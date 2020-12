Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország összes hajléktalanokat ellátó intézménye pályázhat a pénzre.","shortLead":"Az ország összes hajléktalanokat ellátó intézménye pályázhat a pénzre.","id":"20201201_hajlektalan_ellatas_intezmenyek_emmi_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259c05f4-1832-42ac-b445-22668e7d6de6","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_hajlektalan_ellatas_intezmenyek_emmi_palyazat","timestamp":"2020. december. 01. 18:56","title":"134 millió állami pénzre pályázhatnak a hajléktalanellátó intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4800d68b-0c01-4267-853d-8bbe035982c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megfakult emlékeket felidéző négykerekű kiválóan egyensúlyoz a retró és a high-tech határmezsgyéjén.","shortLead":"A megfakult emlékeket felidéző négykerekű kiválóan egyensúlyoz a retró és a high-tech határmezsgyéjén.","id":"20201203_szupermeno_lett_ez_a_vadonatuj_2020as_moszkvics_2140","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4800d68b-0c01-4267-853d-8bbe035982c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4547bfa5-a66f-42a6-8f99-1d475a0f8fa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_szupermeno_lett_ez_a_vadonatuj_2020as_moszkvics_2140","timestamp":"2020. december. 03. 06:41","title":"Szupermenő lett ez a vadonatúj 2020-as Moszkvics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cdb303-6e57-44b4-b7e7-ede2395c845b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2–4 kilogrammnyi kőzetet hoznának vissza a Földre a kínai űrkutatók.","shortLead":"2–4 kilogrammnyi kőzetet hoznának vissza a Földre a kínai űrkutatók.","id":"20201201_leszallt_a_kinai_holdszonda_csango5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03cdb303-6e57-44b4-b7e7-ede2395c845b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d64e33-825e-400d-9c77-6b3377eba245","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_leszallt_a_kinai_holdszonda_csango5","timestamp":"2020. december. 01. 19:26","title":"Egyben leszállt a kínai holdszonda, nemsokára elkezdi gyűjteni a Hold köveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5290dbc-6f59-43ef-8f23-d6e17767d5a7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Szájer bukásával az álszent homofóbia szenvedett el csapást. A hozzá hasonlóknak kicsit jobb lesz – ha ezt valami titkosügynök csinálta, akkor köszönjük József nevében is.","shortLead":"Szájer bukásával az álszent homofóbia szenvedett el csapást. A hozzá hasonlóknak kicsit jobb lesz – ha ezt valami...","id":"20201202_Jozsef_es_a_szines_szelesvasznu_bungabunga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5290dbc-6f59-43ef-8f23-d6e17767d5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f65b5e-aca5-45cc-bd28-e6eb7a9f98c1","keywords":null,"link":"/360/20201202_Jozsef_es_a_szines_szelesvasznu_bungabunga","timestamp":"2020. december. 02. 07:10","title":"Tóta W.: József és a színes, szélesvásznú bunga-bunga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest 1,9 százalékkal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom. A műszaki cikkeket és a használt cikkeket árusító üzletekben, a ruhaboltokban, valamint a benzinkutakon mértek óriási zuhanást, de az élelmiszerüzleteken kívül sehol nem volt növekedés.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest 1,9 százalékkal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom. A műszaki cikkeket és...","id":"20201203_bolt_vasarlas_kereskedelem_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c204de-5613-428a-85a4-71ba7c06366c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_bolt_vasarlas_kereskedelem_ksh","timestamp":"2020. december. 03. 09:36","title":"A legpesszimistább várakozásnál is rosszabb, ahogy a magyar boltok forgalma visszaesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tűrt nyomdafestéket, ahogy a volt polgármester kifejezte elégedettségét.","shortLead":"Nem tűrt nyomdafestéket, ahogy a volt polgármester kifejezte elégedettségét.","id":"20201201_Nem_fogta_vissza_magat_Lazar_Janos_amikor_az_elso_hodmezovasarhelyi_villamost_kommentalta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5923e41d-77d7-4347-8138-07840395e7d5","keywords":null,"link":"/elet/20201201_Nem_fogta_vissza_magat_Lazar_Janos_amikor_az_elso_hodmezovasarhelyi_villamost_kommentalta","timestamp":"2020. december. 01. 22:09","title":"Nem fogta vissza magát Lázár János, amikor az első hódmezővásárhelyi villamost kommentálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eközben megmaradt Szoboszlaiék továbbjutási esélye, ahogy az Inter is kapaszkodik még az utolsó szalmaszálba.","shortLead":"Eközben megmaradt Szoboszlaiék továbbjutási esélye, ahogy az Inter is kapaszkodik még az utolsó szalmaszálba.","id":"20201201_Nyolcaddontos_a_Porto_es_a_Liverpool","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0adf550-e543-4305-acfc-15a682754e9c","keywords":null,"link":"/sport/20201201_Nyolcaddontos_a_Porto_es_a_Liverpool","timestamp":"2020. december. 01. 23:16","title":"Nyolcaddöntős a Porto és a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45247bf-8f0f-44e9-ba45-5035d4caebdf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 28 méter magas lucfenyő három napon át utazott a szlovéniai Kocevjéből.","shortLead":"A 28 méter magas lucfenyő három napon át utazott a szlovéniai Kocevjéből.","id":"20201202_Szloveniabol_erkezett_a_Vatikan_idei_karacsonyfaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c45247bf-8f0f-44e9-ba45-5035d4caebdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b862e27a-61eb-49fc-90c6-38b6eb0376ef","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Szloveniabol_erkezett_a_Vatikan_idei_karacsonyfaja","timestamp":"2020. december. 02. 09:58","title":"Szlovéniából érkezett a Vatikán idei karácsonyfája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]