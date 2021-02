A Blikk értesülése szerint már meg is kötötték azt az üzletet, amelynek részeként Garancsi István megveszi az Újpest FC-t a belga Roderick Duchatelet-től. Az újság azt is tudni véli, hogy mivel Garancsi már a MOL Fehérvár tulajdonosa is, hasonló módszerrel intézik a vásárlást, mint ahogy a Mészáros Lőrinc érdekköreibe került DVTK-nál tették: a pletykák szerint a 19. leggazdagabb magyar, a 73,4 milliárdos vagyonú, a BÁV-ot és Főtaxit is birtokló Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke veheti át a klubot.

Ugyanakkor az is benne van a pakliban, hogy ez csak ideiglenes megoldás, ugyanis Garancsi eladhatja a fehérvári futballcsapatot, és akkor az európai szabályoknak megfelelően nevére is veheti a lila-fehéreket.

A vételár nagyjából 20 millió euró, azaz 7,2 milliárd forint.

A hírek szerint Fehérvárról visszatérne az Újpesthez ezer szállal kötődő Kovács Zoltán is a sportigazgatói pozícióba.

Az Újpest FC nem kívánt reagálni.

Duchatelet 2011-ben vette meg az újpesti focicsapatot, és bár a csődtől megmentette, ráadásul szinte egyedüliként piaci alapon működtette, az eredmények elmaradtak a várttól a két megnyert Magyar Kupa ellenére is. A klub környékéről a maradék szurkoló is elvándorolt, a környékről pedig akkor akarták először végleg kiátkozni, amikor a csapat hagyományos címerét is lecserélte.