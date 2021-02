Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4971fd87-7070-4f30-9a99-5d7718bfeace","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvosra testőrök vigyáznak, mert fenyegetést kapott.","shortLead":"Az országos tiszti főorvosra testőrök vigyáznak, mert fenyegetést kapott.","id":"20210201_muller_cecilia_nyomozas_fenyegetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4971fd87-7070-4f30-9a99-5d7718bfeace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8558f9d-a4fc-4dce-933e-0415592c0f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_muller_cecilia_nyomozas_fenyegetes","timestamp":"2021. február. 01. 22:27","title":"Nyomozás indult, miután megfenyegették Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint egy alig ismert antivirális szer, a thapsigargin és származékai a koronavírus-fertőzötteknél is működnek.","shortLead":"Brit kutatók szerint egy alig ismert antivirális szer, a thapsigargin és származékai a koronavírus-fertőzötteknél is...","id":"20210203_thapsigargin_antiviralis_szer_covid_19_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334b962d-142c-41df-b27d-83febbfc1d32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_thapsigargin_antiviralis_szer_covid_19_koronavirus","timestamp":"2021. február. 03. 13:05","title":"Találtak egy új gyógymódot, amely a koronavírus ellen is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kancellár szerint akkor is sikerül tartani az ütemtervet, ha időközben nem kerül újabb oltóanyag a piacra.","shortLead":"A kancellár szerint akkor is sikerül tartani az ütemtervet, ha időközben nem kerül újabb oltóanyag a piacra.","id":"20210201_angela_merkel_nemetorszag_koronavirus_jarvany_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7dd78e-7dae-497d-98e5-5c212586ce7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_angela_merkel_nemetorszag_koronavirus_jarvany_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 01. 21:54","title":"Nyár végére várja Merkel a 74 millió német felnőtt beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6155-c4f6-416b-af14-53fd89c26cb7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A polgármester szerint életveszélyes a helyzet, szükségállapotot hirdettek.","shortLead":"A polgármester szerint életveszélyes a helyzet, szükségállapotot hirdettek.","id":"20210202_new_york_hoeses_szuksegallapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6155-c4f6-416b-af14-53fd89c26cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe21ba0d-640a-4328-ab4c-5b870e1f4921","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_new_york_hoeses_szuksegallapot","timestamp":"2021. február. 02. 08:09","title":"Felfüggesztették az oltások beadását a hóvihar miatt New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","id":"20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d11581-3faf-444d-b8f6-ff4005e48bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","timestamp":"2021. február. 02. 11:29","title":"Úgy kell számolni az adókedvezményekkel, mint ha már januárban is az új minimálbért fizették volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f380cba1-8023-4377-b97e-bd37a19ef923","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az újvidéki EXIT szervezői nagyon optimisták, júliusban szerintük lesz fesztivál, el is mondják, miért.



","shortLead":"Az újvidéki EXIT szervezői nagyon optimisták, júliusban szerintük lesz fesztivál, el is mondják, miért.



","id":"20210203_Lehet_hogy_a_nyaron_mar_fesztivalozhatunk__megtartjak_az_EXITet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f380cba1-8023-4377-b97e-bd37a19ef923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200ee309-6ac5-44b6-b746-16cdc03473b3","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Lehet_hogy_a_nyaron_mar_fesztivalozhatunk__megtartjak_az_EXITet","timestamp":"2021. február. 03. 10:05","title":"Lehet, hogy a nyáron már fesztiválozhatunk – megtartják az EXIT-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae0434-04d1-4506-a764-5dbf180f0270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sőt, egész Európában csak három focistáért fizettek többet.","shortLead":"Sőt, egész Európában csak három focistáért fizettek többet.","id":"20210202_Szoboszlai_Dominik_rb_leipzig_igazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae0434-04d1-4506-a764-5dbf180f0270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a21bbf-47d0-44f3-87e0-534d83bd7f21","keywords":null,"link":"/sport/20210202_Szoboszlai_Dominik_rb_leipzig_igazolas","timestamp":"2021. február. 02. 15:26","title":"Szoboszlai Dominik lett a tél legdrágább igazolása Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa45451-9e31-47bb-bfcb-3a88dd1d2eb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angliai Rossendale-ben élő Dot McCarthynak, a Cronkshaw Fold Farm tulajdonosának érdekes ötlet jutott az eszébe: bérbe adja a kecskéit egy Zoom-beszélgetéshez. A viccnek indult elképzelés nagyon bejött.","shortLead":"Az angliai Rossendale-ben élő Dot McCarthynak, a Cronkshaw Fold Farm tulajdonosának érdekes ötlet jutott az eszébe...","id":"20210202_zoom_kecske_dot_mccarrty_cronkshaw_fold_farm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afa45451-9e31-47bb-bfcb-3a88dd1d2eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ea9fca-cdce-40e4-aebd-a14d0d3c3ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_zoom_kecske_dot_mccarrty_cronkshaw_fold_farm","timestamp":"2021. február. 02. 10:47","title":"Milliókat keresett a brit nő, akinek a kecskéit Zoom-hívásokhoz lehet kibérelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]