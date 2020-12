Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b2c8b27-242e-40c2-9ff6-1dc0903f560e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az immár hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap a Formula–1-es Bahreini Nagydíjat. A 35 éves Hamiltonnak ez az idei 11. és pályafutása 95. futamgyőzelme.","shortLead":"Az immár hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap a Formula–1-es Bahreini...","id":"20201129_lewis_hamilton_romain_grosjean_lance_stroll_baleset_f1_bahreini_nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b2c8b27-242e-40c2-9ff6-1dc0903f560e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fcd344-1490-4201-a2c4-b822fff33940","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_lewis_hamilton_romain_grosjean_lance_stroll_baleset_f1_bahreini_nagydij","timestamp":"2020. november. 29. 18:52","title":"Hamilton győzelmével ért véget a rémisztő balesettel induló Bahreini Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Télies időjárásra kell számítani.","shortLead":"Télies időjárásra kell számítani.","id":"20201130_havazas_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08e2a32-aa14-46a3-b88d-9647c3066c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_havazas_idojaras","timestamp":"2020. november. 30. 07:18","title":"Havazás jöhet a Dunától keletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96c4e0f-2858-4a05-b7bd-8c200c22d2a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hátsókerék-hajtású szuperkönnyű raliautó a 80-as évek elejére repít vissza bennünket. ","shortLead":"Ez a hátsókerék-hajtású szuperkönnyű raliautó a 80-as évek elejére repít vissza bennünket. ","id":"20201130_camel_festesu_bcsoportos_regi_lancia_037_var_uj_gazdara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a96c4e0f-2858-4a05-b7bd-8c200c22d2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963ae5ee-4edd-449f-b5c9-eda7aab5f841","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_camel_festesu_bcsoportos_regi_lancia_037_var_uj_gazdara","timestamp":"2020. november. 30. 06:41","title":"Camel festésű B-csoportos régi Lancia vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csalódottak lehetnek a magyar futballrajongók: az FC Barcelona több sztárja is otthon marad a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés napján.","shortLead":"Csalódottak lehetnek a magyar futballrajongók: az FC Barcelona több sztárja is otthon marad a Ferencváros elleni...","id":"20201201_lionel_messi_fc_barcelona_fradi_ferencvaros_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ea35e6-3790-48b7-bcb2-21121da581e1","keywords":null,"link":"/sport/20201201_lionel_messi_fc_barcelona_fradi_ferencvaros_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. december. 01. 13:34","title":"Messi és Coutinho sem jön Budapestre a Ferencváros elleni meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a361fd7d-cbd9-48c2-9f05-3d9f9a7a41ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medálokat és nagyon sokat érő fotóalbumokat lovasított meg II. Erzsébet királynő rezidenciájából egy beosztott. ","shortLead":"Medálokat és nagyon sokat érő fotóalbumokat lovasított meg II. Erzsébet királynő rezidenciájából egy beosztott. ","id":"20201201_Kicsempeszte_majd_eBayen_eladta_a_Buckingham_palota_millios_mutargyait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a361fd7d-cbd9-48c2-9f05-3d9f9a7a41ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e4d60f-9b24-4dae-ba81-262c919ce175","keywords":null,"link":"/elet/20201201_Kicsempeszte_majd_eBayen_eladta_a_Buckingham_palota_millios_mutargyait","timestamp":"2020. december. 01. 13:10","title":"Kicsempészte, majd eBayen eladta a Buckingham-palota milliós műtárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi végzettséggel nem rendelkező K. Zoltán 3000 és 5000 közötti összeget kért a hamis dokumentumokért.

","shortLead":"Az orvosi végzettséggel nem rendelkező K. Zoltán 3000 és 5000 közötti összeget kért a hamis dokumentumokért.

","id":"20201130_Hamis_sportorvosi_igazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540fbac8-0449-404d-be00-08550eeffc21","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Hamis_sportorvosi_igazolas","timestamp":"2020. november. 30. 08:37","title":"Több mint 160 sportolót csapott be hamis sportorvosi igazolásokkal egy budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Munkahelyvédelmi program keretében félmilliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország, melynek első részletét – 200 millió eurót – már kedden átutalják.","shortLead":"Munkahelyvédelmi program keretében félmilliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország, melynek első részletét – 200 millió...","id":"20201130_magyarorszag_brusszel_munkahelyvedelem_kolcson_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76b1ea4-f624-4b16-a151-d0803140870d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_magyarorszag_brusszel_munkahelyvedelem_kolcson_eu","timestamp":"2020. november. 30. 11:24","title":"Brüsszel 72,5 milliárd forintot küld Magyarországnak kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5469bf2-d91f-43cd-9d1e-4dc72317704d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milánó és Torinó belvárosát vásárlók tömege lepte el, miután Lombardia és Piemont tartományban enyhítették a korlátozásokat, és vasárnap megnyitották az üzleteket.","shortLead":"Milánó és Torinó belvárosát vásárlók tömege lepte el, miután Lombardia és Piemont tartományban enyhítették...","id":"20201129_Amint_lehetett_kitodultak_az_utcakra_az_olaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5469bf2-d91f-43cd-9d1e-4dc72317704d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4cdea9-00a1-431a-8aac-9531571ea987","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_Amint_lehetett_kitodultak_az_utcakra_az_olaszok","timestamp":"2020. november. 29. 20:05","title":"Amint lehetett, kitódultak az utcákra az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]