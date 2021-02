Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"817c1d48-7348-45bd-b86e-3223b57a4a93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen csökkenti a katona által szabályozhatatlan fegyverrázkódást az a kis kiegészítő, amellyel saját hadseregét erősítené az Egyesült Államok.","shortLead":"Jelentősen csökkenti a katona által szabályozhatatlan fegyverrázkódást az a kis kiegészítő, amellyel saját hadseregét...","id":"20210201_celzas_puska_fegyver_amerikai_hadsereg_stabilizator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=817c1d48-7348-45bd-b86e-3223b57a4a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4355477-d73f-410a-a67d-e220ebd1b8a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_celzas_puska_fegyver_amerikai_hadsereg_stabilizator","timestamp":"2021. február. 01. 09:03","title":"Új kütyü kerül az amerikai katonák fegyvereire, még könnyebb lesz célozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dbd0fc-9f39-4e20-8212-968aac5910cb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szükségállapotot hirdettek a délkelet-ázsiai országban. A fővárosban nem működnek a telefonvonalak, és az internet is elérhetetlen.\r

","shortLead":"Szükségállapotot hirdettek a délkelet-ázsiai országban. A fővárosban nem működnek a telefonvonalak, és az internet is...","id":"20210201_Szuksegallapot_Mianmar_hadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3dbd0fc-9f39-4e20-8212-968aac5910cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef50ae5b-2642-4b97-b47d-86f5ddfd1163","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_Szuksegallapot_Mianmar_hadsereg","timestamp":"2021. február. 01. 05:22","title":"Átvette az irányítást a hadsereg Mianmarban, őrizetbe vették a kormányfőt és az államelnököt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aaeab9d-d7a5-48cb-bd93-5d3dbd323d96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kézigránát- és géppisztoly-replikákat, tőröket őrizgetett a hálószobájában, egy birodalmi sassal és horogkereszttel díszített ládában.","shortLead":"Kézigránát- és géppisztoly-replikákat, tőröket őrizgetett a hálószobájában, egy birodalmi sassal és horogkereszttel...","id":"20210130_Naci_relikviakat_talaltak_egy_magyar_ferfinel_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aaeab9d-d7a5-48cb-bd93-5d3dbd323d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b89f55-9ba1-4187-89c7-135332c49778","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Naci_relikviakat_talaltak_egy_magyar_ferfinel_Becsben","timestamp":"2021. január. 30. 15:59","title":"Náci relikviákat találtak egy magyar férfinél Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz állami vezetés nehezen tűri, hogy a nyilvánosság még ellenőrizetlen részét, a közösségi médiát használva szólít tüntetésre Vlagyimir Putyin legnagyobb kritikusa. A bejegyzések tízezres tömegekhez jutnak el.","shortLead":"Az orosz állami vezetés nehezen tűri, hogy a nyilvánosság még ellenőrizetlen részét, a közösségi médiát használva...","id":"20210201_oroszorszag_kozossegi_media_tuntetes_facebook_twitter_tiktok_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaaba8d-5212-4b48-8a7f-d20a93e6d35c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_oroszorszag_kozossegi_media_tuntetes_facebook_twitter_tiktok_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij","timestamp":"2021. február. 01. 08:03","title":"Putyinék bosszúja: az orosz tüntetések miatt támadják a Facebookot és a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821411be-7634-4358-93a3-84f3c145be7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balázs Attila üzletelt Mészáros Lőrinccel és Tiborcz Istvánnal is, és azóta sem áll meg.","shortLead":"Balázs Attila üzletelt Mészáros Lőrinccel és Tiborcz Istvánnal is, és azóta sem áll meg.","id":"202104_foreseen_construct_a_balaton_urai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=821411be-7634-4358-93a3-84f3c145be7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb73d03-a17f-4b2d-a62c-19228daf8c3c","keywords":null,"link":"/360/202104_foreseen_construct_a_balaton_urai","timestamp":"2021. február. 01. 10:00","title":"Mérnöki tanácsadásra adta a fejét a Balaton egyik ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tao-program keretében jutott újabb, bőkezű támogatáshoz a felcsúti utánpótlás alapítványa.","shortLead":"A tao-program keretében jutott újabb, bőkezű támogatáshoz a felcsúti utánpótlás alapítványa.","id":"20210201_felcsut_akademia_tao_kozpenz_ingatlanfejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6499cd85-e0b7-4ce1-9d36-21b9083edc5e","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_felcsut_akademia_tao_kozpenz_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2021. február. 01. 13:27","title":"A 2,4 milliárdon túl kapott még 440 milliót a felcsúti fociakadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0bb6bb-41e6-4d63-9841-d3f6feb3504f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók szerint sokat számít, hogy mire látunk rá az ablakunkból. ","shortLead":"Kutatók szerint sokat számít, hogy mire látunk rá az ablakunkból. ","id":"20210131_zold_kornyezet_fak_haz_ablak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea0bb6bb-41e6-4d63-9841-d3f6feb3504f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8f5770-5b94-4db6-ba8e-8d43814ac8b2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_zold_kornyezet_fak_haz_ablak","timestamp":"2021. január. 31. 13:48","title":"Kisebb eséllyel lesz depressziós valaki, ha sok a fa az otthona körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d948933-30cc-43cb-b186-3068550c5960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkotók nem tudják és nem is akarják kihagyni a járványt a ráadás évadból. ","shortLead":"Az alkotók nem tudják és nem is akarják kihagyni a járványt a ráadás évadból. ","id":"20210201_Mirol_fog_szolni_a_Szex_es_New_York_A_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d948933-30cc-43cb-b186-3068550c5960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2873b575-4055-4ad1-8348-223ce91cbc63","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Mirol_fog_szolni_a_Szex_es_New_York_A_koronavirusrol","timestamp":"2021. február. 01. 09:44","title":"Miről fog szólni az új Szex és New York? Például a koronavírusról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]