[{"available":true,"c_guid":"663be42e-c2ca-46b8-bbed-7e703eefd294","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy harcias miniszterelnök békés pillanatát láthatjuk a Facebookon.","shortLead":"Egy harcias miniszterelnök békés pillanatát láthatjuk a Facebookon.","id":"20201213_Orban_Viktor_kemeny_sorosozas_utan_meggyujtotta_a_harmadik_adventi_gyertyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=663be42e-c2ca-46b8-bbed-7e703eefd294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ac8d95-78e8-4b70-b964-1acda4a1f00f","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Orban_Viktor_kemeny_sorosozas_utan_meggyujtotta_a_harmadik_adventi_gyertyat","timestamp":"2020. december. 13. 19:07","title":"Orbán Viktor kemény sorosozás után meggyújtotta a harmadik adventi gyertyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan még mindig hibára panaszkodnak, de a cég szerint ezt már megoldja a netezésre használt eszköz újraindítása.","shortLead":"Sokan még mindig hibára panaszkodnak, de a cég szerint ezt már megoldja a netezésre használt eszköz újraindítása.","id":"20201212_Hosszu_ideig_akadozott_a_Digi_internetszolgaltatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1470404-0449-482e-bdf8-0f9cf420f934","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_Hosszu_ideig_akadozott_a_Digi_internetszolgaltatasa","timestamp":"2020. december. 12. 13:57","title":"Hosszú ideig akadozott a Digi internetszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi tűzoltók öt vízsugárral oltották a lángokat a VII. utcában. Több gázpalackot is kihoztak az épületből.\r

","shortLead":"A fővárosi tűzoltók öt vízsugárral oltották a lángokat a VII. utcában. Több gázpalackot is kihoztak az épületből.\r

","id":"20201213_Kigyulladt_epulet_XXII_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26d76ac-a5d9-4179-b441-4963599c6b6d","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Kigyulladt_epulet_XXII_kerulet","timestamp":"2020. december. 13. 16:47","title":"Teljes terjedelmében égett egy épület a XXII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc92bfb4-630e-41d4-bd56-d8911dd352bd","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Saját kálváriájától akarja megkímélni férfitársait egy német startup alapítója.","shortLead":"Saját kálváriájától akarja megkímélni férfitársait egy német startup alapítója.","id":"20201212_erekcios_problemak_kezelese_alkalmazas_regimen_app","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc92bfb4-630e-41d4-bd56-d8911dd352bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2eb641-642e-4fbf-8498-6ecaea2f2720","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_erekcios_problemak_kezelese_alkalmazas_regimen_app","timestamp":"2020. december. 12. 17:30","title":"Erekciós problémák? Erre is van már app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99414a36-e88e-43b3-9776-fa3ac76d90df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Gyulakeszi és Káptalantóti között történt.","shortLead":"A baleset Gyulakeszi és Káptalantóti között történt.","id":"20201213_Karambol_Veszprem_megye_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99414a36-e88e-43b3-9776-fa3ac76d90df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5b53ca-7d1d-4f06-a903-d9ed0bd19a97","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Karambol_Veszprem_megye_tuzoltok","timestamp":"2020. december. 13. 16:31","title":"Frontális karambol volt Veszprém megyében, tűzoltók mentik a roncsokba szorultakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügyben 900 ezer forintos nyomravezető díjat tűztek ki. A szennyeződés nem jutott el a Dunáig.","shortLead":"Az ügyben 900 ezer forintos nyomravezető díjat tűztek ki. A szennyeződés nem jutott el a Dunáig.","id":"20201214_szigetszentmiklos_faradt_olaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32ebfe1-ed3a-460f-a4c1-45684856f66f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_szigetszentmiklos_faradt_olaj","timestamp":"2020. december. 14. 10:15","title":"Valaki rengeteg fáradt olajat engedett a csatornába Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9286ba-9417-4b6e-8e9b-8930ba96d22f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathy Pál rúgta ki, de aztán a fideszes tulaj kirúgta Szombathyt.","shortLead":"Szombathy Pál rúgta ki, de aztán a fideszes tulaj kirúgta Szombathyt.","id":"20201212_Visszatert_az_Indexhez_a_kirugott_Balogh_Akos_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b9286ba-9417-4b6e-8e9b-8930ba96d22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cb0abc-9c1e-4f75-b5c8-c6e88d44eae5","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Visszatert_az_Indexhez_a_kirugott_Balogh_Akos_Gergely","timestamp":"2020. december. 12. 20:19","title":"Visszatért az Indexhez a kirúgott Balogh Ákos Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatvan százalékkal zsugorodtak Olaszország alpesi gleccserei 150 év alatt – közölte a Legambiente olasz környeztvédelmi szervezet.","shortLead":"Hatvan százalékkal zsugorodtak Olaszország alpesi gleccserei 150 év alatt – közölte a Legambiente olasz környeztvédelmi...","id":"20201213_klimavaltozas_olaszorszag_alpesi_gleccserek_zsugorodasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1311dcce-0f89-4225-9c95-4793931e9b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_klimavaltozas_olaszorszag_alpesi_gleccserek_zsugorodasa","timestamp":"2020. december. 13. 14:03","title":"Elszomorító alpesi gleccsermérleg: 150 év alatt -60 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]