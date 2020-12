Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efe0989d-d067-49a9-aacf-2b7b4b9deed3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A pesti Belvárosban és a II. kerületben az ingatlanok egymillió forintos négyzetméterára már kevés ahhoz, hogy egy utca felférjen a legdrágábbak tízes toplistájára, a XII. kerületben és a budai Várnegyedben még elég ehhez. A kispesti Kossuth téren olcsóbbak voltak a lakások, mint a Hős utcában. Egy táblázatba raktuk a 23 budapesti kerület 10-10 legdrágább és legolcsóbb utcáját.","shortLead":"A pesti Belvárosban és a II. kerületben az ingatlanok egymillió forintos négyzetméterára már kevés ahhoz, hogy egy utca...","id":"20201218_budapesti_keruletek_legdragabb_es_legolcsobb_utcai_Top_10_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efe0989d-d067-49a9-aacf-2b7b4b9deed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5557f0ff-5768-44b4-a7c6-c37be46ec90f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_budapesti_keruletek_legdragabb_es_legolcsobb_utcai_Top_10_lista","timestamp":"2020. december. 18. 14:33","title":"Elkészítettük a budapesti kerületek legdrágább és legolcsóbb utcáinak Top 10-es listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihúzták a várva várt számokat.","shortLead":"Kihúzták a várva várt számokat.","id":"20201219_Ezek_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e9a61f-7264-46dd-995b-d6adff6f062d","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Ezek_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. december. 19. 20:04","title":"Van telitalálatos szelvény az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9530e3-521b-4336-8867-c7a99cf65fd2","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"A szokásoshoz képest feleannyi rászoruló gyereknek tudnak idén ajándékot vinni az Age of Hope önkéntesei. Az alapítvány vezetője azért annak is örül, hogy legalább ennyi összejött a járványhelyzet közepette. Legalább néhány száz gyereknek örömet tudnak szerezni, sokuknak a sárga szövetzsák tartalma lesz az egyetlen karácsonyi meglepetés. Riport az Age of Hope téli túrájáról járványhelyzetben.","shortLead":"A szokásoshoz képest feleannyi rászoruló gyereknek tudnak idén ajándékot vinni az Age of Hope önkéntesei. Az alapítvány...","id":"20201219_karacsonyi_adomany_jotekonykodas_ajandek_age_of_hope","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc9530e3-521b-4336-8867-c7a99cf65fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8f1d2d-2744-4b97-af93-992f13558e1a","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_karacsonyi_adomany_jotekonykodas_ajandek_age_of_hope","timestamp":"2020. december. 19. 07:00","title":"“Inkább Mikulásra kapnak valamit, mert az még hó elején van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József ereszkedése robbantotta ki a régi ügyet, a rendőrség rajta van.","shortLead":"Szájer József ereszkedése robbantotta ki a régi ügyet, a rendőrség rajta van.","id":"20201218_Nyomoznak_Bayer_Zsolt_pedofil_harcostarsa_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a16a575-b6ec-4013-bad6-c7297f607798","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Nyomoznak_Bayer_Zsolt_pedofil_harcostarsa_ugyeben","timestamp":"2020. december. 18. 14:09","title":"Nyomoznak Bayer Zsolt hírbe hozott \"harcostársa\" ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy a karszthegységek vadregényes vidéke a titokzatos barlangokkal és a magasból lezúduló vízesésekkel. De ne felejtsük el, hogy Szlovénia télen valóságos mesevilággá változik tele olyan helyekkel, amit egyszer látnunk kell, legyen szó az ünnepi fényekről, a pezsgő városokról vagy a bájos falvak havas háztetőiről. Az ország minden évszakban csodás, mindössze annyi a dolgunk, hogy feljegyezzük, hova muszáj eljutnunk akkor, amikor már bátran utazhatunk. ","shortLead":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy...","id":"SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57dec3e-0036-463e-8b9c-48049577f1b6","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","timestamp":"2020. december. 18. 17:30","title":"A szlovén városok téli világa utánozhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"ccd2d99b-0d40-4cb4-a981-8e18f7f742b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A különösen karácsonykor kedvelt magyal például kiszorít más, őshonos fajokat.","shortLead":"A különösen karácsonykor kedvelt magyal például kiszorít más, őshonos fajokat.","id":"20201216_A_klimavaltozas_a_karacsonyi_orokzoldeknek_bar_kedvez_mas_novenyeknek_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccd2d99b-0d40-4cb4-a981-8e18f7f742b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a44ccb-3552-4caa-be2c-7f45aad65cf8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201216_A_klimavaltozas_a_karacsonyi_orokzoldeknek_bar_kedvez_mas_novenyeknek_nem","timestamp":"2020. december. 18. 16:44","title":"A klímaváltozás egyes karácsonyi örökzöldeknek kedvez, más növényeknek nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"Gyenis Ágnes, Oroszi Babett","category":"360","description":"Elvárható-e a fertőzésekre különösen érzékeny betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozóktól, hogy oltassák be magukat az influenza, majd a koronavírus ellen? Általánosan nem, mert az oltások önkéntesek. Ám van olyan kórház, ahol a dolgozók úgy érzik, ha nem oltatták be magukat, azt igenis szankcionálják, például az év végi jutalmazásban.","shortLead":"Elvárható-e a fertőzésekre különösen érzékeny betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozóktól, hogy oltassák be magukat...","id":"20201218_Oltakozas_az_egeszsegugyben_veszelyeztetettek_es_veszelyeztetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77eafe65-1398-4a3f-bb4b-8319239bde8b","keywords":null,"link":"/360/20201218_Oltakozas_az_egeszsegugyben_veszelyeztetettek_es_veszelyeztetok","timestamp":"2020. december. 18. 16:00","title":"Panasz és cáfolat – Büntethető-e egy kórházi dolgozó, ha nem kapott influenzaoltást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5eb235-e2e8-42eb-af7a-9b5afb205e4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi a Mi Reader Pro néven állt elő az újabb e-könyv-olvasójával, melybe már a cég mesterséges intelligenciáját is beépítették.","shortLead":"A Xiaomi a Mi Reader Pro néven állt elő az újabb e-könyv-olvasójával, melybe már a cég mesterséges intelligenciáját is...","id":"20201220_xiaomi_mi_reader_pro_e_konyvolvaso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb5eb235-e2e8-42eb-af7a-9b5afb205e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1911dddc-2718-4620-84cd-06f2bb72a3a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_xiaomi_mi_reader_pro_e_konyvolvaso","timestamp":"2020. december. 20. 10:03","title":"Új e-könyv-olvasót dobott piacra a Xiaomi, lenyomná a Kindle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]