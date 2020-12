Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43edef92-265c-4c77-88c6-8dca0c16a228","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, ehhez egy olyan autó kell, amelyből összesen kilenc darabot gyártottak.","shortLead":"Igaz, ehhez egy olyan autó kell, amelyből összesen kilenc darabot gyártottak.","id":"20201214_Lamborghini_Veneno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43edef92-265c-4c77-88c6-8dca0c16a228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbf3b60-c7b6-4850-83f2-4f674737c6df","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_Lamborghini_Veneno","timestamp":"2020. december. 14. 15:18","title":"Hat év alatt 2,5 milliárd forintra duplázta árát ez a Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9a1208-da3a-437c-8f19-07384c8481e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei év félelmetes volt, mert a járvánnyal pokoli erők jöttek fel a felszín alól, és ez erős bizonytalanságot okozott mindenkiben – mondja Németh Juci 2020-ra visszatekintve. De az énekesnő azt is észrevette, hogy az emberek elkezdtek egy kicsit összetartani, hiszen a járvány problémája globális, mindenkit érint. Az összetartásra pedig az év végén is szükség van, és a segítség sokszor egy szendvicsben nyilvánulhat meg. ","shortLead":"Az idei év félelmetes volt, mert a járvánnyal pokoli erők jöttek fel a felszín alól, és ez erős bizonytalanságot...","id":"20201214_Nemeth_Juci_Olyan_lehetosegeket_is_adott_ez_az_ev_amelyek_soha_az_eletben_nem_johettek_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba9a1208-da3a-437c-8f19-07384c8481e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80f5071-6de7-4ff4-a1e5-c65357e9a045","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Nemeth_Juci_Olyan_lehetosegeket_is_adott_ez_az_ev_amelyek_soha_az_eletben_nem_johettek_volna","timestamp":"2020. december. 14. 12:00","title":"Németh Juci: Olyan lehetőségeket is adott ez az év, amelyek soha nem jöhettek volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b338756-a6c7-435b-92ff-b8b7e56f46e2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Lassan Magyarországon is növekszik az igény a fenntartható fejlődést segítő befektetések iránt, elsősorban a vészhelyzetben is rendszeresen megtakarítók körében.","shortLead":"Lassan Magyarországon is növekszik az igény a fenntartható fejlődést segítő befektetések iránt, elsősorban...","id":"202050__kornyezetbarat_befektetes__tudatossag__hozam__zoldbe_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b338756-a6c7-435b-92ff-b8b7e56f46e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d704a5-63be-444a-9f6c-27134be8871d","keywords":null,"link":"/360/202050__kornyezetbarat_befektetes__tudatossag__hozam__zoldbe_ki","timestamp":"2020. december. 14. 12:00","title":"A környezettudatos befektetés egyelőre szinte csak a gazdagok kiváltsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41eb1da3-9551-4adb-9fbd-6eeb24ca82a5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Az incidens miatt 132 embert vitt el a rendőrség.","shortLead":"Az incidens miatt 132 embert vitt el a rendőrség.","id":"20201214_iphone_gyar_india_alkalmazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41eb1da3-9551-4adb-9fbd-6eeb24ca82a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c953e18-cff4-4846-bc91-21407b7b10df","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_iphone_gyar_india_alkalmazott","timestamp":"2020. december. 14. 11:07","title":"Fellázadtak, törtek-zúztak egy indiai iPhone-gyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a klinikai vizsgálatok végén jár az az újfajta koronavírus-vakcina, amit kifejezetten háziállatoknak készítettek oroszországi kutatók. Dániában korábban nyércek milliót kellett leölni, mert az állatokban kimutatták a vírus embernek is átadható fajtáját.","shortLead":"Már a klinikai vizsgálatok végén jár az az újfajta koronavírus-vakcina, amit kifejezetten háziállatoknak készítettek...","id":"20201215_oroszok_vakcina_oltas_haziallat_nyerc_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe9280a-f53f-4e5e-83fa-0b8be255f377","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_oroszok_vakcina_oltas_haziallat_nyerc_koronavirus","timestamp":"2020. december. 15. 09:03","title":"Az oroszok titokban kifejlesztettek egy másik vakcinát is, azt háziállatoknak szánják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google mérnökei betettek egy új gombot a Chrome fejlesztőknek szánt változatába, a Canaryba, amivel előhívható néhány tesztfunkció.","shortLead":"A Google mérnökei betettek egy új gombot a Chrome fejlesztőknek szánt változatába, a Canaryba, amivel előhívható néhány...","id":"20201214_google_chrome_canary_bongeszo_chrome_labs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335cb8ec-44df-49d0-9c9c-5fa9ae2382b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_google_chrome_canary_bongeszo_chrome_labs","timestamp":"2020. december. 14. 16:03","title":"Chrome böngészőt használ? Egyszerűbb lesz kipróbálni a kísérleti funkciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy vizsgálat az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) bizonyítékát találta egy Milánó környékéről származó négyéves kisfiú 2019. december elejéről származó mintájában, amely három hónappal korábbi annál, hogy az első koronavírusos esetet azonosították volna Olaszországban.","shortLead":"Egy vizsgálat az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) bizonyítékát találta egy Milánó környékéről származó négyéves...","id":"20201214_koronavirus_europai_terjedesenek_kezdete_milanoi_kisfiu_2019_decemberi_mintaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c68f2db-7fe4-468d-a551-a1567ee64175","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_koronavirus_europai_terjedesenek_kezdete_milanoi_kisfiu_2019_decemberi_mintaja","timestamp":"2020. december. 14. 21:37","title":"Kimutatták a koronavírust egy milánói kisfiú 2019 decemberi mintájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b54430-a4a6-4f29-9656-493015159aea","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Michigani Egyetem kutatóit is meglepte, amikor a 11 ezer méteres mélységével a Föld legmélyebb pontjának tekinthető Mariana-árokban, illetve az Új-Zéland közeli Kermadec-árokban élő tengeri lényekben egy különösen mérgező nehézfémre, a higanyra bukkantak. ","shortLead":"A Michigani Egyetem kutatóit is meglepte, amikor a 11 ezer méteres mélységével a Föld legmélyebb pontjának tekinthető...","id":"202050_higany_amelyben_elonti_amereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1b54430-a4a6-4f29-9656-493015159aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33caa7cb-3979-45fb-bbcb-2fa29013adc2","keywords":null,"link":"/360/202050_higany_amelyben_elonti_amereg","timestamp":"2020. december. 15. 12:00","title":"Hogyan mérgezi az ember higannyal a 11 ezer méteres mélységben élő lényeket is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]