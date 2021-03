Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB egy magánszemélytől vásárolta meg az alkotásokat.","shortLead":"Az MNB egy magánszemélytől vásárolta meg az alkotásokat.","id":"20210302_jegybank_mnb_festmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef19610-1df4-4acd-816c-e14250f79795","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_jegybank_mnb_festmeny","timestamp":"2021. március. 02. 08:15","title":"Több mint félmilliárd forintért vásárolt képeket a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Arányaiban nézve 80 százalékkal ér többet a fővárosi munka a szabolcsinál.","shortLead":"Arányaiban nézve 80 százalékkal ér többet a fővárosi munka a szabolcsinál.","id":"20210301_netto_berek_atlagber_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c2c4a5-2571-48a9-b1a6-40ec88a2d558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_netto_berek_atlagber_fizetes","timestamp":"2021. március. 01. 16:14","title":"150 ezer forint a különbség a szabolcsi és a budapesti nettó bér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2669ceea-ac1c-4b83-a89e-1592cfe1f02d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Könnyűzenei alapszak indításával erősítene az egyetem.



","shortLead":"Könnyűzenei alapszak indításával erősítene az egyetem.



","id":"20210303_Diplomas_konnyuzeneszeket_is_kepezne_a_Debreceni_Egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2669ceea-ac1c-4b83-a89e-1592cfe1f02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdf49e8-80a8-4af5-a5c8-a342012fd6f9","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Diplomas_konnyuzeneszeket_is_kepezne_a_Debreceni_Egyetem","timestamp":"2021. március. 03. 13:57","title":"Diplomás könnyűzenészeket is képezne a Debreceni Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 6 ezer embert ápolnak kórházban, 581-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Több mint 6 ezer embert ápolnak kórházban, 581-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210302_koronavirus_jarvany_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39813f8e-7264-404e-9d4f-ff12c93eb4b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_koronavirus_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 02. 08:57","title":"Egy nap alatt 130-an haltak bele a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412816c0-fa39-4fc0-a2ad-53bd6764f6f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Milla Jovovich ezúttal nem a zombikat irtja, hanem Budapesten játszik különleges ügynököt egy kínai filmben, amelyben a magyar rendőrök harmincéves Polski Fiatokkal járnak.","shortLead":"Milla Jovovich ezúttal nem a zombikat irtja, hanem Budapesten játszik különleges ügynököt egy kínai filmben, amelyben...","id":"20210303_Budapesten_forgattak_James_Bondutanzat_akciofilmet_A_kaptar_sztarjaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=412816c0-fa39-4fc0-a2ad-53bd6764f6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2b81df-feb5-4f54-a914-b00ceb88812d","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Budapesten_forgattak_James_Bondutanzat_akciofilmet_A_kaptar_sztarjaval","timestamp":"2021. március. 03. 12:31","title":"Budapesten forgattak James Bond-utánzat akciófilmet A kaptár sztárjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota Yaris a nemzetközi autós szakújságírókhoz hasonlóan a magyar ítészeket is alaposan meggyőzte.","shortLead":"A Toyota Yaris a nemzetközi autós szakújságírókhoz hasonlóan a magyar ítészeket is alaposan meggyőzte.","id":"20210302_a_magyar_zsuritagokat_is_lenyugozte_a_2021es_ev_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efba8a9-df25-4310-b723-3a96952750fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_a_magyar_zsuritagokat_is_lenyugozte_a_2021es_ev_autoja","timestamp":"2021. március. 02. 07:59","title":"A magyar zsüritagokat lenyűgözte a 2021-es Év Autója, most Ön is szavazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január óta 50 forinttal nőtt az üzemanyag literenkénti átlagára.","shortLead":"Január óta 50 forinttal nőtt az üzemanyag literenkénti átlagára.","id":"20210303_benzinar_dragulas_uzemanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71107a14-d53d-4e03-b892-ec5cc7b962ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_benzinar_dragulas_uzemanyag","timestamp":"2021. március. 03. 08:38","title":"Megint feljebb kúszott a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedf03b1-c171-4ce2-90a7-56dfbe139cce","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Alig pár hónapja oltanak Magyarországon a koronavírus ellen, de máris egyre többen érzik azt, hogy türelmetlenek, irigylik azokat, akik már megkapták, aztán persze emiatt rossz érzésük lesz. Pedig a vakcinairigység természetes dolog, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne vele mit kezdeni. Ronthat azonban a helyzeten egy átláthatatlan oltási sorrend, és ha nem tudjuk, mikor kerülünk sorra. ","shortLead":"Alig pár hónapja oltanak Magyarországon a koronavírus ellen, de máris egyre többen érzik azt, hogy türelmetlenek...","id":"20210302_vakcinairigyseg_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eedf03b1-c171-4ce2-90a7-56dfbe139cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee6a48a-5291-450d-b556-537afeedcb5f","keywords":null,"link":"/360/20210302_vakcinairigyseg_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 02. 06:30","title":"Az ország szép lassan elmerül a vakcinairigységben – és ezzel nincs is semmi baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]