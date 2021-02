Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fdd05f4-b22f-4375-8593-b549a05e6ef1","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az amerikai kormány és a törvényhozás csak kapkodja a fejét, miután rossz vége lett egy mikrobefektetők körében mémként terjedt részvényvásárlási láznak. Akadt, aki napok alatt vagyonokra tett szert, más az utolsó fillérjeit is elbukta. És kiderült, hogy a rendszer erre az egészre nincs felkészülve.","shortLead":"Az amerikai kormány és a törvényhozás csak kapkodja a fejét, miután rossz vége lett egy mikrobefektetők körében mémként...","id":"20210224_reszveny_gamestop_tesla_bitcoin_kripto_robinhood","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd05f4-b22f-4375-8593-b549a05e6ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94811f9f-e93e-4ad3-95af-fef7f8e86227","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_reszveny_gamestop_tesla_bitcoin_kripto_robinhood","timestamp":"2021. február. 24. 17:00","title":"2021 mesés gazdagságot kínáló rulettbefektetései: a mémrészvény és a kutjaérme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cupertinói cég megelőzte az eddig listavezető Samsungot. A mutatványt úgy érték el, hogy rengeteg iPhone-t adtak el.","shortLead":"A cupertinói cég megelőzte az eddig listavezető Samsungot. A mutatványt úgy érték el, hogy rengeteg iPhone-t adtak el.","id":"20210224_apple_samsung_gartner_mobilgyartok_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9ff28-6297-4201-8d9a-83cab6707b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_apple_samsung_gartner_mobilgyartok_iphone","timestamp":"2021. február. 24. 10:33","title":"Évek után újra az Apple a piacvezető mobilgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36749447-546c-48c1-9ff1-b9be0cc895f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Német lapok beszámolói szerint az Aldi e-kereskedelemhez szükséges rendszer fejlesztésébe kezdett, de azt nem tudni, vajon más régiókba is elhozzák-e azt.","shortLead":"Német lapok beszámolói szerint az Aldi e-kereskedelemhez szükséges rendszer fejlesztésébe kezdett, de azt nem tudni...","id":"20210223_webshop_aldi_sud_nemetorszag_e_kereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36749447-546c-48c1-9ff1-b9be0cc895f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b12ab6b-a88a-4c6d-ba98-850719e1d475","keywords":null,"link":"/kkv/20210223_webshop_aldi_sud_nemetorszag_e_kereskedelem","timestamp":"2021. február. 23. 15:08","title":"Webshopot indíthat az Aldi a németeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Sosem szerettek volna még annyian internetes rádiót hallgatni Magyarországon, mint most, mióta lekapcsolták a Klubrádió hagyományos adását. A műsor hallgatására több lehetőség is van, ezeket gyűjtöttük össze.","shortLead":"Sosem szerettek volna még annyian internetes rádiót hallgatni Magyarországon, mint most, mióta lekapcsolták a Klubrádió...","id":"20210224_klubradio_hallgatas_internetes_radio_fm_transzmitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da479dda-d323-4839-8014-03c92771fb37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_klubradio_hallgatas_internetes_radio_fm_transzmitter","timestamp":"2021. február. 24. 14:00","title":"Hogyan hallgatható a Klubrádió most, akár az FM 92,9-en is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee77f5b4-9ff3-4a13-9417-df7f745057c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rendkívül régi sziklarajzra bukkantak ausztrál kutatók a szigetország nyugati részén. Az alkotás egy kengurut ábrázol.","shortLead":"Egy rendkívül régi sziklarajzra bukkantak ausztrál kutatók a szigetország nyugati részén. Az alkotás egy kengurut...","id":"20210223_darazsfeszek_sziklarajz_barlangrajz_kenguru_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee77f5b4-9ff3-4a13-9417-df7f745057c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0983c88b-c3f7-410e-a541-393e1f4f1786","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_darazsfeszek_sziklarajz_barlangrajz_kenguru_ausztralia","timestamp":"2021. február. 23. 13:33","title":"Darázsfészkek alapján jöttek rá, hogy ez a sziklrarajz több mint 17 ezer évvel ezelőtt készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotók a filmmel a fiatalokat szeretnék megcélozni. ","shortLead":"Az alkotók a filmmel a fiatalokat szeretnék megcélozni. ","id":"20210224_Mucsi_Zoltan_narrator_Trianonrol_szolo_animacios_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2b37a5-a6e8-4906-957e-d96f652eb823","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Mucsi_Zoltan_narrator_Trianonrol_szolo_animacios_film","timestamp":"2021. február. 24. 16:51","title":"Mucsi Zoltán lesz a narrátora egy Trianonról szóló animációs filmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook napokon belül újra engedélyezi Ausztráliában is a hírek megosztását, a kormány pedig kiegészíti a médiapiacot szabályozó törvényt.","shortLead":"A Facebook napokon belül újra engedélyezi Ausztráliában is a hírek megosztását, a kormány pedig kiegészíti...","id":"20210223_facebook_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4d1120-626b-451a-8f3d-f9c9c72d51ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_facebook_ausztralia","timestamp":"2021. február. 23. 05:38","title":"Véget érhet az ausztrál Facebook-blokád, hamarosan újra lehet ott is híreket megosztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d7a9b9-00f6-4f37-bc4d-a7ce8bec565d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leleplezték a típus limuzin és kombi változatának ötödik generációját. ","shortLead":"Leleplezték a típus limuzin és kombi változatának ötödik generációját. ","id":"20210223_Minden_a_hibridsegrol_szol_a_vadonatuj_Mercedes_Cosztalynal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75d7a9b9-00f6-4f37-bc4d-a7ce8bec565d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9913460-99e8-4335-83ec-e42ad2cc8f73","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_Minden_a_hibridsegrol_szol_a_vadonatuj_Mercedes_Cosztalynal","timestamp":"2021. február. 23. 16:49","title":"Itt a teljesen megújult Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]