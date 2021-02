Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az eheti nyeremény 1,95 milliárd forint az ötös lottón.","shortLead":"Az eheti nyeremény 1,95 milliárd forint az ötös lottón.","id":"20210227_Az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174cf728-1b94-4b18-a5d2-aef1dcaa5a6f","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. február. 27. 19:48","title":"Ezekkel a számokkal nyerhetett majdnem kétmilliárdot a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy francia törvénynek köszönhetik a vásárlók, hogy vége az amerikai cég mismásolásának.","shortLead":"Egy francia törvénynek köszönhetik a vásárlók, hogy vége az amerikai cég mismásolásának.","id":"20210228_Kozolnie_kell_az_Applenek_mennyire_lehet_javitani_az_eszkozeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8061d3-67b9-4a3f-b82e-9c2bcbb68b19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_Kozolnie_kell_az_Applenek_mennyire_lehet_javitani_az_eszkozeit","timestamp":"2021. február. 28. 14:38","title":"Közölnie kell az Apple-nek, mennyire lehet javítani az eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több idő fog eltelni két oltás között. A cél, hogy az első védőoltást minél több embernek adják be, mert az is ad már egy alapvédettséget.","shortLead":"Sokkal több idő fog eltelni két oltás között. A cél, hogy az első védőoltást minél több embernek adják be, mert az is...","id":"20210228_oltasi_terv_muller_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4638b719-9a87-44f9-8a0d-398ae82cf2a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_oltasi_terv_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 28. 14:54","title":"Változik az oltási terv, később adják a második Pfizert és AstraZenecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf7bb68-c1f4-4be3-995d-afb5e52f7631","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Alaposan körbefotóztuk a 39 éves kora ellenére szalonállapotú, \"szőrös gumis\" magyar példányt.","shortLead":"Alaposan körbefotóztuk a 39 éves kora ellenére szalonállapotú, \"szőrös gumis\" magyar példányt.","id":"20210227_idogep_beultunk_egy_492_kilometert_futott_regi_ladaba_zsiguli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cf7bb68-c1f4-4be3-995d-afb5e52f7631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c730b7f-a94c-4dc7-b67c-e32a52f5f95b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210227_idogep_beultunk_egy_492_kilometert_futott_regi_ladaba_zsiguli","timestamp":"2021. február. 27. 06:41","title":"Szovjet időgép: beültünk egy 492 kilométert futott régi Ladába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2261d-e871-4aa9-90a1-2f4114deb4a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felhívták a figyelmet az oltás fontosságára.","shortLead":"Felhívták a figyelmet az oltás fontosságára.","id":"20210227_Megkerdeztuk_az_Operativ_torzset_elkepzelhetonek_tartjake_a_plazak_bezarasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56c2261d-e871-4aa9-90a1-2f4114deb4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a442ed2-f306-4291-84f1-3a6d8c0ab34e","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Megkerdeztuk_az_Operativ_torzset_elkepzelhetonek_tartjake_a_plazak_bezarasat","timestamp":"2021. február. 27. 13:08","title":"Megkérdeztük az Operatív törzset, elképzelhetőnek tartják-e a plázák bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1594dc49-a7f2-451c-9561-2b480a4b5946","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NNK főosztályvezetője szerint az iskolákat is teljesen online oktatásra kellene átállítani, hogy hatékonyabban lehessen megakadályozni a járvány terjedését.","shortLead":"Az NNK főosztályvezetője szerint az iskolákat is teljesen online oktatásra kellene átállítani, hogy hatékonyabban...","id":"20210227_Galgoczi_Agnes_Indokolt_lenne_rovid_idore_lezarni_a_plazakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1594dc49-a7f2-451c-9561-2b480a4b5946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b51c1e-61f8-4a3d-be2e-712d71b6ec7d","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Galgoczi_Agnes_Indokolt_lenne_rovid_idore_lezarni_a_plazakat","timestamp":"2021. február. 27. 08:45","title":"Galgóczi Ágnes: Indokolt lenne rövid időre lezárni a plázákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyot mehet a Netflix, ha a jelöléseit díjakra tudja váltani. ","shortLead":"Nagyot mehet a Netflix, ha a jelöléseit díjakra tudja váltani. ","id":"20210228_Golden_Globe_dijatado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b49aad-7bf9-49d5-85ff-bba4b591f0d8","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Golden_Globe_dijatado","timestamp":"2021. február. 28. 16:12","title":"Hétfő hajnalban kiderül, kap-e Golden Globe-ot Vanessa Kirby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A pakisztáni étteremtulajdonos megfélemlítte a szakácsokat. ","shortLead":"A pakisztáni étteremtulajdonos megfélemlítte a szakácsokat. ","id":"20210228_Idecsalta_majd_ehberert_dolgoztatta_pakisztani_szakacsait_egy_vendeglos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1200d3-7f02-4c99-8c57-05099770716e","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_Idecsalta_majd_ehberert_dolgoztatta_pakisztani_szakacsait_egy_vendeglos","timestamp":"2021. február. 28. 17:19","title":"Idecsalta, majd éhbérért dolgoztatta pakisztáni szakácsait egy vendéglős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]