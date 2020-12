Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem fogadta kitörő lelkesedés a dél-amerikai ország vállalását, a szakértők szerint amit Brazília a kibocsátása csökkentése érdekében tesz, édeskevés.","shortLead":"Nem fogadta kitörő lelkesedés a dél-amerikai ország vállalását, a szakértők szerint amit Brazília a kibocsátása...","id":"20201210_Brazilia_csak_a_nagyon_tavoli_jovoben_2060ra_valna_karbonsemlegesse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dff1ab-ad64-4d84-812f-8259b87e2a3b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_Brazilia_csak_a_nagyon_tavoli_jovoben_2060ra_valna_karbonsemlegesse","timestamp":"2020. december. 10. 16:55","title":"Brazília csak 2060-ra vállalja a karbonsemlegességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c34f2c-5c51-424c-870c-509fd2d60545","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A RETÖRKI néven is ismert intézetet 2013-ban hozta létre a kormány azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a tudomány fő áramlatától eltérő nézetek kapjanak hangot – és pénzt.","shortLead":"A RETÖRKI néven is ismert intézetet 2013-ban hozta létre a kormány azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a tudomány fő...","id":"20201210_retorki_rendszervaltas_tortenetet_kutato_intezet_lakitelek_nepfoiskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4c34f2c-5c51-424c-870c-509fd2d60545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0e27a5-9c0b-4a93-ae5b-b41fdf13d1da","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_retorki_rendszervaltas_tortenetet_kutato_intezet_lakitelek_nepfoiskola","timestamp":"2020. december. 10. 09:24","title":"Új intézet kutatja tovább a rendszerváltás történetét, százmilliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Élelmiszerhiány és áremelés jöhet, ha január elsejétől Nagy-Britannia a Világkereskedelmi Szervezet szabályai szerint kezd el kereskedni az Európai Unióval. Erre hívta fel a figyelmet a Tesco főnöke, akit a kormány pánikkeltéssel vádolt Londonban.","shortLead":"Élelmiszerhiány és áremelés jöhet, ha január elsejétől Nagy-Britannia a Világkereskedelmi Szervezet szabályai szerint...","id":"20201211_A_Tesco_bespajzol_mert_tart_tole_nem_lesz_Brexitegyezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58db4530-77e7-467d-ab7c-4a0eac274007","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_A_Tesco_bespajzol_mert_tart_tole_nem_lesz_Brexitegyezmeny","timestamp":"2020. december. 11. 15:55","title":"A Tesco bespájzol, mert tart tőle: nem lesz Brexit-egyezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a brit és uniós álláspontok még messze elmaradnak egymástól.","shortLead":"Bár a brit és uniós álláspontok még messze elmaradnak egymástól.","id":"20201210_brexit_von_der_leyen_boris_johnson_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182042e3-a6f3-4c7a-a842-d3160b58d857","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_brexit_von_der_leyen_boris_johnson_targyalas","timestamp":"2020. december. 10. 05:37","title":"Von der Leyen: Hétvégére lesz döntés Brexit-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21e4624-cf37-4c6a-9b30-e1686523fd0b","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Ha egy diáknak megtartanak hat órát egy nap, és ő egyszer sem szólal meg, akkor feltételezhetjük, hogy nem sok mindet tanult – mondja Prievara Tibor tanár, digitálisoktatás-szakértő, aki ezeket a diákokat el is nevezte zoombiknak. Úgy véli, nem sokat tanultunk a tavaszi karanténoktatásból, mára elvált a digitális tanítás a digitális tanulástól, az iskolának az lett a lényeg, hogy papíron letudják az oktatást, hogy az milyen hatékony, kevéssé számít. ","shortLead":"Ha egy diáknak megtartanak hat órát egy nap, és ő egyszer sem szólal meg, akkor feltételezhetjük, hogy nem sok mindet...","id":"20201210_prievara_tibor_zoom_online_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b21e4624-cf37-4c6a-9b30-e1686523fd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0b1685-8456-4217-9320-d6fbad863fc6","keywords":null,"link":"/elet/20201210_prievara_tibor_zoom_online_oktatas","timestamp":"2020. december. 10. 12:48","title":"Prievara Tibor: Ott ülnek a gyerekek a Zoom-órákon leolvadt aggyal, zoombiként a gép előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580def0f-3e47-458e-b610-4b7f18df64b1","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A volt elnök memoárja, az Egy ígéret földje tulajdonképpen krónikája annak, hogy milyen elnöknek lenni. És óhatatlanul annak is, hogy milyen fekete elnöknek lenni Amerikában. Barack Obama kemény önvizsgálatot tart, miközben felidézi a fehér házi éveit és az odavezető utat, de tükröt tart Amerikának is. Nem állítja, hogy könnyű a szembenézés.","shortLead":"A volt elnök memoárja, az Egy ígéret földje tulajdonképpen krónikája annak, hogy milyen elnöknek lenni. És óhatatlanul...","id":"20201209_Vajon_mi_lat_Barack_Obama_ha_a_tukorbe_nez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=580def0f-3e47-458e-b610-4b7f18df64b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ee33af-ccf7-412f-815e-d870c94fd182","keywords":null,"link":"/elet/20201209_Vajon_mi_lat_Barack_Obama_ha_a_tukorbe_nez","timestamp":"2020. december. 09. 20:00","title":"Vajon mit lát Barack Obama, ha a tükörbe néz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szolgáltató szerint kilyukadt egy vezeték.","shortLead":"A szolgáltató szerint kilyukadt egy vezeték.","id":"20201210_szombathely_tavho_meghibasodas_kieses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53944c6-d653-4372-a5b3-815eca57ed65","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_szombathely_tavho_meghibasodas_kieses","timestamp":"2020. december. 10. 15:45","title":"Reggel óta nincs fűtés és melegvíz közel 700 szombathelyi lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7b7a7-1265-4a4f-9013-c4e96b2f8fce","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Terveztek templomot, temetőt, fürdőt is a Citadellára. Mindenki szabadulni akart tőle, de mindent túlélt, most az Orbán-kormány is nekiveselkedik.","shortLead":"Terveztek templomot, temetőt, fürdőt is a Citadellára. Mindenki szabadulni akart tőle, de mindent túlélt, most...","id":"202050__citadella__nem_kellett_senkinek__hamvaba_holt_tervek__hiaba_ostromoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7b7a7-1265-4a4f-9013-c4e96b2f8fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d717dfeb-0fab-4f56-b809-32d81023d8a2","keywords":null,"link":"/360/202050__citadella__nem_kellett_senkinek__hamvaba_holt_tervek__hiaba_ostromoltak","timestamp":"2020. december. 11. 15:00","title":"Disney-kastélyt is terveztek a hegytetőre, most múzeum épül a Citadellán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]