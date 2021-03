Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Színház- és Filmművészeti Egyetemet tulajdonló kuratórium vezetője azt állítja, a tanárok agitálták a diákokat, hogy ne felvételizzenek. Erre írtak választ középiskolások. „A saját döntésünk, hogy nem felvételizünk az SZFE-re" – diákok írtak nyílt levelet Vidnyánszkynak

Az amerikai járványkezelés egyik legismertebb szereplője több interjú alatt is elővette a 3D-nyomtatással készült modellt. Múzeumi tárgy lett Anthony Fauci híressé vált koronavírus-bábujából

Magyarország után immár Ausztria, Dánia, Csehország, Szlovákia valamint Lengyelország is unión kívüli vakcinaforrást keres, hogy minél gyorsabban beoltassa a lakosságát – írja a Politico. Vakcinadiplomácia: egyre több tagállam kezd besokallni az EU lassúsága miatt

Újabb részlet jelent meg az interjúból, miközben a palota a Sussex hercegnéje elleni vádakat vizsgálja. Egyre inkább eldurvul Meghanék interjújának a felvezetése

Mark Zuckerberg lépéskényszerbe került, túl sok nemzeti kormány veszélyezteti birodalmát. Magyarországon a jelek szerint két célja van: nem keresztezni a hírhamisítást nagyiparban űző hatalom útját, de a nyugati nyilvánosság felé mégis igazolni, hogy cselekednek. Magyarországon a jelek... Gergely Márton: A Facebook pofátlansága

Az üzleti partnerek listája nem véges, tovább bővülhet a bevásárlóközpont kínálata. Megvan a használatbavételi engedély, szeptemberben nyithat az új budapesti pláza

Zuzana Caputová közölte, nem fogja népszerűsíteni olyan vakcinák tömeges alkalmazását, amelyek nem mentek át az európai uniós regisztrációs eljáráson. A szlovák államfőnek nem tetszik az orosz vakcina

60 milliárd forintról 23 milliárdra esett az Erste adózás utáni nyeresége egy év alatt, a banknál összességében úgy látják, rosszabb volt az év, mint amire 2020 januárjában számítottak, de jobb, mint amitől a járvány első heteiben féltek. A vállalatok sokkal kevesebb hitelt vettek fel, a lakossági hitelezés a babaváró hitel miatt csak minimálisan esett vissza. A bank vezetői arról is beszéltek, remélik, hogy a járványügyi szigorítás alatt a bankfiókok nyitva tarthatnak. Az Erste vezetői remélik, hogy a bankok nyitva maradhatnak