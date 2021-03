Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Robert Koch Intézet nincs megelégedve a Merkel-kabinet járványellenes intézkedéseivel, írja a német lap.","shortLead":"A Robert Koch Intézet nincs megelégedve a Merkel-kabinet járványellenes intézkedéseivel, írja a német lap.","id":"20210314_Die_Welt_Nemetorszagot_komoly_kihivas_ele_allitja_a_brit_mutans","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377b7d37-38e0-48a1-8f84-5fa0180b0cea","keywords":null,"link":"/360/20210314_Die_Welt_Nemetorszagot_komoly_kihivas_ele_allitja_a_brit_mutans","timestamp":"2021. március. 14. 09:00","title":"Die Welt: Németországot komoly kihívás elé állítja a brit mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad3a847-9c31-4d45-ae99-7a324685651b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple folyamatosan javítgatja digitális asszisztensét, és az új iOS-frissítés egy remek tulajdonsággal is felruházza a Sirit. Emlékezetében fogja tartani, melyik zeneszolgáltatást preferáljuk, azonban ez nem jelent kardinális változást.","shortLead":"Az Apple folyamatosan javítgatja digitális asszisztensét, és az új iOS-frissítés egy remek tulajdonsággal is felruházza...","id":"20210313_siri_valasztott_zeneszolgaltatas_ios_14_5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad3a847-9c31-4d45-ae99-7a324685651b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be8386a-3770-4eaa-8574-2b4535d16ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_siri_valasztott_zeneszolgaltatas_ios_14_5","timestamp":"2021. március. 13. 08:03","title":"Jó hír, ha iPhone-ja van és Spotifyt használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22d079e-d456-4a3f-b6f3-af7113dcc30e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre jobban érződik Németország időjárásán a globális felmelegedés hatása. A tavalyi – hasonlóan a világ egészéhez – a második legmelegebb év volt a feljegyzések kezdte óta – közölte Gerhard Adrian, a Német Időjárási Szolgálat (DWD) elnöke, aki egyben a Meteorológiai Világszervezet (WMO) elnöke is.","shortLead":"Egyre jobban érződik Németország időjárásán a globális felmelegedés hatása. A tavalyi – hasonlóan a világ egészéhez –...","id":"20210313_nemetorszag_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c22d079e-d456-4a3f-b6f3-af7113dcc30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08801956-a6e2-494a-a510-dd465b021f57","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_nemetorszag_klimavaltozas","timestamp":"2021. március. 13. 14:03","title":"A németek már a nyakukon érzik, mit hoz a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febc7d25-74d2-4f13-b7b6-28b14c4130c2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Látta már Kásler Miklós Instagramját? Az internet egészen varázslatos zugaiba kalauzol ezúttal a Duma Aktuál. Ceglédi Zoltán vezetésével körbejárhatjuk a modern politikai kommunikáció frontvonalát, így a fideszes nagyágyúk mellett Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc sem maradhat ki a sorból.","shortLead":"Látta már Kásler Miklós Instagramját? Az internet egészen varázslatos zugaiba kalauzol ezúttal a Duma Aktuál. Ceglédi...","id":"20210312_Duma_Aktual_Politikusok_az_Instagramon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=febc7d25-74d2-4f13-b7b6-28b14c4130c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00a6593-c1e3-42a4-a049-49ef2d36a75b","keywords":null,"link":"/360/20210312_Duma_Aktual_Politikusok_az_Instagramon","timestamp":"2021. március. 12. 19:00","title":"Duma Aktuál: Kásler a mappáival, Semjén poénokkal hasít az Instán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök nemrég arra figyelmeztetett, hogy a hasonló utakat most el kell halasztani. Valakik nem fogadták meg a kormányfő tanácsát.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök nemrég arra figyelmeztetett, hogy a hasonló utakat most el kell halasztani. Valakik nem...","id":"20210312_dubaj_oe_lem_maganrepulo_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59dc1c8-93f3-4e1b-8ceb-309dd8b67322","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_dubaj_oe_lem_maganrepulo_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 12. 17:52","title":"Ezúttal Dubajba repült a NER magángépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság után az Egészségügyi Világszervezet is engedélyezte az oltóanyag vészhelyzeti alkalmazását. Franciaországban is kezdhetnek oltani a vakcinával.","shortLead":"Az Európai Bizottság után az Egészségügyi Világszervezet is engedélyezte az oltóanyag vészhelyzeti alkalmazását...","id":"20210312_WHO_engedely_Johnson_and_Johnson_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3abc699-dc69-4b87-86a0-a53003e7415a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_WHO_engedely_Johnson_and_Johnson_vakcina","timestamp":"2021. március. 12. 19:41","title":"A WHO is engedélyezte a Johnson & Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírekben elterjedt vérrögképződéses esetek miatt döntöttek így.","shortLead":"A hírekben elterjedt vérrögképződéses esetek miatt döntöttek így.","id":"20210314_astrazeneca_verrog_vakcina_irorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c02d0a-78ab-4eab-8edb-b275c9f75ece","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_astrazeneca_verrog_vakcina_irorszag","timestamp":"2021. március. 14. 15:47","title":"Ideiglenesen Írországban is leállnak az AstraZeneca vakcinájának használatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három meccset játszottak ma az első osztályú labdarúgó bajnokságban. Eredmények és tabella.



","shortLead":"Három meccset játszottak ma az első osztályú labdarúgó bajnokságban. Eredmények és tabella.



","id":"20210313_Gyozott_az_Ujpest_es_az_MTK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f13e84d-df3a-4275-906b-714bd8d926fa","keywords":null,"link":"/sport/20210313_Gyozott_az_Ujpest_es_az_MTK","timestamp":"2021. március. 13. 21:31","title":"Győzött az Újpest és az MTK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]