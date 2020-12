Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4819181f-e7f2-4190-b79c-2ddec4231f9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr meglepően nyugodtan reagálta le a helyzetet.","shortLead":"A sofőr meglepően nyugodtan reagálta le a helyzetet.","id":"20201207_Video_Felcsapodott_motorhaztetovel_ment_autos_a_4es_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4819181f-e7f2-4190-b79c-2ddec4231f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f379196-1787-480a-85b0-7a3a1a123bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Video_Felcsapodott_motorhaztetovel_ment_autos_a_4es_uton","timestamp":"2020. december. 07. 08:38","title":"Videó: Menet közben csapódott fel egy autó motorházteteje a 4-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a364a6-8b23-4dc0-862d-212d699bcc20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A lőszerraktár elfogadhatatlan veszélyt jelent a hatóságok szerint. A 3500 tonna légibombát, aknát és kézigránátot arra az esetre halmozták fel még a második világháború idején, ha Svájcot támadás érné.","shortLead":"A lőszerraktár elfogadhatatlan veszélyt jelent a hatóságok szerint. A 3500 tonna légibombát, aknát és kézigránátot arra...","id":"20201207_svajc_mitholz_loszerraktar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a364a6-8b23-4dc0-862d-212d699bcc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1de5acb-18e9-4957-9d52-1fbcb50f2819","keywords":null,"link":"/elet/20201207_svajc_mitholz_loszerraktar","timestamp":"2020. december. 07. 21:58","title":"Egy évtizedre is evakuálhatják egy svájci város lakóit egy világháborús lőszerraktár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csitul a járvány Németországban, pedig több mint egy hónapja már, hogy bevezették a részleges zárlatot. A német sajtó szerint a kancellár újabb intézkedéseket szeretne. ","shortLead":"Nem csitul a járvány Németországban, pedig több mint egy hónapja már, hogy bevezették a részleges zárlatot. A német...","id":"20201207_angela_merkel_koronavirus_jarvany_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71ae215-885e-4f1c-9846-1ca6e1a450a4","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_angela_merkel_koronavirus_jarvany_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 07. 21:19","title":"Még szigorúbb járványellenes intézkedéseket sürget Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81c3bd5-b542-4c48-8fe9-e8fbe1e77d74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közlekedés egy új korszaka köszönthet be Lengyelországban, ha megvalósul egy ígéretes tudományos projekt.","shortLead":"A közlekedés egy új korszaka köszönthet be Lengyelországban, ha megvalósul egy ígéretes tudományos projekt.","id":"20201208_lengyelorszag_kozlekedes_radar_doppler_hatas_erzekelo_uthibak_forgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f81c3bd5-b542-4c48-8fe9-e8fbe1e77d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb15390-ab9c-43c8-85ba-a14ae994b0c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_lengyelorszag_kozlekedes_radar_doppler_hatas_erzekelo_uthibak_forgalom","timestamp":"2020. december. 08. 08:33","title":"Lengyelország különleges táblákkal pakolná tele az útjait, a sofőrök mindent látnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Külső szövetségesként csatlakoznának a Fidesz képviselői az EPP-hez, ehhez azonban először el kellene hagyniuk a pártcsaládot.","shortLead":"Külső szövetségesként csatlakoznának a Fidesz képviselői az EPP-hez, ehhez azonban először el kellene hagyniuk...","id":"20201207_orban_fidesz_neppart_manfred_weber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52c9f85-083a-47f1-8c69-52b76faa68b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_orban_fidesz_neppart_manfred_weber","timestamp":"2020. december. 07. 21:33","title":"Lazább együttműködést akar Orbán a Fidesz és a Néppárt között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött az inflációkövetés miatt megemelt árú 2021-es matricák előértékesítése.","shortLead":"Megkezdődött az inflációkövetés miatt megemelt árú 2021-es matricák előértékesítése.","id":"20201207_matol_kaphatok_a_dragabb_jovo_evi_autopalyamatricak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd835215-7fe7-4a99-8219-10b5bc78e01e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_matol_kaphatok_a_dragabb_jovo_evi_autopalyamatricak","timestamp":"2020. december. 07. 07:59","title":"Mától kaphatók a megdrágult jövő évi autópálya-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A GVH rábólintott az ügyletre.","shortLead":"A GVH rábólintott az ügyletre.","id":"20201207_4ig_dtsm_gazdasagi_versenyhivatal_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bc8511-cec8-412a-84fc-db9c38314180","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_4ig_dtsm_gazdasagi_versenyhivatal_felvasarlas","timestamp":"2020. december. 07. 19:32","title":"Megszerezte a 4iG a DTSM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség hivatalos személy elleni erőszakkal vádolja a két részeg férfit.","shortLead":"Az ügyészség hivatalos személy elleni erőszakkal vádolja a két részeg férfit.","id":"20201207_Videon_kozteruletfelugyelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc152a3-a9aa-401f-a0f0-1e80d08fb2d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Videon_kozteruletfelugyelo","timestamp":"2020. december. 07. 08:59","title":"Videón, ahogy veréssel fenyegetik az intézkedő közterület-felügyelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]