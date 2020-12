Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e1e2dc9-4d60-482f-9d50-af4b0f18b022","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koalíciós pártok még karácsony előtt beiktatnák az új kabinetet.

","shortLead":"A koalíciós pártok még karácsony előtt beiktatnák az új kabinetet.

","id":"20201222_Iohannis_Florin_Citu_roman_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e1e2dc9-4d60-482f-9d50-af4b0f18b022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc84755c-84bc-47e7-bc89-54721b097cfd","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_Iohannis_Florin_Citu_roman_kormany","timestamp":"2020. december. 22. 19:05","title":"Iohannis megbízta Florin Citut az új román kormány megalakításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec01fc9-21e9-43ec-adc9-2cc3e1850909","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Compology mesterséges intelligenciája 2013 óta mintegy 80 millió felvételt dolgozott fel, hogy könnyebb legyen a szelektív hulladék feldolgozása.","shortLead":"Az amerikai Compology mesterséges intelligenciája 2013 óta mintegy 80 millió felvételt dolgozott fel, hogy könnyebb...","id":"20201222_kamera_mesterseges_intelligencia_hulladek_compology","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ec01fc9-21e9-43ec-adc9-2cc3e1850909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d458f67-8573-4625-9fc2-3d5afda81dd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_kamera_mesterseges_intelligencia_hulladek_compology","timestamp":"2020. december. 22. 18:03","title":"162 ezer kamerát szereltek az amerikai kukákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca5460f-b47b-4f36-b49e-f7235c8a3b12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Színészként a közönségen is érezte a rövid nyári fellélegzés alatt, mennyire vágytak rá az emberek, hogy kiszabaduljanak, úgyhogy nagyon várja már, hogy vége legyen ennek az évnek. De még előtte fontosnak tartja, hogy legalább egy szendviccsel megmentsük 2020-at.","shortLead":"Színészként a közönségen is érezte a rövid nyári fellélegzés alatt, mennyire vágytak rá az emberek...","id":"20201221_Janklovics_Peter_Legyen_mar_vege_a_felelemnek_es_a_bezartsagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ca5460f-b47b-4f36-b49e-f7235c8a3b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d9c1ae-5467-43dd-a403-751ccfed68b3","keywords":null,"link":"/elet/20201221_Janklovics_Peter_Legyen_mar_vege_a_felelemnek_es_a_bezartsagnak","timestamp":"2020. december. 21. 12:00","title":"Janklovics Péter: Legyen már vége a félelemnek és a bezártságnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6043bba7-37f1-46ac-931b-398abc09685e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeállt egy asztrofizikus és egy idegsebész, hogy hosszas kutatómunkával összehasonlítsa a természet két legösszetettebb rendszerét, az emberi agy idegsejthálózatát és a galaxisok kozmikus szerveződését. Meglepő a hasonlóság.","shortLead":"Összeállt egy asztrofizikus és egy idegsebész, hogy hosszas kutatómunkával összehasonlítsa a természet két...","id":"20201221_emberi_agy_es_galaxisok_halozata_kozotti_hasonlosag_felterkepezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6043bba7-37f1-46ac-931b-398abc09685e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478a9957-b8bd-4488-bb54-630565afc73d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_emberi_agy_es_galaxisok_halozata_kozotti_hasonlosag_felterkepezese","timestamp":"2020. december. 21. 08:03","title":"Meglepő a hasonlóság az emberi agy és a galaxisok hálózata között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra kérik a döntéshozókat, hogy fizessék ki a kórházak 45,7 milliárdos adósságát.","shortLead":"Arra kérik a döntéshozókat, hogy fizessék ki a kórházak 45,7 milliárdos adósságát.","id":"20201222_orvostechnikai_szovetseg_kormany_korhaz_adossag_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ef6bc-8670-44b2-b1fd-d30f011e23be","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_orvostechnikai_szovetseg_kormany_korhaz_adossag_egeszsegugy","timestamp":"2020. december. 22. 12:38","title":"45,7 milliárd az adósság, az Orvostechnikai Szövetség a kormány segítségét kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szennyvízadatok alapján lassult a járvány terjedési sebessége.","shortLead":"A szennyvízadatok alapján lassult a járvány terjedési sebessége.","id":"20201222_budapest_szennyviz_nnk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a267987-e5c8-47bd-81fd-5ff0d1a3c440","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_budapest_szennyviz_nnk","timestamp":"2020. december. 22. 09:50","title":"Budapest környékén és három nagyvárosban várható a fertőzöttek számának emelkedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a7fef5-d8f8-4df5-8669-a7d66cfed250","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös jelöltek mindegyikét átvilágítják.","shortLead":"A közös jelöltek mindegyikét átvilágítják.","id":"20201222_valasztas_2022_ellenzek_atvilagitas_botrany_korrupcios_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13a7fef5-d8f8-4df5-8669-a7d66cfed250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc663486-892d-46ef-909f-fb65447e6342","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_valasztas_2022_ellenzek_atvilagitas_botrany_korrupcios_ugy","timestamp":"2020. december. 22. 07:41","title":"Akár kampány közben is visszahívhatók lesznek az ellenzéki jelöltek, ha botrányba keverednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbec5e48-c4e8-4839-9e41-6662186db22d","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Valóságos pánik tört ki Európában, miután kiderült, hogy az Egyesült Királyságban a koronavírus egy új, a korábbinál jóval fertőzőbb változata felelős a kiugró esetszámokért. Néhány napon belül országok tucatjai tiltották ki a szigetországból érkező légi járatokat, a brit szupermarketek áruhiánytól félnek. A koronavírus megjelenése óta nem először mutálódik, a jelenlegi variánsra azonban oda kell figyelni, mert a vírus-tüskefehérjét is érinti, amin több vakcina is alapul. ","shortLead":"Valóságos pánik tört ki Európában, miután kiderült, hogy az Egyesült Királyságban a koronavírus egy új, a korábbinál...","id":"20201221_koronavirus_uj_mutacio_jarvanyveszely_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbec5e48-c4e8-4839-9e41-6662186db22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b12c77d-fe34-4b2a-b0c3-8958af15b76c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_koronavirus_uj_mutacio_jarvanyveszely_lezaras","timestamp":"2020. december. 21. 17:45","title":"Pánikra nincs ok, de a koronavírus új mutációja még okozhat gondokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]