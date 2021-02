Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ha a táborszervezőkön múlik, idén is lesznek gyerektáborok, sőt sok helyen az árak sem emelkednek. Felkészültek az egészségügyi kihívásokra, a beteg gyerekek kiszűrésére is.



Mi lesz az idén a gyerektáborokkal? Kutatók szerint sokat számít, hogy mire látunk rá az ablakunkból. Kisebb eséllyel lesz depressziós valaki, ha sok a fa az otthona körül

A Roatex Zrt. 300 millió dolláros beruházást valósíthat meg.

Magyar cég lesz az építője és üzemeltetője az indonéz elektronikus útdíjhálózatnak

Annak ellenére volt több mint 10 millió forintja városi terepjáróra a Fidesz frakciószóvivőjének, hogy előző évből nem volt megtakarítása.

A fideszes Halász János drágább Mercedest vett, mint amennyit egész évben megkeresett

Dízelüzemű buszokat cserélnek le a lengyel gyártmányú elektromosokra.

Hétfőn beköszönt az elektromosbusz-korszak Pakson

A nő vizsga közben lett rosszul, gyorsan a segítségére siettek. ","shortLead":"A nő vizsga közben lett rosszul, gyorsan a segítségére siettek. Diáktársai mentették meg egy főiskolás életét

A toxikológus a jelenlegi körülmények között nem oltatná be magát a kínai vakcinával – hangzott el az ATV Civil a pályán című műsorában.

\r

Zacher: nagyon keveset tudni a kínai vakcináról

A négyesért viszont majdnem félmilliót fizetnek, itt találja a számokat.

Nem volt ötös a lottón