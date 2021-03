Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész, rendező is reagált a nemrég megjelent, örökbefogadással kapcsolatos kormányrendeletre.","shortLead":"A színész, rendező is reagált a nemrég megjelent, örökbefogadással kapcsolatos kormányrendeletre.","id":"20210228_Alfoldi_Robert_az_uj_kormanyrendeletrol_acsaladazcsalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf781d4-1b59-471f-b0b5-3b0a191ee8f1","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Alfoldi_Robert_az_uj_kormanyrendeletrol_acsaladazcsalad","timestamp":"2021. február. 28. 15:05","title":"Alföldi Róbert az új kormányrendeletről: Tényleg, ez egy keresztény kormány! Most már igazán látszik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76814ba-09e4-45c1-ad83-3e9059a48a6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem is lehet aktuálisabb egy premier: épp teliholdkor mutatjuk be a Lula Luna című dalhoz készült klipet.



","shortLead":"Nem is lehet aktuálisabb egy premier: épp teliholdkor mutatjuk be a Lula Luna című dalhoz készült klipet.



","id":"20210227_Itt_a_teliholdas_videoklip_Peterfy_Boriektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c76814ba-09e4-45c1-ad83-3e9059a48a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02357ad-d5db-4b69-b391-89e09b99e07f","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Itt_a_teliholdas_videoklip_Peterfy_Boriektol","timestamp":"2021. február. 27. 20:00","title":"Itt a teliholdas videóklip Péterfy Boriéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54842b4c-a4d8-4b11-9e53-4bd9f2c1a271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokkal kevesebb autót fog gyártani a komoly átalakításokat végrehajtó, brit gyökerű cég.","shortLead":"Sokkal kevesebb autót fog gyártani a komoly átalakításokat végrehajtó, brit gyökerű cég.","id":"20210228_Visszafogja_magat_a_Jaguar_Land_Rover","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54842b4c-a4d8-4b11-9e53-4bd9f2c1a271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ea4c15-bcfd-4b61-98ac-bf851672d443","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_Visszafogja_magat_a_Jaguar_Land_Rover","timestamp":"2021. február. 28. 17:18","title":"Visszafogja magát a Jaguar Land Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 68 éves férfi kihasználta, hogy a szülők nem beszélnek magyarul.","shortLead":"A 68 éves férfi kihasználta, hogy a szülők nem beszélnek magyarul.","id":"20210301_Vesztegetes_bBudapest_iskola_igazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed2c227-0c1a-4624-b035-50edb8cd669a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_Vesztegetes_bBudapest_iskola_igazgato","timestamp":"2021. március. 01. 09:48","title":"Több ezer euróval húzta le a külföldi szülőket egy budapesti iskola igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Senkinek sem sikerült. ","shortLead":"Senkinek sem sikerült. ","id":"20210228_Ezt_a_hat_szamot_kellett_volna_eltalalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11f4c38-c455-4991-8204-8c46528489e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210228_Ezt_a_hat_szamot_kellett_volna_eltalalni","timestamp":"2021. február. 28. 17:00","title":"Ezt a hat számot kellett volna eltalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccb3129-25f2-4bfe-aa8a-0653de0f5eee","c_author":"","category":"itthon","description":"Kigyulladt a nádas Fonyódnál, a körülbelül húsz hektáron elterjedt tűz megfékezésére már nyolc helyről érkeztek hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók - ismertette a katasztrófavédelem honlapján szombaton este.","shortLead":"Kigyulladt a nádas Fonyódnál, a körülbelül húsz hektáron elterjedt tűz megfékezésére már nyolc helyről érkeztek...","id":"20210227_Eg_a_berek_Fonyodnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cccb3129-25f2-4bfe-aa8a-0653de0f5eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e4b59a-f9c9-4587-8c78-b1ecd4df744a","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_Eg_a_berek_Fonyodnal","timestamp":"2021. február. 27. 21:02","title":"Ég a berek Fonyódnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb48e5d9-d0b1-4f32-8307-ff19b882a117","c_author":"","category":"itthon","description":"A kormány március 16-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetről szóló kormányrendelet hatályát.","shortLead":"A kormány március 16-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetről szóló kormányrendelet...","id":"20210227_A_kormany_marcius_16ig_meghosszabbitotta_a_veszelyhelyzetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb48e5d9-d0b1-4f32-8307-ff19b882a117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9fddba-61e5-4b33-a3a1-96930e78051a","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_A_kormany_marcius_16ig_meghosszabbitotta_a_veszelyhelyzetet","timestamp":"2021. február. 27. 21:28","title":"A kormány március 16-ig meghosszabbította a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b5baff3-6e66-45aa-b64f-a77db31af184","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő 92 éves volt.","shortLead":"A színésznő 92 éves volt.","id":"20210227_Meghalt_Olsavszky_Eva_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_alapito_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b5baff3-6e66-45aa-b64f-a77db31af184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed93c5f-5708-46e1-a51d-76e40dcd18d3","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_Meghalt_Olsavszky_Eva_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_alapito_tagja","timestamp":"2021. február. 27. 18:15","title":"Meghalt Olsavszky Éva, a Katona József Színház alapító tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]