201","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Hamilton_nyerte_a_bahreini_nagydij_idomerojet","timestamp":"2020. november. 28. 18:20","title":"Pályacsúccsal nyerte az időmérőt Hamilton a Bahreini Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b14dff-c34d-4213-9c52-b236b71fc8f5","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az uniós szerződések jelentik a B-tervet az Európai Bizottság számára – jelentette ki Eric Mamer, az Európai Bizottság szóvivője annak kapcsán, hogy továbbra sem körvonalazódik a megegyezés a költségvetéshez fűződő jogállamisági feltételek terén Magyarország és Lengyelország, illetve a többi 25 tagállam között.","shortLead":"Az uniós szerződések jelentik a B-tervet az Európai Bizottság számára – jelentette ki Eric Mamer, az Európai Bizottság...","id":"20201127_Brusszelben_a_Btervet_keszitik_elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69b14dff-c34d-4213-9c52-b236b71fc8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a4bee7-9fa5-452b-8f9a-b0163f5bf206","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_Brusszelben_a_Btervet_keszitik_elo","timestamp":"2020. november. 27. 16:20","title":"Brüsszelben a B-tervet készítik elő magyar és lengyel blokkolás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bbf9fa-48e0-491e-af2f-8964d6068aa1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elhunyt futballfenoménról nem nehéz jó sztorikat találni.","shortLead":"Az elhunyt futballfenoménról nem nehéz jó sztorikat találni.","id":"20201127_Miert_vett_egyszer_Maradona_egy_Scania_kamiont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00bbf9fa-48e0-491e-af2f-8964d6068aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64136612-9b47-4da3-aaa1-bc4d3fb74fe4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_Miert_vett_egyszer_Maradona_egy_Scania_kamiont","timestamp":"2020. november. 27. 12:10","title":"Maradonának volt egy kamionja azért, hogy ne tudják megállítani az újságírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]