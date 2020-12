Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon nagy az eltérés a munkanélküliségi statisztika és az önbevalláson alapuló adat között.","shortLead":"Nagyon nagy az eltérés a munkanélküliségi statisztika és az önbevalláson alapuló adat között.","id":"20201208_munkanelkuliseg_munka_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b402a31f-ad2b-4f02-b4d9-9517be96fc73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_munkanelkuliseg_munka_ksh","timestamp":"2020. december. 08. 18:57","title":"Másfélszer annyian vallották magukat munkanélkülinek, mint ahányan hivatalosan azok voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f56217-c176-400f-88bb-3f1ac0e0c7f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alapvető élelmiszereket szállítanak ki saját raktáraikból reggel 8 és este 11 között. Első körben tíz budapesti kerületben lehet rendelni, akár már ezer forint értékben is.","shortLead":"Alapvető élelmiszereket szállítanak ki saját raktáraikból reggel 8 és este 11 között. Első körben tíz budapesti...","id":"20201210_netpincer_bevasarlas_hazhozszallitas_gyorskereskedelem_alapveto_elelmiszerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f56217-c176-400f-88bb-3f1ac0e0c7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8c5d99-3f5b-4093-955b-64050846575c","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_netpincer_bevasarlas_hazhozszallitas_gyorskereskedelem_alapveto_elelmiszerek","timestamp":"2020. december. 10. 12:26","title":"Azonnali házhozszállítással indít bevásárlási szolgáltatást a Netpincér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megtévesztő reklám miatt kell 3,5 millió forintot fizetnie a Hermina Happy Land lakásait hirdető vállalkozáscsoportnak.","shortLead":"Megtévesztő reklám miatt kell 3,5 millió forintot fizetnie a Hermina Happy Land lakásait hirdető vállalkozáscsoportnak.","id":"20201208_megteveszto_ingatlanreklam_3_es_fel_millios_birsag_gvh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0ab26f-75ff-496c-8875-ab173ba9e055","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201208_megteveszto_ingatlanreklam_3_es_fel_millios_birsag_gvh","timestamp":"2020. december. 08. 18:11","title":"Megbírságolták a Hermina Happy Land lakásait hirdető vállalkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820ac731-ac04-44ff-ab1a-98f817894e81","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rendkívüli ütemérzékre van szüksége a borászoknak a tokaji aszú elkészítéséhez. A küzdelem folyamatos az időjárással: míg egyik időszakban csapadékra lenne szükség, máskor már nem tesz jót az aszúszemeknek a túl sok eső. Folyékony Arany, második rész. ","shortLead":"Rendkívüli ütemérzékre van szüksége a borászoknak a tokaji aszú elkészítéséhez. A küzdelem folyamatos az időjárással...","id":"20201208_Doku360_Folyekony_Arany_masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=820ac731-ac04-44ff-ab1a-98f817894e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb943f-e8f3-45b7-8534-8024cbcc5299","keywords":null,"link":"/360/20201208_Doku360_Folyekony_Arany_masodik_resz","timestamp":"2020. december. 08. 19:00","title":"Doku360: A fő szüretidőben vagyunk és nem tudunk dolgozni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf81fee-c2b2-469e-be7a-99f321994b3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"AirPods Studio néven várta a közönség, végül AirPods Max lett a neve az Apple fejhallgatójának, ami a prémium áráért cserébe prémium felépítést és élményt ígér.","shortLead":"AirPods Studio néven várta a közönség, végül AirPods Max lett a neve az Apple fejhallgatójának, ami a prémium áráért...","id":"20201208_apple_fejhallgato_apple_airpods_max_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baf81fee-c2b2-469e-be7a-99f321994b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2bb134-3b27-4dff-a06d-f0d7a97461ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_apple_fejhallgato_apple_airpods_max_specifikacio","timestamp":"2020. december. 08. 16:03","title":"És tényleg jött: bemutatta az Apple a saját fejlesztésű fejhallgatóját, itt az AirPods Max","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a többi halálok idén is olyan arányban követel életeket, mint 2019-ben, akkor a Covid-19 a hetedik helyre kerülhet a 2020-as listán.","shortLead":"Ha a többi halálok idén is olyan arányban követel életeket, mint 2019-ben, akkor a Covid-19 a hetedik helyre kerülhet...","id":"20201209_who_demencia_halalokok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de10258-ecb9-4ca9-8d51-60bae1da84b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_who_demencia_halalokok","timestamp":"2020. december. 09. 17:33","title":"WHO: A demencia bekerült a világ 10 leggyakoribb haláloka közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy nap alatt elhunyt 160 ember között többen is az ötven év alatti korosztályba tartoztak. ","shortLead":"Az egy nap alatt elhunyt 160 ember között többen is az ötven év alatti korosztályba tartoztak. ","id":"20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_elhunytak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10263f1e-25bd-458b-b07e-5c59a702c100","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_elhunytak","timestamp":"2020. december. 09. 10:54","title":"29 éves beteg is van a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f6ead0-aee0-437f-8ea5-59109c667acd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pfizer és a BioNTech által fejlesztett koronavírus elleni oltóanyagot mínusz 70 Celsius-fokon kell szállítani, ami komoly szervezést igényel. A Linde Gáz szerint szárazjéggel megoldható a szer tárolása.","shortLead":"A Pfizer és a BioNTech által fejlesztett koronavírus elleni oltóanyagot mínusz 70 Celsius-fokon kell szállítani, ami...","id":"20201209_covid_vakcina_hutes_minusz_70_fok_szarazjeg_linde_gaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f6ead0-aee0-437f-8ea5-59109c667acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea8cdac-9ced-4338-a4a1-72bc0ed2e992","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_covid_vakcina_hutes_minusz_70_fok_szarazjeg_linde_gaz","timestamp":"2020. december. 09. 18:33","title":"Egy magyar cég kitalálta, hogyan vigye az oltópontokra a Pfizer -70 fokon szállítható vakcináit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]