Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbb12754-ab08-43d3-8503-56653b23fb5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar rendező azután nyilatkozott így, hogy kiderült: az alapítványi kézbe került egyetemen többek között a botrányos interjújáról ismert egykori Echo TV-s, Velkovics Vilmos is tanítani fog.","shortLead":"A magyar rendező azután nyilatkozott így, hogy kiderült: az alapítványi kézbe került egyetemen többek között...","id":"20210125_mundruczo_kornel_szinmuveszeti_szfe_tanarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbb12754-ab08-43d3-8503-56653b23fb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1201f558-a20d-4347-a096-019f89382231","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_mundruczo_kornel_szinmuveszeti_szfe_tanarok","timestamp":"2021. január. 25. 11:52","title":"Mundruczó Kornél az SZFE-ügyről: A tanárok listája majdnem kommentálhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vakcina gyártója szerint az oltóanyaguk hatékonyságát ért kritikák teljesen alaptalanok.","shortLead":"A vakcina gyártója szerint az oltóanyaguk hatékonyságát ért kritikák teljesen alaptalanok.","id":"20210126_AstraZeneca_oltoanyag_hatasos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3d3fcb-db5a-4cce-a2b7-40e337ebc7c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_AstraZeneca_oltoanyag_hatasos","timestamp":"2021. január. 26. 10:28","title":"Cáfolja az AstraZeneca, hogy ne működne a 65 év felettieknél az oltásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0a8eea-49eb-4835-9857-ef53484db6eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szervezők arra kérték a független filmes mustra közönségét, hogy idén a koronavírus-járvány miatt \"cseréljék a hócsizmájukat papucsra\", mivel a fesztivált túlnyomórészt a virtuális térben rendezik meg.



","shortLead":"A szervezők arra kérték a független filmes mustra közönségét, hogy idén a koronavírus-járvány miatt \"cseréljék...","id":"20210125_Csutortokon_kezdodik_a_Sundance_Filmfesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e0a8eea-49eb-4835-9857-ef53484db6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf1a6ac-c00c-41e2-a7ff-6d0f76ef3584","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Csutortokon_kezdodik_a_Sundance_Filmfesztival","timestamp":"2021. január. 25. 10:00","title":"Csütörtökön kezdődik a Sundance Filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a tárcája hamarosan törvényjavaslatot nyújt be a témában. Szerinte most a digitális szabadságért is meg kell küzdeni.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a tárcája hamarosan törvényjavaslatot nyújt be a témában...","id":"20210126_varga_judit_facebook_kozossegi_media_torvenyjavaslat_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3115f89c-c9ab-4281-8c80-f2cd4ce0cebd","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_varga_judit_facebook_kozossegi_media_torvenyjavaslat_cenzura","timestamp":"2021. január. 26. 13:38","title":"Tavasszal érkezik Varga Juditék javaslata a nagy techcégek hazai szabályozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3b80b0-bd8b-4b59-913b-69ae1e68084d","c_author":"BI","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint a pedagógusoknak nem jött meg nagyon a kedve a digitális eszközök alkalmazásához a karanténoktatás során, ha visszaállna az iskola a normál rendbe, negyedük még annyit sem használná azokat, mint eddig. A tanárok mintegy ötöde kapta el eddig a koronavírust, aki elkapta, annak viszont – Kásler Miklós ígérete ellenére – csak a 19 százaléka kapott teljes bért a betegsége idejére.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a pedagógusoknak nem jött meg nagyon a kedve a digitális eszközök alkalmazásához...","id":"20210126_A_koronavirus_miatt_megbetegedett_tanarok_negyotode_nem_kapta_meg_a_100_szazalekos_munkaberet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3b80b0-bd8b-4b59-913b-69ae1e68084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf5deca-0b07-4db1-94cf-5dbb5015022a","keywords":null,"link":"/elet/20210126_A_koronavirus_miatt_megbetegedett_tanarok_negyotode_nem_kapta_meg_a_100_szazalekos_munkaberet","timestamp":"2021. január. 26. 12:05","title":"A koronavírus miatt megbetegedett tanárok négyötöde nem kapta meg a 100 százalékos munkabérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SuperData iparági elemzőcég szerint a CD Projekt RED videojátéka 10,2 millió példányban kelt el decemberben. A digitális eladások 80 százaléka PC-n történt.","shortLead":"A SuperData iparági elemzőcég szerint a CD Projekt RED videojátéka 10,2 millió példányban kelt el decemberben...","id":"20210126_cyberpunk_2077_digitalis_eladas_pc_jatek_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961a937-faf6-4657-aba7-a26e644e4153","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_cyberpunk_2077_digitalis_eladas_pc_jatek_vasarlas","timestamp":"2021. január. 26. 09:33","title":"Minden idők legjobb digitális startjával rekordot döntött a Cyberpunk 2077","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93faed8c-a331-4d30-accb-5a3b6caa9719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Brassótól nem messze történt kalandról videó is készült.



","shortLead":"A Brassótól nem messze történt kalandról videó is készült.



","id":"20210125_A_felvonorol_kiabaltak_le_a_sielonek_hogy_uldozi_egy_medve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93faed8c-a331-4d30-accb-5a3b6caa9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b1f9b6-38df-4c15-8b8e-b4a9afd6c976","keywords":null,"link":"/elet/20210125_A_felvonorol_kiabaltak_le_a_sielonek_hogy_uldozi_egy_medve","timestamp":"2021. január. 25. 09:13","title":"A felvonóról kiabáltak le a síelőnek, hogy üldözi egy medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltóanyagot gyártó orosz intézet szerint akárkinek nem lehet beadni a vakcinát.","shortLead":"Az oltóanyagot gyártó orosz intézet szerint akárkinek nem lehet beadni a vakcinát.","id":"20210125_koroanvirus_elleni_vedooltas_vakcina_szputynik_v_orosz_vakcina_gamaleja_intezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0d7800-d226-4694-94cd-0326283ab134","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_koroanvirus_elleni_vedooltas_vakcina_szputynik_v_orosz_vakcina_gamaleja_intezet","timestamp":"2021. január. 25. 15:03","title":"Az orosz vakcinafejlesztő szerint még nem mérték fel teljesen a Szputnyik V hatását a krónikus betegségben szenvedőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]