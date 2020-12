November közepén jelentették be, hogy megszűnik ELLE magazin, a Media1 viszont úgy értesült, hogy új tulajdonoshoz kerülhet a lap, amely januárban így ismét megjelenhet.

Az ELLE-t Milkovics Pál (képünkön) veheti meg, aki alapítója a tavaly december óta megjelenő Pesti Hírlapnak, és nemrég a 168 Órát is megszerezte.

A Media1 információi szerint az üzletember sikeresen tárgyalt a francia jogtulajdonosokkal a magazin átvételéről, így a hosszú évekre szóló licencszerződést már alá is írták.

Ennek értelmében Milkovics cége adja ki a következő években az ELLE Magazint, valamint hozzá kerül át az elle.hu internetes oldal is. A Media1 azt is írja, hogy a magazinnál dolgozó több munkatárssal is sikerült megegyezni, ők tovább folytatják a munkát az ELLE-nél, de már az új tulajdonosnál.

A portálnak Milkovics csak annyit mondott, hogy sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánja a magazin megvásárlásáról szóló információkat.

November 12-én írta meg a Kreatív, hogy megszűnik az ELLE magazin, a kiadó Central Médiacsoport ugyanis úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg divatlap lejáró licencszerződését a nemzetközi jogtulajdonossal. Akkor úgy tűnt, hogy november 13-án jelenik meg utoljára az ELLE.