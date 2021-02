Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51be796c-d432-4071-bece-3f0f7f4f311c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Arsenal edzőkirálya, a Papa, vagyis Arsène Wenger önéletrajzi könyvében Isten is felbukkan, és nem képzelhető el másképp, mint hogy szereti a focit.","shortLead":"Az Arsenal edzőkirálya, a Papa, vagyis Arsène Wenger önéletrajzi könyvében Isten is felbukkan, és nem képzelhető el...","id":"202105_konyv__a_papa_palyaja_arsene_wenger_eletem_pirosfeherben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51be796c-d432-4071-bece-3f0f7f4f311c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7b0fbf-73c6-4081-b08f-a7e861ad2a8f","keywords":null,"link":"/360/202105_konyv__a_papa_palyaja_arsene_wenger_eletem_pirosfeherben","timestamp":"2021. február. 10. 10:30","title":"Életem piros-fehérben – Öt nyelven beszélt, de a fociét tudta a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2d93ac-3172-4da7-bd39-b3c3642b70c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű rendező szerint nem is kell egy rendezőnek, operatőrnek, színésznek diploma.","shortLead":"A világhírű rendező szerint nem is kell egy rendezőnek, operatőrnek, színésznek diploma.","id":"20210209_Tarr_Bela_az_SZFEhallgatoknak_Legyen_benned_energia_duh_batorsag_es_szarjal_az_egeszre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d2d93ac-3172-4da7-bd39-b3c3642b70c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac34f3d-6a90-4c3d-abb1-da8b5af3c953","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Tarr_Bela_az_SZFEhallgatoknak_Legyen_benned_energia_duh_batorsag_es_szarjal_az_egeszre","timestamp":"2021. február. 09. 08:24","title":"Tarr Béla az SZFE-hallgatóknak: „Legyen benned energia, düh, bátorság, és szarjál az egészre!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltással kapcsolatos téves információkat is megpróbálja visszaszorítani a legnagyobb közösségi oldal.","shortLead":"Az oltással kapcsolatos téves információkat is megpróbálja visszaszorítani a legnagyobb közösségi oldal.","id":"20210209_oltasellenesek_vakcina_koronavirus_oltas_kamuhir_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d251a9f-301f-4fe4-8a2e-599ad6bb559a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_oltasellenesek_vakcina_koronavirus_oltas_kamuhir_facebook","timestamp":"2021. február. 09. 09:33","title":"Szigorít a Facebook, minden oltásellenes bejegyzést törölni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d524558b-5dfb-4c04-acf3-249ae1b8361c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félmilliárd forintba kerül a Puskás Aréna rendezvénytechnikája.","shortLead":"Félmilliárd forintba kerül a Puskás Aréna rendezvénytechnikája.","id":"20210209_25_milliard_Puskas_Arena_fenntartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d524558b-5dfb-4c04-acf3-249ae1b8361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2176c33c-42e3-48bc-9410-00c2d68c9f6b","keywords":null,"link":"/kkv/20210209_25_milliard_Puskas_Arena_fenntartas","timestamp":"2021. február. 09. 14:47","title":"2,5 milliárdba kerül, hogy legyen a Puskás stadionban fű, fény, biztonsági őr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két Bajnokok Ligája mérkőzést is Budapestre szerveztek, mivel Németország nem enged be senkit az Egyesült Királyságból. Magyarország szívesen látja a csapatokat, de ezzel ismét a kritikák kereszttüzébe került a klubokkal együtt. ","shortLead":"Két Bajnokok Ligája mérkőzést is Budapestre szerveztek, mivel Németország nem enged be senkit az Egyesült Királyságból...","id":"20210209_foci_BL_meccsek_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4606e0a-715c-4b8e-b8fe-160d8fa790e2","keywords":null,"link":"/sport/20210209_foci_BL_meccsek_Budapesten","timestamp":"2021. február. 09. 16:20","title":"Nem a foci kéne legyen az első – kritizálják a BL-meccsek Budapestre helyezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apró változtatást eszközöl a Google a böngészős Gmailben, így a levelező kinézetre jobban hasonlít majd arra, amit az okostelefonos alkalmazásban láthatnak a felhasználók.","shortLead":"Apró változtatást eszközöl a Google a böngészős Gmailben, így a levelező kinézetre jobban hasonlít majd arra, amit...","id":"20210208_gmail_uj_dizajn_rancfelvarras_ikonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce953d0-f363-4414-891b-61ffc578ac98","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_gmail_uj_dizajn_rancfelvarras_ikonok","timestamp":"2021. február. 08. 18:03","title":"Megváltozik a böngészős Gmail kinézete, új ikonok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6101413a-6da4-478d-a9b9-572c67745957","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Siess haza, vár a mama című dokumentumfilm alkotói Barta Tamás halálának évfordulójáig tették elérhetővé a filmet a YouTube-on. Attól tartanak, hamarosan betiltják a filmet.","shortLead":"A Siess haza, vár a mama című dokumentumfilm alkotói Barta Tamás halálának évfordulójáig tették elérhetővé a filmet...","id":"20210210_Ingyenesen_nezhetove_tettek_az_LGT_legendas_gitarosarol_szolo_filmet_siess_haza_var_a_mama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6101413a-6da4-478d-a9b9-572c67745957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d490f7-02a2-46ce-852e-98d853d3c2e6","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Ingyenesen_nezhetove_tettek_az_LGT_legendas_gitarosarol_szolo_filmet_siess_haza_var_a_mama","timestamp":"2021. február. 10. 08:40","title":"Ingyenesen nézhetővé tették az LGT legendás gitárosáról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373cb314-34cd-4a59-a2a6-edc52fea7812","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"16 ezer dollárt fektetett be, a Robinhood app 730 ezer dolláros tartozást mutatott – feltehetően tévesen. A 20 éves egyetemista tavaly lett öngyilkos, szülei most perelnek. ","shortLead":"16 ezer dollárt fektetett be, a Robinhood app 730 ezer dolláros tartozást mutatott – feltehetően tévesen. A 20 éves...","id":"20210209_Robinhood_Kearns_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373cb314-34cd-4a59-a2a6-edc52fea7812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a8373d-6c3f-498a-a39f-0b417757ac41","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Robinhood_Kearns_per","timestamp":"2021. február. 09. 13:50","title":"Beperli a tőzsdeappot a család, miután fiuk feltehetően egy téves adat miatt lett öngyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]