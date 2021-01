Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","shortLead":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","id":"20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a30c28-b2e7-45ab-b548-be67d8be737f","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","timestamp":"2021. január. 18. 14:30","title":"Csaknem 30 százalékkal csökkent tavaly a nyelvvizsgázók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b5526b-49dd-43af-9340-81b1a9625ef0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége levélben próbálja felkészíteni tagjait a legrosszabb forgatókönyvre.","shortLead":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége levélben próbálja felkészíteni tagjait a legrosszabb forgatókönyvre.","id":"20210119_punkosd_zarvatartas_ettermek_szallodak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74b5526b-49dd-43af-9340-81b1a9625ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e067e646-d4e8-4715-82ad-c86f433ae7fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_punkosd_zarvatartas_ettermek_szallodak","timestamp":"2021. január. 19. 15:44","title":"A szállodások szövetsége szerint pünkösdig is tarthatnak a korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 36 éves férfi inkább nem utazott haza Los Angelesbe. 