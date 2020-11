Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Flynn mindössze 22 napig töltötte be a posztot 2017-ben.","shortLead":"Michael Flynn mindössze 22 napig töltötte be a posztot 2017-ben.","id":"20201125_Feher_Haz_Trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebf00c4-ea9c-4aed-8e87-9c5b62c68df4","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Feher_Haz_Trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2020. november. 25. 16:57","title":"Félrevezette a Fehér Házat, Trump mégis kegyelmet adna volt nemzetbiztonsági tanácsadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dbb921-d7bb-45ab-85c5-eb151c6dd63a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A huszadik század korai éveinek repülőpilótáira emlékezik a Bugatti újdonsága. ","shortLead":"A huszadik század korai éveinek repülőpilótáira emlékezik a Bugatti újdonsága. ","id":"20201125_28_millio_euroba_kerul_a_kulonleges_Bugatti_Chiron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbb921-d7bb-45ab-85c5-eb151c6dd63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1191e973-30ae-442f-959a-6667d62f9c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_28_millio_euroba_kerul_a_kulonleges_Bugatti_Chiron","timestamp":"2020. november. 25. 17:02","title":"Egymilliárd forint a nevében is különleges Bugatti Chiron Les Legendes Du Ciel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7303d5b4-b05f-40b5-a2c5-e37e9c9b8f7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rimóczi László csak tréfának szánta a dolgot, de mostanra alig tud lépést tartani a megrendelésekkel.

","shortLead":"Rimóczi László csak tréfának szánta a dolgot, de mostanra alig tud lépést tartani a megrendelésekkel.

","id":"20201124_maszk_csokimikulas_koronavirus_jarvany_cukraszda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7303d5b4-b05f-40b5-a2c5-e37e9c9b8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7bfa8d-94a7-4e14-9d73-1f66ac9fa3de","keywords":null,"link":"/elet/20201124_maszk_csokimikulas_koronavirus_jarvany_cukraszda","timestamp":"2020. november. 24. 15:34","title":"Magyar cukrász maszkos Mikulásának sikeréről ír a Reuters","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6519378b-1f7d-4e01-82a8-56ee22bb43c1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A nyári- és téligumikból jóval kevesebb fogyott most.","shortLead":"A nyári- és téligumikból jóval kevesebb fogyott most.","id":"20201125_negyevaszakos_gumi_abroncs_autosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6519378b-1f7d-4e01-82a8-56ee22bb43c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0e08b7-9586-4272-8b01-9ddd554188cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_negyevaszakos_gumi_abroncs_autosok","timestamp":"2020. november. 25. 15:32","title":"Tarolnak a négy évszakos abroncsok a magyar autósoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg az intézmény és az érintett a HVG-nek.","shortLead":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg...","id":"20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97191ac-2ca9-46e6-a990-eaf3ad93c6df","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","timestamp":"2020. november. 26. 11:16","title":"Bodolay Géza az SZFE Színházművészeti Intézetének vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2338d460-26c5-459d-9cad-fb9871711bc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tempós hóban csúszást kicsit túlvállalta valaki. ","shortLead":"A tempós hóban csúszást kicsit túlvállalta valaki. ","id":"20201125_Nagyot_hempergett_a_hoban_egy_Mercedes_Gosztaly_pedig_nem_igy_terveztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2338d460-26c5-459d-9cad-fb9871711bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c50afb3-b205-47d8-b63c-9c00b0366616","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_Nagyot_hempergett_a_hoban_egy_Mercedes_Gosztaly_pedig_nem_igy_terveztek","timestamp":"2020. november. 26. 04:44","title":"Nagyot hempergett a hóban egy Mercedes G-osztály, pedig nem így tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d9422b-5fd5-4499-b23a-580757ce0367","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világegyetem tele van nagyobb aszteroidákkal. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet földközelbe. Egy magyar csillagász szerint nagyon kicsi az esélye, hogy belénk csapódik.","shortLead":"A világegyetem tele van nagyobb aszteroidákkal. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet...","id":"20201124_apophis_aszteroida_csillagasz_boldog_adam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1d9422b-5fd5-4499-b23a-580757ce0367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3eaaa3c-e705-4e3a-9908-179db7a28971","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_apophis_aszteroida_csillagasz_boldog_adam","timestamp":"2020. november. 24. 14:03","title":"Ötven év múlva \"vészes földközelségbe\" kerülhet egy óriási aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f214f871-4a1e-4be1-aa4a-a4b1575f99cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tártak fel egy Csongrád-Csanád megyei sütőipari üzemben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei.","shortLead":"Súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tártak fel egy Csongrád-Csanád megyei sütőipari üzemben...","id":"20201125_nebih_sutouzem_kenyergyar_ellenorzes_kosz_penesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f214f871-4a1e-4be1-aa4a-a4b1575f99cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85974aa7-69e2-4269-9100-c5f50efb2129","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_nebih_sutouzem_kenyergyar_ellenorzes_kosz_penesz","timestamp":"2020. november. 25. 09:24","title":"Gyomorforgató állapotok uralkodtak a csongrádi sütőüzemben, bezáratta a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]