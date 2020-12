Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két elhunytnál nem tüntettek fel alapbetegséget.","shortLead":"Két elhunytnál nem tüntettek fel alapbetegséget.","id":"20201208_koronavirus_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2037dc0-e624-400c-9cc6-487aba7db012","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_koronavirus_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 08. 12:20","title":"Egy 39 éves férfi és egy 103 éves nő is a koronavírus áldozatai között van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75cf413-e833-462f-8df6-541fd0cf7cbb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan tudunk a lehető legjobban együtt élni önmagunkkal?","shortLead":"Hogyan tudunk a lehető legjobban együtt élni önmagunkkal?","id":"20201207_Lelkunknek_van_egy_sotet_es_egy_napos_oldala_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b75cf413-e833-462f-8df6-541fd0cf7cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bef28e2-3ee3-4978-ae93-788ef0e8ce99","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201207_Lelkunknek_van_egy_sotet_es_egy_napos_oldala_is","timestamp":"2020. december. 07. 13:30","title":"Lelkünknek van egy sötét és egy napos oldala is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297","c_author":"HVG","category":"360","description":"Régebbi filmek tanúsága szerint az amerikai autók hátsó ülésének jelentős szerepe volt a népszaporulatban, most viszont meglepő összefüggés utal ennek az ellenkezőjére. ","shortLead":"Régebbi filmek tanúsága szerint az amerikai autók hátsó ülésének jelentős szerepe volt a népszaporulatban, most viszont...","id":"202049_fogamzasgatlo_hatso_ules_nem_fer_be_aharmadik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6f1f99-eaa3-45d9-b0c6-42c3e4ee3670","keywords":null,"link":"/360/202049_fogamzasgatlo_hatso_ules_nem_fer_be_aharmadik","timestamp":"2020. december. 07. 12:00","title":"Azért születik kevesebb gyerek, mert az autókban kötelező a gyerekülés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5857d6bd-5672-4e00-9104-76aba97ee7c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha ennyien nem haltak még a tüdőgyulladás miatt, mert betegen nem mozdulnak meg – panaszolta egy koronavírusos betegeket ellátó orvos.","shortLead":"Soha ennyien nem haltak még a tüdőgyulladás miatt, mert betegen nem mozdulnak meg – panaszolta egy koronavírusos...","id":"20201208_koronavirus_korhaz_betegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5857d6bd-5672-4e00-9104-76aba97ee7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20227f06-084a-47d1-9cad-622ebda10af9","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_koronavirus_korhaz_betegek","timestamp":"2020. december. 08. 19:05","title":"Fontos tanácsokat kaptak azok, akik koronavírusosak, de nem kerültek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Legyen-e kötelező a koronavírus elleni oltás? A HVG szerzőjének határozott véleménye szerint igen.","shortLead":"Legyen-e kötelező a koronavírus elleni oltás? A HVG szerzőjének határozott véleménye szerint igen.","id":"20201206_Revesz_Ide_bokjenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f1ebba-1281-4494-828e-9403bec2d27f","keywords":null,"link":"/360/20201206_Revesz_Ide_bokjenek","timestamp":"2020. december. 07. 12:30","title":"Révész: Ide bökjenek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1db642-6ff0-4f18-921b-9b86b969898a","c_author":"Fekő Ádám","category":"vilag","description":"Lehet, hogy valójában egyik párt sem akar kormányt alakítani a román parlamentben a vasárnapi választások után. Ha mégis, a kabinetnek a magyar RMDSZ is része lehet. Hosszú idő után újra bekerült egy látványosan magyarozó párt is, amelyen keresztül nagyobb szerepet kaphat az ortodox egyház nyugatellenes része is.","shortLead":"Lehet, hogy valójában egyik párt sem akar kormányt alakítani a román parlamentben a vasárnapi választások után. Ha...","id":"20201207_romania_valasztasok_aur_ortodoxia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1db642-6ff0-4f18-921b-9b86b969898a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bcdb0b4-f31e-4dac-82b8-27cee7086b37","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_romania_valasztasok_aur_ortodoxia","timestamp":"2020. december. 07. 17:20","title":"A nyílt magyarellenesség csak kapudrog lehet az új román parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26bedf37-f759-47dc-99fe-11fc68f3a211","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjesztené a Galaxy márkanevet a Samsung, méghozzá egy olyan \"okos\" eszközre, ami segítene megkeresni elhagyott dolgainkat, de más feladat elvégzésére is lehetne használni.","shortLead":"Kiterjesztené a Galaxy márkanevet a Samsung, méghozzá egy olyan \"okos\" eszközre, ami segítene megkeresni elhagyott...","id":"20201207_samsung_smarttag_markanev_levedese_galaxy_eszkozok_keresese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26bedf37-f759-47dc-99fe-11fc68f3a211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9101b9-9b45-45a4-abf8-cd99868e9f60","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_samsung_smarttag_markanev_levedese_galaxy_eszkozok_keresese","timestamp":"2020. december. 07. 12:03","title":"Egy apró tárgy, ami bármit segít megkeresni – újdonság jöhet a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b85fa5-22bb-49d3-a636-c77f6993724e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem borult fel a japánok autója, de látványosan rosszul teljesített a hírhedt teszten. ","shortLead":"Nem borult fel a japánok autója, de látványosan rosszul teljesített a hírhedt teszten. ","id":"20201207_Elhasalt_az_uj_Toyota_RAV4_a_javorszarvas_teszten_gyorsan_leptek_a_japanok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20b85fa5-22bb-49d3-a636-c77f6993724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e8f2b7-e3be-4982-bccb-03bb76be162e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Elhasalt_az_uj_Toyota_RAV4_a_javorszarvas_teszten_gyorsan_leptek_a_japanok","timestamp":"2020. december. 07. 17:53","title":"Elhasalt az új Toyota RAV4 a jávorszarvasteszten, de gyorsan léptek a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]