[{"available":true,"c_guid":"9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színész a szitokszavak nyomába ered.","shortLead":"A színész a szitokszavak nyomába ered.","id":"20201210_Nicolas_Cage_szetkaromkodja_magat_a_Netflix_uj_sorozataban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9af265-d0b8-4413-99d2-69cd7b5b9786","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_Nicolas_Cage_szetkaromkodja_magat_a_Netflix_uj_sorozataban","timestamp":"2020. december. 10. 15:03","title":"Nicolas Cage szétkáromkodja magát a Netflix új sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd36e5b5-ea6c-48b6-9805-8fb319e009fd","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Nemcsak a Jobbik politikusainak nyilatkozatain, hanem a párt alapítványának gazdálkodásán is nyomot hagyott az ellenzéki formáció néppártosodása – derül ki a Jobbik Magyarországért Alapítvány 2015–2020 közötti támogatás- és megbízáslistájából, amelyet a többi párt alapítványával együtt a HVG kért ki a szervezettől.","shortLead":"Nemcsak a Jobbik politikusainak nyilatkozatain, hanem a párt alapítványának gazdálkodásán is nyomot hagyott...","id":"202050__jobbik__partalapitvany__alternativ_media__tevekepzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd36e5b5-ea6c-48b6-9805-8fb319e009fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2e782c-0780-433f-a488-09d7e5ae8a86","keywords":null,"link":"/360/202050__jobbik__partalapitvany__alternativ_media__tevekepzet","timestamp":"2020. december. 11. 07:00","title":"Leginkább pártmédiára költött a Jobbik alapítványa, de saját múzeumra is jutott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc8701a-6415-49c8-9633-73fc1b0956d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Posta péntektől kezdi kiküldeni a 60 évnél idősebbeknek a koronavírus elleni oltás regisztrációs lapját.","shortLead":"A Magyar Posta péntektől kezdi kiküldeni a 60 évnél idősebbeknek a koronavírus elleni oltás regisztrációs lapját.","id":"20201210_operativ_torzs_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc8701a-6415-49c8-9633-73fc1b0956d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b19cf71-8ffd-4714-9509-ec932826124d","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_operativ_torzs_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19","timestamp":"2020. december. 10. 14:36","title":"Operatív törzs: Budapesten a XI. kerületből jelentették a legtöbb új fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Alig találnak fogódzók azok, akik megpróbálják elkerülni megtakarításaik értékvesztését, mert a visszatérő járvány hónapról hónapra felülírja a prognózisokat.","shortLead":"Alig találnak fogódzók azok, akik megpróbálják elkerülni megtakarításaik értékvesztését, mert a visszatérő járvány...","id":"202050__inflacio_kontra_deflacio__forinteses__bizonytalansag__eselyleses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2c6972-4bd6-49a4-b6ef-8e06534a282c","keywords":null,"link":"/360/202050__inflacio_kontra_deflacio__forinteses__bizonytalansag__eselyleses","timestamp":"2020. december. 11. 13:00","title":"Bank, tőzsde vagy párnaciha? A mostani válságban nem kaphat tuti tippet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3f1690-4176-48bd-941f-6c0687f034a8","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Ha a kétharmad úgy akarja, akár napok alatt is megszületik egy-egy törvény, de vannak olyan, már tárgysorozatba vett javaslatok, amelyeket évekig is elfektet a Ház. Az Alkotmánybíróság is szereti ezt csinálni, például az emlékezetes Nagy Harácsony szlogenű HVG-címlap ügyében.","shortLead":"Ha a kétharmad úgy akarja, akár napok alatt is megszületik egy-egy törvény, de vannak olyan, már tárgysorozatba vett...","id":"202050__torvenyjavaslatok_parkolopalyan__restancia__felejtos__a_fiok_melye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a3f1690-4176-48bd-941f-6c0687f034a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fce2a6a-b6c2-4ade-a51e-d6c00ccfe8fb","keywords":null,"link":"/360/202050__torvenyjavaslatok_parkolopalyan__restancia__felejtos__a_fiok_melye","timestamp":"2020. december. 12. 11:00","title":"Rejtélyes módon kerülnek a parlamenti fiókba egyes törvényjavaslatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa lesz a magyar tehetség.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa lesz a magyar tehetség.","id":"20201211_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_rb_leipzig_atigazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da54e364-62a2-4b0b-9967-845d87413dc8","keywords":null,"link":"/sport/20201211_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_rb_leipzig_atigazolas","timestamp":"2020. december. 11. 16:26","title":"A Leipzig lehet a befutó Szoboszlaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljes súlyával a nyakára esett, miközben hátraszaltót akart csinálni.","shortLead":"Teljes súlyával a nyakára esett, miközben hátraszaltót akart csinálni.","id":"20201210_baleset_omsz_tiktok_video_12_eves_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eac9d22-d162-4bcc-9b4d-4caa7e94ced2","keywords":null,"link":"/elet/20201210_baleset_omsz_tiktok_video_12_eves_gyerek","timestamp":"2020. december. 10. 18:27","title":"Egy menő TikTok-videót akart, majdnem a nyakát törte miatta egy 12 éves lány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintettek szerint egyre több a feszültség a korosztályok között, az ünnepek közeledtével pedig egyre nagyobb a tumultus az üzletekben.","shortLead":"Az érintettek szerint egyre több a feszültség a korosztályok között, az ünnepek közeledtével pedig egyre nagyobb...","id":"20201210_Vasarlasi_sav_Idosek_Tanacsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884f53ed-6038-4e7d-9d9c-035063dca299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Vasarlasi_sav_Idosek_Tanacsa","timestamp":"2020. december. 10. 15:09","title":"Az Idősek Tanácsa is a vásárlási sáv felfüggesztését kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]