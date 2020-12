Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezárják a vendéglőket és visszatér az éjszakai kijárási tilalom.","shortLead":"Bezárják a vendéglőket és visszatér az éjszakai kijárási tilalom.","id":"20201214_koronavirus_csehorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea19120-d4f3-4f34-a16e-76b70d1d541f","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_csehorszag","timestamp":"2020. december. 14. 20:29","title":"Kétheti lazítás után újra szigorítanak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az akasztásokkal végződő Rajk-ügy csak a jéghegy csúcsa volt Rákosi Mátyás félelemre épülő diktatúrájának kiépülésében. 15 tanulmány 1948-ról.","shortLead":"Az akasztásokkal végződő Rajk-ügy csak a jéghegy csúcsa volt Rákosi Mátyás félelemre épülő diktatúrájának kiépülésében...","id":"202050_konyv_kiepules_a_rajkper_eve_kozelitesek_1949hez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08414a94-90f8-47e8-a2f5-add375ef0f31","keywords":null,"link":"/360/202050_konyv_kiepules_a_rajkper_eve_kozelitesek_1949hez","timestamp":"2020. december. 14. 15:45","title":"Kvázi egypártrendszer, elfojtott sajtószabadság – A Rajk-per évének áthallásos története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 17 másodperces felvételt hozott nyilvánosságra a TV2, amin Baranyi Krisztina szerintük antiszemita kijelentést tesz egy online vitán, ahol egy ingatlan eladásáról volt szó. A polgármester szerint a teljes felvétel alapján kiderülne, hogy nem zsidózta le a vállalkozót, akiről szó volt a beszélgetésen.","shortLead":"Egy 17 másodperces felvételt hozott nyilvánosságra a TV2, amin Baranyi Krisztina szerintük antiszemita kijelentést tesz...","id":"20201214_baranyi_krisztina_zsidozas_telek_ingatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62277cc-f8df-4241-9f38-7dfb2b63c588","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_baranyi_krisztina_zsidozas_telek_ingatlan","timestamp":"2020. december. 14. 16:29","title":"Zsidózással vádolja a TV2 Baranyi Krisztinát, a polgármester perelni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663be42e-c2ca-46b8-bbed-7e703eefd294","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy harcias miniszterelnök békés pillanatát láthatjuk a Facebookon.","shortLead":"Egy harcias miniszterelnök békés pillanatát láthatjuk a Facebookon.","id":"20201213_Orban_Viktor_kemeny_sorosozas_utan_meggyujtotta_a_harmadik_adventi_gyertyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=663be42e-c2ca-46b8-bbed-7e703eefd294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ac8d95-78e8-4b70-b964-1acda4a1f00f","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Orban_Viktor_kemeny_sorosozas_utan_meggyujtotta_a_harmadik_adventi_gyertyat","timestamp":"2020. december. 13. 19:07","title":"Orbán Viktor kemény sorosozás után meggyújtotta a harmadik adventi gyertyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aafc4fc-e9d1-44cd-9f48-c465c87a50c5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Rutger Bregman holland történész-író könyve új szemszögből mutatja be az emberi történelem elmúlt 200 ezer évét. Az alábbiakban Emberiség című könyvéből közlünk egy szerkesztett részletet a második világháború civil bombázásainak hatásáról.","shortLead":"Rutger Bregman holland történész-író könyve új szemszögből mutatja be az emberi történelem elmúlt 200 ezer évét...","id":"20201213_Hogyan_viselkedik_az_ember_veszhelyzetekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aafc4fc-e9d1-44cd-9f48-c465c87a50c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c305af3b-d87f-4c40-9f19-5b1b807886de","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201213_Hogyan_viselkedik_az_ember_veszhelyzetekben","timestamp":"2020. december. 13. 19:15","title":"Hogyan viselkedünk vészhelyzetekben? Lehet, hogy mégsem vagyunk annyira rosszak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbb72f1-0ada-4639-a715-989254ac34ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen önvezető járművet elegendő 16 óránként töltőre dugni.","shortLead":"A teljesen önvezető járművet elegendő 16 óránként töltőre dugni.","id":"20201215_itt_az_amazon_sofor_nelkuli_elektromos_taxija_zoox","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dbb72f1-0ada-4639-a715-989254ac34ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad4c79-92af-42f5-b7a8-eef2935226b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_itt_az_amazon_sofor_nelkuli_elektromos_taxija_zoox","timestamp":"2020. december. 15. 07:59","title":"Itt az Amazon sofőr nélküli elektromos taxija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vatikán vállalta, hogy 2050-ig nullára csökkenti saját szén-dioxid-kibocsátását, Izrael pedig a fosszilis üzemanyagok használatának megszüntetését.","shortLead":"A Vatikán vállalta, hogy 2050-ig nullára csökkenti saját szén-dioxid-kibocsátását, Izrael pedig a fosszilis üzemanyagok...","id":"20201213_A_Vatikan_es_Izrael_is_nagy_vallalast_tett_2050ig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42f120e-6ea6-4f22-af23-12d7c2450662","keywords":null,"link":"/zhvg/20201213_A_Vatikan_es_Izrael_is_nagy_vallalast_tett_2050ig","timestamp":"2020. december. 13. 15:51","title":"A Vatikán és Izrael is nagy vállalást tett 2050-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügyben 900 ezer forintos nyomravezető díjat tűztek ki. A szennyeződés nem jutott el a Dunáig.","shortLead":"Az ügyben 900 ezer forintos nyomravezető díjat tűztek ki. A szennyeződés nem jutott el a Dunáig.","id":"20201214_szigetszentmiklos_faradt_olaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32ebfe1-ed3a-460f-a4c1-45684856f66f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_szigetszentmiklos_faradt_olaj","timestamp":"2020. december. 14. 10:15","title":"Valaki rengeteg fáradt olajat engedett a csatornába Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]