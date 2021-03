Így készülj a legnagyobb online állásbörzére – már alig egy hét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c88c27fb-46c9-4ab6-b40f-3b09e3f74e9d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy szakember szerint a fiatal állat elaludhatott egy jégtáblán, úgy kötött ki a Valentia-szigeti Glanleam közelében.","shortLead":"Egy szakember szerint a fiatal állat elaludhatott egy jégtáblán, úgy kötött ki a Valentia-szigeti Glanleam közelében.","id":"20210316_oriasrozmar_irorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c88c27fb-46c9-4ab6-b40f-3b09e3f74e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6932b7f-3a37-4cba-a12c-a36d3fc7d2f9","keywords":null,"link":"/elet/20210316_oriasrozmar_irorszag","timestamp":"2021. március. 16. 10:16","title":"Videó: sarkvidéki óriásrozmár bukkant föl Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1295e8-8f9a-43c0-bd87-716a214ab04d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg az 1952-ben felfedezett kispróféták tekercsének hiányzó része került elő.","shortLead":"Valószínűleg az 1952-ben felfedezett kispróféták tekercsének hiányzó része került elő.","id":"20210316_bibiliai_szoveg_tekercs_holttenger_zakarias","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a1295e8-8f9a-43c0-bd87-716a214ab04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791eaaaa-087e-4aaf-88e9-a2753e829578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_bibiliai_szoveg_tekercs_holttenger_zakarias","timestamp":"2021. március. 16. 12:25","title":"Bibliai szöveget tartalmazó tekercseket találtak a Júdeai-sivatagban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két régi ügyre tett pontot a testület.","shortLead":"Két régi ügyre tett pontot a testület.","id":"20210316_Europai_Birosag_nem_serti_az_unios_jogot_a_reklamado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4f6011-5ba5-40e6-9700-32dcccd7eb4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_Europai_Birosag_nem_serti_az_unios_jogot_a_reklamado","timestamp":"2021. március. 16. 11:27","title":"Európai Bíróság: Nem sérti az uniós jogot a reklámadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc9b779-531a-410c-b0f5-44f43b313932","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tweaq nevű cég nyáron dobja piacra Touch 1 nevű készülékét, amelyről azt mondják, a világ első önfertőtlenítő kilincse.","shortLead":"A Tweaq nevű cég nyáron dobja piacra Touch 1 nevű készülékét, amelyről azt mondják, a világ első önfertőtlenítő...","id":"20210317_ajtokilincs_tweaq_touch_1_kilincs_fertotlenites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfc9b779-531a-410c-b0f5-44f43b313932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149b7df6-ad8f-4004-9409-9919994379c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_ajtokilincs_tweaq_touch_1_kilincs_fertotlenites","timestamp":"2021. március. 17. 09:03","title":"Elkészült az ajtókilincs, ami segíthet gátolni a koronavírus terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf76916-8324-4f6e-b7a0-bd71dac561ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyitva tartó általános iskolákba is csak a gyerekek fél százaléka jár be. ","shortLead":"A nyitva tartó általános iskolákba is csak a gyerekek fél százaléka jár be. ","id":"20210317_Ovoda_altalanos_iskola_ugyelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bf76916-8324-4f6e-b7a0-bd71dac561ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d718c896-676a-4357-8945-8dd516e5aac3","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Ovoda_altalanos_iskola_ugyelet","timestamp":"2021. március. 17. 09:15","title":"Kevés gyereket vittek be szüleik az ügyeletes óvodákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c084b291-2951-440c-bcef-2cf2a3fdc9d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lemezből készült Audi és a traffipaxozó járőr visszakerülhet szolgálati helyére. ","shortLead":"A lemezből készült Audi és a traffipaxozó járőr visszakerülhet szolgálati helyére. ","id":"20210317_Megtalaltak_az_ellopott_mezoorsi_badogrendort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c084b291-2951-440c-bcef-2cf2a3fdc9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2907f68-f675-407c-8091-924d5245636f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_Megtalaltak_az_ellopott_mezoorsi_badogrendort","timestamp":"2021. március. 17. 17:11","title":"Megtalálták az ellopott mezőörsi bádogrendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentődolgozók szövetségének elnöke levélben kérte ezt a kormányfőtől és az Emmi tárcavezetőjétől, Kásler Miklóstól.","shortLead":"A mentődolgozók szövetségének elnöke levélben kérte ezt a kormányfőtől és az Emmi tárcavezetőjétől, Kásler Miklóstól.","id":"20210317_orban_viktor_mentok_mentosok_juttatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8915b06a-9280-44cf-9d9a-8a896e85a509","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_orban_viktor_mentok_mentosok_juttatas","timestamp":"2021. március. 17. 08:29","title":"Rendkívüli juttatást kértek Orbán Viktortól a mentőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SARS-CoV-2 újabb változatát egy lannioni kórházban mutatták ki.","shortLead":"A SARS-CoV-2 újabb változatát egy lannioni kórházban mutatták ki.","id":"20210316_franciaorszag_koronavirus_jarvany_koronavirus_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5be4da-8d18-4013-b0a7-e892887d9ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_franciaorszag_koronavirus_jarvany_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. március. 16. 11:45","title":"Új koronavírus-mutációt találtak Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]