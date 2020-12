Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e49ef8e0-5557-4bcb-92dd-790511affb42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár korábban azt mondta a Xiaomi, hogy ők nem veszik ki a töltőt az újonnan érkező telefon dobozából, úgy tűnik, a Xiaomi Mi 11-hez már nem csomagolnak ilyet.","shortLead":"Bár korábban azt mondta a Xiaomi, hogy ők nem veszik ki a töltőt az újonnan érkező telefon dobozából, úgy tűnik...","id":"20201228_xiaomi_tolto_telefon_xiaomi_mi_11","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e49ef8e0-5557-4bcb-92dd-790511affb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41dd0bb-5d25-446b-94c5-e23276785dbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_xiaomi_tolto_telefon_xiaomi_mi_11","timestamp":"2020. december. 28. 14:03","title":"A Xiaomi is kihagyja a töltőt az új telefonja dobozából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már csaknem egy tucat európai országban van jelen az újfajta koronavírus-mutáció, amelyet Nagy-Britanniában mutattak ki először.","shortLead":"Ma már csaknem egy tucat európai országban van jelen az újfajta koronavírus-mutáció, amelyet Nagy-Britanniában mutattak...","id":"20201229_koronavirus_mutacio_finnorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bc5809-d81a-436a-b4f7-f305d1fdeda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_koronavirus_mutacio_finnorszag","timestamp":"2020. december. 29. 05:20","title":"Újabb európai országban jelent meg a koronavírus új, sokkal fertőzőbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507d9bc4-6208-498c-a82b-8674c4109a2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan megnyílhat az út a nagy divatmárkák előtt, hogy kijelzővel ellátott ruhákat, ékszereket és kiegészítőket készítsenek.","shortLead":"Hamarosan megnyílhat az út a nagy divatmárkák előtt, hogy kijelzővel ellátott ruhákat, ékszereket és kiegészítőket...","id":"20201228_epaper_plastic_logic_eink_legio_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=507d9bc4-6208-498c-a82b-8674c4109a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6f3d54-74c5-45d9-8e53-c12e4511c250","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_epaper_plastic_logic_eink_legio_kijelzo","timestamp":"2020. december. 28. 10:03","title":"Már készül az e-papír kijelző, amit ruhákon lehet majd hordani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rendőrség a kamerafelvételek elemzése és a lakók információi után szűkíteni tudta az esetleges tettesek körét.","shortLead":"A rendőrség a kamerafelvételek elemzése és a lakók információi után szűkíteni tudta az esetleges tettesek körét.","id":"20201229_szigetszentmiklos_szennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af89ca8f-0e1f-4f07-8eb9-1c522d2a51c6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201229_szigetszentmiklos_szennyezes","timestamp":"2020. december. 29. 17:32","title":"Szűkíteni tudták a rendőrök a szigetszentmiklósi szennyezés esetleges elkövetőinek körét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58b115a-f537-4592-9916-f3075a5afc73","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A hét évtizede létező tiltás ellenére egy állami okiratban szereplő név mellett ismét megjelent az illető származására utaló grófi jelző.","shortLead":"A hét évtizede létező tiltás ellenére egy állami okiratban szereplő név mellett ismét megjelent az illető származására...","id":"202046__nemesi_cimek__kisert_amult__diszmagyar__vegkepp_nem_torolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d58b115a-f537-4592-9916-f3075a5afc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9c6147-fedc-4b75-a89a-eb54fb902644","keywords":null,"link":"/360/202046__nemesi_cimek__kisert_amult__diszmagyar__vegkepp_nem_torolni","timestamp":"2020. december. 28. 10:00","title":"Egyszeri tévedés, vagy a rangok és címek feltámasztására készül az Orbán-rendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a mobilokban dolgozó áramkörökről van szó, szinte mindenkinek a Qualcomm jut az eszébe. Hosszú ideig valóban ez a vállalat volt a legnagyobb chipgyártó ezen a területen, azonban az év harmadik negyedében váratlanul megelőzte nagy riválisa.","shortLead":"Ha a mobilokban dolgozó áramkörökről van szó, szinte mindenkinek a Qualcomm jut az eszébe. Hosszú ideig valóban...","id":"20201229_counterpoint_research_mediatek_a_vilag_legnagyobb_lapkakeszlet_gyartoja_2020_q3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf592a2-b13c-468a-bd8e-f472cc415828","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_counterpoint_research_mediatek_a_vilag_legnagyobb_lapkakeszlet_gyartoja_2020_q3","timestamp":"2020. december. 29. 09:33","title":"Ismerje meg a nevet: a MediaTek a világ legnagyobb mobilchip-gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7975e91-d3ba-4641-9299-3d6abcadad07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szolgáltató a DIGI néhány sportcsatornájával is bővítette a kínálatát.\r

","shortLead":"A szolgáltató a DIGI néhány sportcsatornájával is bővítette a kínálatát.\r

","id":"20201229_HirTV_Pesti_TV_UPC","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7975e91-d3ba-4641-9299-3d6abcadad07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e6ca46-32e0-4025-8e64-34dea5b51e96","keywords":null,"link":"/elet/20201229_HirTV_Pesti_TV_UPC","timestamp":"2020. december. 29. 19:43","title":"A HírTV nem, a Pesti TV viszont bekerült a UPC csomagjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc91259a-fcef-45ed-b279-6597531af09c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ludzsejn al-Hadhlúlt több társával együtt azért vették őrizetbe két éve, mert azért kampányolt, hogy a nők is vezethessenek. Bírálta azt a rendszert is, amely szerint az országban a nőknek számos dolgot csak a férfi gondviselő engedélyezhet.","shortLead":"Ludzsejn al-Hadhlúlt több társával együtt azért vették őrizetbe két éve, mert azért kampányolt, hogy a nők is...","id":"20201228_szaud_arabia_bortonbuntetes_nojogi_aktivista_ludzsejn_al_hadhlul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc91259a-fcef-45ed-b279-6597531af09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b93b17-2b54-47ed-a001-1e57c7cd7fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_szaud_arabia_bortonbuntetes_nojogi_aktivista_ludzsejn_al_hadhlul","timestamp":"2020. december. 28. 13:36","title":"Terrorizmus vádjával börtönözhetnek be egy szaúdi nőjogi aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]