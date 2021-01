Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c88460c6-1d05-406e-90d7-376269e61725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Otthon Centrum összegzése szerint duplaannyian érdeklődtek a lakások iránt január első két hetében, mint az előző év hasonló időszakában.","shortLead":"Az Otthon Centrum összegzése szerint duplaannyian érdeklődtek a lakások iránt január első két hetében, mint az előző év...","id":"20210127_Tavasz_ingatlanpiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c88460c6-1d05-406e-90d7-376269e61725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f577b6fb-5f98-499c-b626-b276c9ff7ee7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210127_Tavasz_ingatlanpiac","timestamp":"2021. január. 27. 15:41","title":"Erős tavaszra számíthat az ingatlanpiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Unióban az adók beszedése az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor az unió feladata, hogy segítse őket az adókikerülés és adókijátszás elleni küzdelemben. Az Európai Számvevőszék az adóügyi információk cseréjének ellenőrzése kapcsán tapasztalt hiányosságokat.","shortLead":"Az Európai Unióban az adók beszedése az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor az unió feladata...","id":"20210126_A_kriptovalutak_csokkentik_az_adobevetelt_az_EU_allamaiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f30a2d-37a9-4220-99e4-de2164526320","keywords":null,"link":"/eurologus/20210126_A_kriptovalutak_csokkentik_az_adobevetelt_az_EU_allamaiban","timestamp":"2021. január. 26. 18:02","title":"A kriptovaluták csökkentik az adóbevételt az EU államaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e5fd8d-2734-481a-ad13-d885d6c74114","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Simán, nyolc góllal kikapott a tartalékos csapattal kiálló magyar válogatott a legjobbjait felvonultató spanyoloktól a világbajnokság középdöntőjének utolsó meccsén, amelyen a csoportelsőség volt a tét. ","shortLead":"Simán, nyolc góllal kikapott a tartalékos csapattal kiálló magyar válogatott a legjobbjait felvonultató spanyoloktól...","id":"20210125_kezilabda_vb_gulyas_istvan_szovetsegi_kapitany_gyori_matyas_balogh_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20e5fd8d-2734-481a-ad13-d885d6c74114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866d9e0b-9515-49a5-888d-48253599a050","keywords":null,"link":"/sport/20210125_kezilabda_vb_gulyas_istvan_szovetsegi_kapitany_gyori_matyas_balogh_zsolt","timestamp":"2021. január. 25. 20:18","title":"Kapitány a spanyolok elleni vereségről: Talán még szégyellték is magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Dárdai Pál előző berlini vezetőedzői kalandja egy szegény csapat összerázásáról szólt, az elmúlt másfél évben viszont változtak a célok a Herthánál: az új befektető Bajnokok Ligájáról álmodik a német fővárosban, ehhez pedig pénzt sem sajnál adni.","shortLead":"Dárdai Pál előző berlini vezetőedzői kalandja egy szegény csapat összerázásáról szólt, az elmúlt másfél évben viszont...","id":"20210126_dardai_pal_hertha_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b67ab46-84d7-4c81-98d2-630d1795e1b6","keywords":null,"link":"/sport/20210126_dardai_pal_hertha_bajnokok_ligaja","timestamp":"2021. január. 26. 17:15","title":"Magyar futballedző még nem kapott akkora lehetőséget, mint most Dárdai Pál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elfogatóparancsot adott ki a VII. kerületi támadás egyik gyanúsítottja ellen, társait pár napon belül elfogták.","shortLead":"A rendőrség elfogatóparancsot adott ki a VII. kerületi támadás egyik gyanúsítottja ellen, társait pár napon belül...","id":"20210127_Rablas_Rozsak_tere_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fb57c6-73b8-4db7-811d-93492d551ff2","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_Rablas_Rozsak_tere_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 27. 11:29","title":"Három férfi kirabolt egy nőt a Rózsák terén, egyiküket fotó alapján keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lopott laptop értékét nagyban csökkenti, ha a bűnöző nem képes gyári alaphelyzetbe állítani azt. Pontosan ilyen védelemmel készül felruházni újabb operációs rendszerét a Microsoft.","shortLead":"Egy lopott laptop értékét nagyban csökkenti, ha a bűnöző nem képes gyári alaphelyzetbe állítani azt. Pontosan ilyen...","id":"20210126_microsoft_windows_10x_hordozhato_eszkozok_lopott_laptop_notebook_gyari_visszaallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa88f385-5c16-48f3-8b1e-877bf1420f5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_microsoft_windows_10x_hordozhato_eszkozok_lopott_laptop_notebook_gyari_visszaallitas","timestamp":"2021. január. 26. 11:03","title":"A Microsoft egy érdekes új funkcióval nehezítené a laptoptolvajok dolgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több német lap is úgy tudja, hogy csak ezzel a korhatárral hagyják jóvá a védőoltás használatát az unióban.","shortLead":"Több német lap is úgy tudja, hogy csak ezzel a korhatárral hagyják jóvá a védőoltás használatát az unióban.","id":"20210126_astrazeneca_nemet_kormany_oltasi_program_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e75a95b-1b37-4904-8c24-d11e33cbb92a","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_astrazeneca_nemet_kormany_oltasi_program_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 26. 05:51","title":"Lapértesülés: A német kormány szerint csak 65 év alattiakat lehet majd oltani az AstraZeneca vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba90bc79-ac10-48e1-bbdb-b72a04ab538a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek SUV-ja alapesetben egy tisztességes szabadidő-autó, amelyet nem feltétlen vinnénk terepre.","shortLead":"A csehek SUV-ja alapesetben egy tisztességes szabadidő-autó, amelyet nem feltétlen vinnénk terepre.","id":"20210125_Ilyen_egy_tenyleg_terepre_valo_Skoda_Kodiaq","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba90bc79-ac10-48e1-bbdb-b72a04ab538a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57db21a9-839e-47d7-b774-1655a00be7b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Ilyen_egy_tenyleg_terepre_valo_Skoda_Kodiaq","timestamp":"2021. január. 27. 04:48","title":"Ilyen egy tényleg terepre való Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]