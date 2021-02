Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8fa33e3-13a1-4559-86d2-6dfc2c30dd24","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Csak kevesen ismerték személyesen, mert kevés emberben bízott meg. Egy szekrény méretű testőr kísérte éjjel-nappal, a kilencvenes években ő állította elő a legjobb hamisítványokat, legyen szó útlevélről, igazolványról, jogosítványról vagy bármilyen okmányról. Megnyerő modora, jó kommunikációja megtéveszthette azokat, akik nem tudták, hogy ő Svéd, az alvilág egyik legjobb hamisítója. A magyar szélhámosokról, svindlerekről szóló cikksorozatunk első része róla szól. ","shortLead":"Csak kevesen ismerték személyesen, mert kevés emberben bízott meg. Egy szekrény méretű testőr kísérte éjjel-nappal...","id":"20210217_A_magyar_alvilag_legjobb_hamisitoja_a_Sved","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8fa33e3-13a1-4559-86d2-6dfc2c30dd24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b509ab-8a8b-4707-adcd-178edad2d7ca","keywords":null,"link":"/360/20210217_A_magyar_alvilag_legjobb_hamisitoja_a_Sved","timestamp":"2021. február. 17. 19:30","title":"A magyar alvilág legjobb hamisítója, a Svéd – Magyar svindlerek, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d952cb02-2415-4caa-8ad0-fd9fe912a33d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemcsak pengeti, hanem közben a ritmust is üti a hangszeren. Mutatjuk, milyen zseniális. ","shortLead":"Nemcsak pengeti, hanem közben a ritmust is üti a hangszeren. Mutatjuk, milyen zseniális. ","id":"20210217_Eszmeletlen_ahogy_ez_a_husz_eves_fiu_gitarozza_a_Led_Zeppelin_slageret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d952cb02-2415-4caa-8ad0-fd9fe912a33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759539b5-d55a-4b00-8361-ae6a04f05541","keywords":null,"link":"/kultura/20210217_Eszmeletlen_ahogy_ez_a_husz_eves_fiu_gitarozza_a_Led_Zeppelin_slageret","timestamp":"2021. február. 17. 09:45","title":"Eszméletlen, ahogy ez a húszéves fiú gitározza a Led Zeppelin slágerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Messze kevesebb mint egymillió új autó kapott rendszámot. ","shortLead":"Messze kevesebb mint egymillió új autó kapott rendszámot. ","id":"20210217_Soha_nem_adtak_el_annyira_keves_autot_Europaban_mint_most_januarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c944c80d-82e1-4c82-a577-b4f7b0581abb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_Soha_nem_adtak_el_annyira_keves_autot_Europaban_mint_most_januarban","timestamp":"2021. február. 17. 15:13","title":"Soha nem került forgalomba olyan kevés új autó Európában, mint most januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal a médiapiac szabályozásáról szóló törvény miatt hozta meg a döntést, közleményük szerint \"nehéz szívvel\".","shortLead":"A közösségi oldal a médiapiac szabályozásáról szóló törvény miatt hozta meg a döntést, közleményük szerint \"nehéz...","id":"20210218_Facebook_Ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04c787a-c5b5-423e-a655-abc02a40cb14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_Facebook_Ausztralia","timestamp":"2021. február. 18. 05:44","title":"Blokkolja a hírek olvasását és megosztását a Facebook Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kép, amely valószínűleg hosszú hónapokig címlapokon lesz, nem egy fotómasina terméke, hanem egy iPadé.","shortLead":"A kép, amely valószínűleg hosszú hónapokig címlapokon lesz, nem egy fotómasina terméke, hanem egy iPadé.","id":"20210216_apple_ipad_tablagep_meghan_markle_terhesseg_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5226dd-9274-4505-bcf1-23c479bd534c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_apple_ipad_tablagep_meghan_markle_terhesseg_foto","timestamp":"2021. február. 16. 19:33","title":"Az Apple-rajongókat is lázba hozhatja a fotó, amellyel bejelentették Meghan Markle második terhességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"79 oldalas dokumentumon keresztül részletezik, mit vár a covid utáni időkben a világpolitikában Vlagyimir Putyin.","shortLead":"79 oldalas dokumentumon keresztül részletezik, mit vár a covid utáni időkben a világpolitikában Vlagyimir Putyin.","id":"20210217_oroszorszag_hirszerzes_alhirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fc3b8f-de0d-4921-9592-156f5adc466d","keywords":null,"link":"/vilag/20210217_oroszorszag_hirszerzes_alhirek","timestamp":"2021. február. 17. 18:59","title":"Észt hírszerzés: Oroszország a járvány miatt meggyengült Nyugattal számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c85f7de-d1ab-4f5b-b170-01fb94dced76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó merőben új külsővel és fejlett hibrid hajtással állítja hadrendbe népszerű kompakt szabadidő-autója harmadik kiadását.","shortLead":"A japán gyártó merőben új külsővel és fejlett hibrid hajtással állítja hadrendbe népszerű kompakt szabadidő-autója...","id":"20210218_megerkezett_a_teljesen_uj_nissan_qashqai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c85f7de-d1ab-4f5b-b170-01fb94dced76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d594d1-6add-42ab-9e8f-cd09d879a459","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_megerkezett_a_teljesen_uj_nissan_qashqai","timestamp":"2021. február. 18. 12:19","title":"Megérkezett a teljesen új Nissan Qashqai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b38fb0-7532-4609-8826-98fbd1581bfb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210218_Marabu_Feknyuz_Ime_az_oltasi_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42b38fb0-7532-4609-8826-98fbd1581bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c3eb45-c1d8-426c-8b70-3dc639d48143","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Marabu_Feknyuz_Ime_az_oltasi_terv","timestamp":"2021. február. 18. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Íme az oltási terv!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]