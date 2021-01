Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákia újabb tömeges tesztelésre, és a fertőzöttek és kapcsolataik elkülönítésére készül a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette be szombaton Marek Krajci szlovák egészségügyi miniszter.","shortLead":"Szlovákia újabb tömeges tesztelésre, és a fertőzöttek és kapcsolataik elkülönítésére készül a koronavírus-járvány...","id":"20210116_Szlovakia_ujabb_tomeges_tesztelesre_keszul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2153a676-a5f6-4acb-85c2-b56fa818fb7b","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Szlovakia_ujabb_tomeges_tesztelesre_keszul","timestamp":"2021. január. 16. 21:56","title":"Szlovákia újabb tömeges tesztelésre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce24b28-5952-44aa-bc74-6a19202ba09d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Két tehetséges ifjúsági úszó mindennapjait követhetjük végig, akik azért küzdenek, hogy felnőttválogatottak lehessenek. Anyjuk egyedül neveli őket, de mindenben segíti pályafutásukat, miközben ő maga is próbál előrelépni az életben. Vonal felett, első rész. ","shortLead":"Két tehetséges ifjúsági úszó mindennapjait követhetjük végig, akik azért küzdenek, hogy felnőttválogatottak lehessenek...","id":"20210116_Doku360_Vonal_felett_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fce24b28-5952-44aa-bc74-6a19202ba09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991c6653-d8da-4903-a644-7e9ef03a82b3","keywords":null,"link":"/360/20210116_Doku360_Vonal_felett_elso_resz","timestamp":"2021. január. 16. 19:00","title":"Doku360: A 19 méteres medencénkből jutott el a két lányom az ifi Európa-bajnoki címig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7e589d-0f63-42d1-99c8-37c03771f1be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidelitas közép-dunántúli elnöke nagyon elégedett az ígért szja-mentességgel. ","shortLead":"A Fidelitas közép-dunántúli elnöke nagyon elégedett az ígért szja-mentességgel. ","id":"20210116_hirtv_fidelitasos_elnok_bokai_velkovics_szjamentesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd7e589d-0f63-42d1-99c8-37c03771f1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11a41d0-8f4c-4235-96e6-7324aefa31c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_hirtv_fidelitasos_elnok_bokai_velkovics_szjamentesseg","timestamp":"2021. január. 16. 15:49","title":"A fiatalság nevében dicsérte a kormányt egy inkognitós Fidelitas-elnök a HírTV-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkavarta a kedélyeket a hír, miszerint februártól a WhatsApp-felhasználók adatai átkerülnek a tulajdonos Facebookhoz (is). A felháborodás érthető, talán ezért is kezdett magyarázkodásba a WhatsApp. Nem mellékesen három hónappal elhalasztja a változások életbe léptetését.","shortLead":"Felkavarta a kedélyeket a hír, miszerint februártól a WhatsApp-felhasználók adatai átkerülnek a tulajdonos Facebookhoz...","id":"20210116_whatsapp_adatvedelmi_iranyelvek_facebook_adatmegosztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b1fd7f-2923-4f50-b5d5-10d18ec6367f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210116_whatsapp_adatvedelmi_iranyelvek_facebook_adatmegosztas","timestamp":"2021. január. 16. 20:03","title":"Az nem egészen úgy van: magyarázkodik a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltás második dózisa után erősebben jelentkeztek a mellékhatások az izraeli oltottaknál - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az oltás második dózisa után erősebben jelentkeztek a mellékhatások az izraeli oltottaknál - jelentette a Jediót...","id":"20210117_Laz_fejfajas_szedules_osszesitettek_az_oltas_mellekhatasait_Izraelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0ebab5-b041-45f5-b2fc-d3ebb567d069","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Laz_fejfajas_szedules_osszesitettek_az_oltas_mellekhatasait_Izraelben","timestamp":"2021. január. 17. 16:57","title":"Láz, fejfájás, szédülés: összesítették az oltás mellékhatásait Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már 72 teniszező van teljes karanténban azok közül, akik a bő három hét múlva kezdődő ausztrál nyílt bajnokságra érkeztek.","shortLead":"Már 72 teniszező van teljes karanténban azok közül, akik a bő három hét múlva kezdődő ausztrál nyílt bajnokságra...","id":"20210117_Ausztral_open_mar_72_teniszezo_van_karantenban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a49406-c2e1-436d-824d-51fc5abd77b3","keywords":null,"link":"/sport/20210117_Ausztral_open_mar_72_teniszezo_van_karantenban","timestamp":"2021. január. 17. 17:53","title":"Ausztrál open: már 72 teniszező van karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar bejelentés után jelentkezett be a többi ország a kínai gyártónál.","shortLead":"A magyar bejelentés után jelentkezett be a többi ország a kínai gyártónál.","id":"20210117_Menczer_szerint_Europa_Kinaban_all_sorban_vakcinaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62898652-6313-49ee-ad54-279f0f27a9ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Menczer_szerint_Europa_Kinaban_all_sorban_vakcinaert","timestamp":"2021. január. 17. 17:50","title":"Menczer szerint Európa Kínában áll sorban vakcináért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Árpád fejedelem útján lángolt a busz.","shortLead":"Az Árpád fejedelem útján lángolt a busz.","id":"20210118_Kigyulladt_egy_busz_Obudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41938e7-52d3-4df4-9e31-672dea651960","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_Kigyulladt_egy_busz_Obudan","timestamp":"2021. január. 18. 08:08","title":"Kigyulladt egy busz Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]