[{"available":true,"c_guid":"dfa807b4-05f7-4535-84a2-7cb015606eb8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Guaratuba településnél a szentek kanyaraként ismert fordulóban letért az úttestről a busz és az árokba borult.","shortLead":"Guaratuba településnél a szentek kanyaraként ismert fordulóban letért az úttestről a busz és az árokba borult.","id":"20210125_buszbaleset_brazilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfa807b4-05f7-4535-84a2-7cb015606eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bd9b1a-a896-498f-be6e-63d0a136169f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_buszbaleset_brazilia","timestamp":"2021. január. 25. 21:37","title":"Súlyos buszbaleset történt Brazíliában, 21-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt az alapkamat a 0,6 százalékos szintjén.","shortLead":"Maradt az alapkamat a 0,6 százalékos szintjén.","id":"20210126_mnb_alapkamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ce0126-bc41-41c5-a7ca-2ca4665d91b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_mnb_alapkamat","timestamp":"2021. január. 26. 15:20","title":"Nem változtattak Matolcsyék a rekordalacsony alapkamaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videó készítője szerint több mint ötvennel mentek. ","shortLead":"A videó készítője szerint több mint ötvennel mentek. ","id":"20210126_Anyja_oleben_ulve_vezetett_egy_gyerek_a_Ferihegyi_uton__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788e280b-fd22-4abf-9d83-a317777fd486","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_Anyja_oleben_ulve_vezetett_egy_gyerek_a_Ferihegyi_uton__video","timestamp":"2021. január. 26. 07:41","title":"Anyja ölében ülve vezetett egy gyerek a Ferihegyi úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4280af8-11eb-49f8-acb2-00fe97b8d0e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Vasúti kocsikat gyártana a Stadler és a Mészáros Csoport közös cége, magyar egyetemekkel is együtt dolgoznának.","shortLead":"Vasúti kocsikat gyártana a Stadler és a Mészáros Csoport közös cége, magyar egyetemekkel is együtt dolgoznának.","id":"20210126_Meszaros_Csoport_Stadler_vasut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4280af8-11eb-49f8-acb2-00fe97b8d0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d268c360-97d8-49e8-b293-a2a8790e87a3","keywords":null,"link":"/kkv/20210126_Meszaros_Csoport_Stadler_vasut","timestamp":"2021. január. 26. 17:33","title":"Közös vállalatot alapít a Mészáros Csoport és a Stadler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a YouTube-on is megtalálhatók az egyes platformokat régóta meghatározó hashtagek (címkék), a szolgáltató nem igazán használta ki őket. Ez változik.","shortLead":"Bár a YouTube-on is megtalálhatók az egyes platformokat régóta meghatározó hashtagek (címkék), a szolgáltató nem igazán...","id":"20210125_youtube_kereses_hashtag_kulcsszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80363a43-c37d-4e05-a4da-06214a6dddbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_youtube_kereses_hashtag_kulcsszo","timestamp":"2021. január. 25. 08:33","title":"Megváltozott a YouTube egyik funkciója, ezernyi új videót fedezhet fel vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős nőnél nem okozott tüneteket a fertőzés.","shortLead":"Az idős nőnél nem okozott tüneteket a fertőzés.","id":"20210126_koronavirus_fertozes_encs_idosotthon_gyogyulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebc22ae-acf6-4548-a23d-64dd25aaf9d4","keywords":null,"link":"/elet/20210126_koronavirus_fertozes_encs_idosotthon_gyogyulas","timestamp":"2021. január. 26. 08:28","title":"Kigyógyult a koronavírus-fertőzésből a 105 éves Magdus néni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes miniszter püspökszentelése csak húsvétkor lesz. Addig látogatni fogja a gyülekezeteit.","shortLead":"A volt fideszes miniszter püspökszentelése csak húsvétkor lesz. Addig látogatni fogja a gyülekezeteit.","id":"20210125_balog_zoltant_puspok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f266ab-a236-4917-bf69-eeee25e22184","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_balog_zoltant_puspok","timestamp":"2021. január. 25. 18:53","title":"Beiktatták Balog Zoltánt a püspöki hivatalába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cfc256-cd35-4374-98c0-9c765fd2bf63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tartalékos magyar csapat nyolc góllal kapott ki az Eb-címvédőtől az egyiptomi torna középdöntőjében.\r

","shortLead":"A tartalékos magyar csapat nyolc góllal kapott ki az Eb-címvédőtől az egyiptomi torna középdöntőjében.\r

","id":"20210125_kezilabda_vb_magyarorszag_spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2cfc256-cd35-4374-98c0-9c765fd2bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54144cb-e84c-4dcb-825d-a9d616ebc754","keywords":null,"link":"/sport/20210125_kezilabda_vb_magyarorszag_spanyolorszag","timestamp":"2021. január. 25. 17:58","title":"Kézilabda-vb: sima vereség a spanyoloktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]