Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vakcina előnyei messze meghaladják a lehetséges kockázatokat, azonban az uniós hivatal folytatja vizsgálatait.","shortLead":"A vakcina előnyei messze meghaladják a lehetséges kockázatokat, azonban az uniós hivatal folytatja vizsgálatait.","id":"20210315_Az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Magyarorszagon_is_alkalmazott_strategiat_ajanlja_az_AstraZenecavakcinaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7cb9b9-47a7-4001-9d9c-0044a0b84ca5","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Magyarorszagon_is_alkalmazott_strategiat_ajanlja_az_AstraZenecavakcinaval","timestamp":"2021. március. 15. 19:35","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség a Magyarországon is alkalmazott stratégiát ajánlja az AstraZeneca-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd05a72b-a60f-4401-9887-c11f596cc96f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galgóczi Ágnes szerint az országban mindenhol terjed a vírus, de Budapest és Pest megye a leginkább érintett.","shortLead":"Galgóczi Ágnes szerint az országban mindenhol terjed a vírus, de Budapest és Pest megye a leginkább érintett.","id":"20210314_galgoczi_agnes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd05a72b-a60f-4401-9887-c11f596cc96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f573da2-d39d-4cab-84c1-11c4f8cbca6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_galgoczi_agnes_koronavirus","timestamp":"2021. március. 14. 14:32","title":"Megyénként eltérő járványintézkedéseket vezethetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutató már a szerkezet fejlettebb változatán is dolgozik, ami egyszerre akár két szúnyogot is képes lesz elintézni.","shortLead":"A kutató már a szerkezet fejlettebb változatán is dolgozik, ami egyszerre akár két szúnyogot is képes lesz elintézni.","id":"20210314_mesterseges_intelligencia_szunyog_lezer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759f1683-b0b1-4ecf-a409-d476aa31aa2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_mesterseges_intelligencia_szunyog_lezer","timestamp":"2021. március. 14. 12:32","title":"A mesterséges intelligencia által vezérelt lézerrel irtaná a szúnyogokat egy orosz feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1975d05-0b4b-4fc9-b3e0-1dfd2f2acb34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az antiküthérai szerkezet a valaha talált egyik legrejtélyesebb eszköz, a tanulmányozása pedig azért sem egyszerű, mert csak néhány darabja maradt fenn. Brit kutatók a modern technika segítségével újra életre keltették.","shortLead":"Az antiküthérai szerkezet a valaha talált egyik legrejtélyesebb eszköz, a tanulmányozása pedig azért sem egyszerű, mert...","id":"20210315_antikutherai_szerkezet_analog_szamitogep_holdfogyatkozas_napfogyatkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1975d05-0b4b-4fc9-b3e0-1dfd2f2acb34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4815f4e7-8476-4fe2-ba40-6c9ddad5120d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_antikutherai_szerkezet_analog_szamitogep_holdfogyatkozas_napfogyatkozas","timestamp":"2021. március. 15. 08:03","title":"Tudósok 3D-ben újra összerakták a világ legősibb számítógépét, amit az ókori görögök használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kásler Miklós miniszter miniszteri művészeti kitüntetéseket adott át a nemzeti ünnep alkalmából többek között Rév Marcell Hollywoodban is elismert operatőrnek, Orbán János Dénesnek és Homonnay Zsolt operettszínésznek.","shortLead":"Kásler Miklós miniszter miniszteri művészeti kitüntetéseket adott át a nemzeti ünnep alkalmából többek között Rév...","id":"20210315_Miniszteri_dijat_kapott_Stefka_Istvan_a_kozmedia_tobb_munkatarsa_es_Patko_Bela_Kiki_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466babc5-ee63-486f-8647-d03f82fb5eb2","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Miniszteri_dijat_kapott_Stefka_Istvan_a_kozmedia_tobb_munkatarsa_es_Patko_Bela_Kiki_is","timestamp":"2021. március. 15. 10:33","title":"Miniszteri díjat kapott Stefka István, a közmédia több munkatársa és Patkó Béla Kiki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bbb133-08cd-4e84-bdd5-9a94ac973b87","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ideális személyiségvonások elérésében leghatékonyabban a párkapcsolat tud segíteni, bár vannak, akik eleve előnnyel indulnak – derítette ki egy svájci kutatás.","shortLead":"Az ideális személyiségvonások elérésében leghatékonyabban a párkapcsolat tud segíteni, bár vannak, akik eleve előnnyel...","id":"20210314_A_Michelangelohatas_reven_segitik_a_parok_egymast_jobba_valni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55bbb133-08cd-4e84-bdd5-9a94ac973b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1be092-e7d0-4352-b418-963e6fdb60f4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210314_A_Michelangelohatas_reven_segitik_a_parok_egymast_jobba_valni","timestamp":"2021. március. 14. 20:15","title":"A Michelangelo-hatás révén segítik a párok egymást jobbá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véget kell vetni Magyarország megosztottságának, ehhez le kell zárni az elmúlt harminc és benne az elmúlt tíz év fejezetét - jelentette ki a főpolgármester hétfőn, a Facebook-oldalára feltöltött március 15-ei ünnepi videójában. Videóüzenetet tettek közzé az ellenzéki összefogás pártjainak vezetői is. ","shortLead":"Véget kell vetni Magyarország megosztottságának, ehhez le kell zárni az elmúlt harminc és benne az elmúlt tíz év...","id":"20210315_Karacsony_Gergely_Szelid_forradalomra_van_szukseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366ae8d9-e346-44a8-b07d-7db42297e03c","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Karacsony_Gergely_Szelid_forradalomra_van_szukseg","timestamp":"2021. március. 15. 12:15","title":"Karácsony Gergely: \"Szelíd forradalomra van szükség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Frans Timmermans szerint ugyanakkor tragédiát okozott volna, ha az uniós tagállamok nem a közös vakcinabeszerzést választják.\r

","shortLead":"Frans Timmermans szerint ugyanakkor tragédiát okozott volna, ha az uniós tagállamok nem a közös vakcinabeszerzést...","id":"20210314_koronavirus_jarvany_vakcina_beszerzes_eu_frans_timmermans","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0235fe-0bfe-40d5-ab11-62087cb72519","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_koronavirus_jarvany_vakcina_beszerzes_eu_frans_timmermans","timestamp":"2021. március. 14. 13:46","title":"Elismerte az Európai Bizottság alelnöke, hogy voltak hibák a brüsszeli vakcinabeszerzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]