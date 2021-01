Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26bc53e6-0ae9-40ca-bb8e-0daaa0b867ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két méter magas, szőke vízilabdazseni? A hullámvölgyekkel tarkított sztorinak nem minden eleme oly meseszerű, mint hinnénk. \"Kása\" pályafutását az M. Kiss Csabával közösen, visszavonulása után írt könyv alapján, több részben mutattuk be, ez a záró fejezet.","shortLead":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két...","id":"20210111_Kasas_Tamas_eletutja_6_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26bc53e6-0ae9-40ca-bb8e-0daaa0b867ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645b5a5d-e069-480c-b154-e34a3c1734fb","keywords":null,"link":"/360/20210111_Kasas_Tamas_eletutja_6_resz","timestamp":"2021. január. 11. 19:00","title":"Ki meri állítani, hogy a sírás nem férfias? – Kásás Tamás életútja, 6. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa692f4-91dd-462f-ab0f-f2fbb2b6d70a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legilletékesebb, a Samsung jelentette be, mikor mutatja be újgenerációs csúcs-lapkakészletét, az Exynos 2100 áramkört.","shortLead":"A legilletékesebb, a Samsung jelentette be, mikor mutatja be újgenerációs csúcs-lapkakészletét, az Exynos 2100 áramkört.","id":"20210111_samsung_exynos_2100_processzor_lapka_bemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aa692f4-91dd-462f-ab0f-f2fbb2b6d70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28d23ab-f160-4c6b-8d30-1f3e53ebbf7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_samsung_exynos_2100_processzor_lapka_bemutato","timestamp":"2021. január. 11. 00:03","title":"Holnap érkezik a Samsung processzora, amellyel mobilos fronton mindenkit lekörözhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210110_sim_cseres_lopas_vakcina_chip_5g_tusszentes_korhaz_hubble_orion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef104cf1-26ba-4a44-91ce-cabcace1d5bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_sim_cseres_lopas_vakcina_chip_5g_tusszentes_korhaz_hubble_orion","timestamp":"2021. január. 10. 12:03","title":"Ez történt: Magyarországon is terjed a SIM-cserés bankszámlalecsapolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd818100-ee40-4944-aa48-52524daf48cf","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Gondolt már valaha arra, hogy ha a szerelme igazán ismerné az ön belső valóját, akkor fejvesztve elszaladna? Ha igen, akkor ez a cikk önnek íródott.","shortLead":"Gondolt már valaha arra, hogy ha a szerelme igazán ismerné az ön belső valóját, akkor fejvesztve elszaladna? Ha igen...","id":"20210110_Ez_az_en_demonom_az_pedig_a_tied","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd818100-ee40-4944-aa48-52524daf48cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c22d0ab-85f1-4505-9225-90caa51bc147","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210110_Ez_az_en_demonom_az_pedig_a_tied","timestamp":"2021. január. 10. 20:15","title":"Ez az én démonom, az pedig a tied","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatok köhögtek, ezért mintát vettek tőlük – ez pozitív lett.","shortLead":"Az állatok köhögtek, ezért mintát vettek tőlük – ez pozitív lett.","id":"20210112_allatkert_gorilla_koronavirus_san_diego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f66c763-b2dd-4d3e-8570-f331ac5def5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_allatkert_gorilla_koronavirus_san_diego","timestamp":"2021. január. 12. 06:20","title":"Állatkerti gorillák fertőződtek meg koronavírussal San Diegóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd16eecc-600e-4dab-b0d5-c00bbb196b39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még Obama idején került le Kuba a listáról.","shortLead":"Még Obama idején került le Kuba a listáról.","id":"20210111_Pompeo_Kuba_terrorizmust_tamogato_orszagok_listaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd16eecc-600e-4dab-b0d5-c00bbb196b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d60b4c-15df-4569-a528-c77f04dc52c4","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Pompeo_Kuba_terrorizmust_tamogato_orszagok_listaja","timestamp":"2021. január. 11. 22:03","title":"Pompeo: Kubát visszateszik a terrorizmust támogató országok listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy, Brazíliából érkezett embernél azonosították a fertőzést a tokiói Haneda repülőtéren.\r

\r

","shortLead":"Négy, Brazíliából érkezett embernél azonosították a fertőzést a tokiói Haneda repülőtéren.\r

\r

","id":"20210110_Uj_koronavirusvarianst_talaltak_Japanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2002157-eacd-46c2-ac56-f6365bfb8d87","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Uj_koronavirusvarianst_talaltak_Japanban","timestamp":"2021. január. 10. 22:03","title":"Új koronavírus-variánst találtak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0615f0-28f3-4104-8fd2-7434e7b8b23d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A floridai hatóságok értetlenül állnak a brutális támadás előtt. ","shortLead":"A floridai hatóságok értetlenül állnak a brutális támadás előtt. ","id":"20210112_Trump_nevet_veste_valaki_egy_lamantin_hataba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de0615f0-28f3-4104-8fd2-7434e7b8b23d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78c1671-dcc3-4cd1-9cd9-c5e478fcc953","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Trump_nevet_veste_valaki_egy_lamantin_hataba","timestamp":"2021. január. 12. 07:57","title":"Trump nevét véste valaki egy lamantin hátába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]